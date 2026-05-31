Encounter: বকরি ইদের দিন নাবালককে কুপিয়ে খুন! এনকাউন্টারে মৃত অভিযুক্ত, চাঞ্চল্য এলাকায়

Encounter: বকরি ইদের দিন নাবালককে কুপিয়ে খুন! এনকাউন্টারে মৃত অভিযুক্ত, চাঞ্চল্য এলাকায়
উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের খোড়া এলাকায় এক ১৭ বছর বয়সী নাবালককে খুনের দায়ে অভিযুক্ত আসাদের মৃত্যু হল পুলিশি এনকাউন্টারে। অভিযুক্তের মাথার ওপর ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত ছিল। সেই অভিযুক্তের এদিন মৃত্যু হল এনকাউন্টারে।
পুলিশের ডিসিপি ধীরাজ জয়সোয়াল বলেন,'রবিবার ভোরবেলা, পুলিশ খবর পায় যে প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করছে এবং তাকে আরেক সহযোগীর সাথে একটি বাইকে দেখা গিয়েছে। পুলিশ ব্যারিকেড বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছিল এবং বাইকটি তাদের নজরে আসে। লোকগুলোকে থামতে বলা হলে তারা তা মানেনি এবং পুলিশের দিকে গুলি চালায়। পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে আসাদ গুলিবিদ্ধ হয়। তার সহযোগী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।'
ডিসিপি বলেন,'তার বয়স সম্ভবত ২০ বছরের কাছাকাছি ছিল।' তবে, পুলিশ শুক্রবার জানিয়েছে যে প্রধান সন্দেহভাজনের বয়স ১৭ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে, কিন্তু তাকে গ্রেফতার করার পর তার বয়স নিশ্চিত করা হবে। আহত এক কনস্টেবল ও প্রধান সন্দেহভাজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ১৭ বছর বয়সী ছেলেটি লোকপ্রিয় বিহারের একটি পাড়ার রাস্তায় গিয়েছিল, যেখানে মূল সন্দেহভাজন এবং তার বন্ধুরা উপস্থিত ছিল। অভিযোগ, একটি মোটরসাইকেল নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়, যার পরে সন্দেহভাজন ব্যক্তি একটি ছুরি বের করে ১৭ বছর বয়সী ছেলেটিকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন ও তার পরিবারের সদস্যরা ভুক্তভোগীকে দ্রুত নয়ডার একটি হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে শুক্রবার বিকেলে সে মারা যায়।
মৃত একাদশ শ্রেণির ছাত্রের মা, বোন এবং ভাই রয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খোদায় বিএনএস ধারা ১০৯(১) (হত্যার চেষ্টা) তে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। শুক্রবার মৃতের মৃত্যুর পর পুলিশ বিএনএস ধারা ১০৩(১) (হত্যা) যুক্ত করেছে। শনিবার পুলিশ এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। উল্লেখ্য, এই মৃত্যু নিয়ে গাজিয়াবাদ এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।
