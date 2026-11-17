NZ Vs India: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ৪ পেসার নিয়ে নামছে ভারত! ঋষভ পন্থ কি খেলবেন? কী বললেন শুভমন গিল?
গিলের বক্তব্য, “আমাদের সামনে ভালো সমস্যা রয়েছে। ফাস্ট বোলাররা নিজেদের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছে। আমরা এখনও চূড়ান্ত কম্বিনেশন ঠিক করছি। তবে চারজন ফাস্ট বোলার নিয়েই খেলব।”
নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্টের আগে ভারতীয় দলের রণকৌশল স্পষ্ট করে দিলেন অধিনায়ক শুভমন গিল। কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে চারজন ফাস্ট বোলার নিয়ে মাঠে নামবে ভারত। অর্থাৎ নিউজিল্যান্ডের পেস ও বাউন্স সহায়ক পরিবেশকে কাজে লাগাতেই বিশেষ পরিকল্পনা করছে টিম ইন্ডিয়া। যদিও চূড়ান্ত প্রথম একাদশ এখনও ঘোষণা করেননি গিল, তবে তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার, এবারের টেস্টে ভারতের বোলিং আক্রমণের মূল ভরসা হতে চলেছেন পেসাররা। আগামী ১৯ নভেম্বর ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে শুরু হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টেস্ট। তার আগে অধিনায়কের এই ঘোষণা ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে নতুন আগ্রহ তৈরি করেছে।
টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভমন গিল জানিয়েছেন, চারজন পেসার খেলানোর সিদ্ধান্ত প্রায় নিশ্চিত। তাঁর কথায়, দলের ফাস্ট বোলাররা সাম্প্রতিক একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। ফলে প্রথম টেস্টের জন্য একাধিক বিকল্প থাকায় দল নির্বাচন নিয়ে কিছুটা ইতিবাচক সমস্যায় পড়েছেন তিনি। গিলের বক্তব্য, “আমাদের সামনে ভালো সমস্যা রয়েছে। ফাস্ট বোলাররা নিজেদের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছে। আমরা এখনও চূড়ান্ত কম্বিনেশন ঠিক করছি। তবে চারজন ফাস্ট বোলার নিয়েই খেলব।”
ব্যাটিং বিভাগ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম একাদশে সাতজন ব্যাটার রাখার কথা ভাবছে টিম ম্যানেজমেন্ট। আট ও ন'নম্বরে থাকা আনশুল কম্বোজ এবং আকাশ দীপও প্রয়োজনে ব্যাট হাতে অবদান রাখতে পারেন। পাশাপাশি নীতীশ কুমার রেড্ডির ব্যাটিং দক্ষতাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন গিল। তাঁর মতে, শুধু নতুন বলের সুবিধা নেওয়া নয়, পুরনো বলেও প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার মতো বোলার প্রয়োজন। বিশেষ করে এমন একজন পেসার দরকার, যিনি জোরে বল করে ব্যাটারের শরীর লক্ষ্য করে আক্রমণ করতে পারবেন।
ভারতের পেস আক্রমণে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জসপ্রীত বুমরাহর। তাঁর সঙ্গে আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর মতো অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেসাররা রয়েছেন। এছাড়া স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন আনশুল কম্বোজ এবং গুরনুর ব্রারও। সম্প্রতি গুরনুরকে টেস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাঁহাতি স্পিনার কুলদীপ যাদবকে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে স্পিনের পরিবর্তে পেস আক্রমণের উপরই বেশি ভরসা রাখতে চাইছে ভারত।
এদিকে, উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থের পাশেও দাঁড়িয়েছেন শুভমন গিল। চোটের কারণে পন্থের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও অধিনায়কের মতে, তিনি দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শতরান করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এমন কঠিন বিদেশের পরিবেশে পন্থের অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলের কাজে আসতে পারে বলেই মনে করছেন গিল। তবে প্রথম টেস্টে তাঁর খেলার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ফিটনেসের উপর নির্ভর করবে। বিকল্প হিসেবে রয়েছেন ধ্রুব জুরেল।
অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের মাটিতে খেলা যে সহজ হবে না, তা স্বীকার করে নিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। গিল জানিয়েছেন, একদিনের সিরিজের তুলনায় টেস্ট সিরিজ অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। নিজেদের ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের রেকর্ড যথেষ্ট ভালো। ফলে শুরু থেকেই সতর্ক থাকতে হবে ভারতীয় দলকে।
উল্লেখ্য, দুই ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-২৭ চক্রের অংশ। প্রথম টেস্ট ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর ওয়েলিংটনে এবং দ্বিতীয় টেস্ট ২৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর ক্রাইস্টচার্চে অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে ভারত।
সব মিলিয়ে চার পেসারের আক্রমণ, সাতজন ব্যাটার এবং পন্থের অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করে নিউজিল্যান্ডকে তাদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ভারত। এবার দেখার, শুভমন গিলের এই কৌশল কিউয়িদের বিরুদ্ধে কতটা কার্যকর হয়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More