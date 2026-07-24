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    Oil Price Update: ভারতে অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে অশনি সংকেত! ১০০ ডলার ছাড়াল ব্রেন্ট ক্রুড

    Oil Price Update: আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপিছু ১০ ডলার বাড়লে তেল বিপণন সংস্থাগুলির প্রতি লিটারে প্রায় ৬ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। ফলে এই ঊর্ধ্বগতি দীর্ঘস্থায়ী হলে ভবিষ্যতে খুচরো জ্বালানির দামে তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

    Published on: Jul 24, 2026, 08:38:56 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Oil Price Update: ইরান-আমেরিকা সংঘাত এবং লোহিত সাগরে হুথি বিদ্রোহীদের ধারাবাহিক হামলার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে ফের ঊর্ধ্বমুখী অপরিশোধিত তেলের দাম। বৃহস্পতিবার এক ধাক্কায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপিছু ৬.৬২ ডলার বেড়ে ১০০ ডলারে পৌঁছেছে। শুক্রবার, ২৪ জুলাই সকালে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম আরও বেড়ে ব্যারেলপিছু ১০০.৮০ ডলারে লেনদেন হচ্ছিল। একই সময়ে ডব্লিউটিআই (WTI) অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেলপিছু ৯২.৫৪ ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে এই ঊর্ধ্বগতির ফলে ভবিষ্যতে ভারতের জ্বালানি বাজারে চাপ বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হলেও আপাতত স্বস্তির খবর, দেশজুড়ে পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি এবং সিএনজির দামে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

    আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপিছু ১০ ডলার বাড়লে তেল বিপণন সংস্থাগুলির প্রতি লিটারে প্রায় ৬ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। (PTI)
    আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপিছু ১০ ডলার বাড়লে তেল বিপণন সংস্থাগুলির প্রতি লিটারে প্রায় ৬ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। (PTI)

    বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপিছু ১০ ডলার বাড়লে তেল বিপণন সংস্থাগুলির প্রতি লিটারে প্রায় ৬ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। ফলে এই ঊর্ধ্বগতি দীর্ঘস্থায়ী হলে ভবিষ্যতে খুচরো জ্বালানির দামে তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

    তবে ২৪ জুলাই সকাল ৬টায় সরকারি তেল বিপণন সংস্থাগুলি যে নতুন মূল্য তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। রাজধানী দিল্লিতে এক লিটার পেট্রোলের দাম রয়েছে ১০২.১২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৫.২০ টাকা। লখনউতে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০২.০৫ টাকা এবং ডিজেল ৯৯.২৮ টাকায়। অযোধ্যায় পেট্রোলের দাম ১০২.৪০ টাকা এবং ডিজেল ৯৯.২৭ টাকা প্রতি লিটার।

    রাজস্থানের জয়পুরে পেট্রোলের দাম ১১২.৬৬ টাকা এবং ডিজেল ৯৭.৭৮ টাকা প্রতি লিটার। অন্যদিকে বিহারের পাটনায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১১২.৭০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৯.৮৭ টাকা রয়েছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে বড় উত্থান হলেও দেশীয় বাজারে আপাতত তার কোনও প্রভাব পড়েনি।

    এলপিজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রেও একই ছবি। ১৪.২ কেজির গৃহস্থালি এবং ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দামেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। ইন্ডিয়ান অয়েলের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, দিল্লিতে গৃহস্থালি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৯৪২ টাকা এবং বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ২,৯৩০ টাকা। পাটনায় গৃহস্থালি সিলিন্ডারের দাম ১,০৩১.৫০ টাকা, বাণিজ্যিক সিলিন্ডার ৩,২২৭ টাকা। লখনউতে গৃহস্থালি সিলিন্ডারের দাম ৯৭৯.৫০ টাকা এবং বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৩,০৫২.৫০ টাকা। রাঁচিতে গৃহস্থালি সিলিন্ডারের মূল্য ৯৯৯.৫০ টাকা এবং বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৩,১৩১ টাকা।

    সিএনজির দামেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেড (আইজিএল)-এর সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে সিএনজির দাম কেজিপ্রতি ৮৩.০৯ টাকায় স্থির রয়েছে। নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা ও গাজিয়াবাদে কেজিপ্রতি ৯১.৭০ টাকা দামে সিএনজি বিক্রি হচ্ছে। গুরুগ্রামে দাম ৮৮.১২ টাকা, কানপুরে ৯৪.৪২ টাকা এবং আজমেরে ৯২.৪৪ টাকা প্রতি কেজি রয়েছে।

    সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ১০০ ডলারের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে জ্বালানির দামে চাপ বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হলেও আপাতত সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির খবর, ২৪ জুলাই দেশজুড়ে পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি ও সিএনজির দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Oil Price Update: ভারতে অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে অশনি সংকেত! ১০০ ডলার ছাড়াল ব্রেন্ট ক্রুড
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