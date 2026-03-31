    Layoffs: ভোর ৬ টায় চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়ার খবর এল মেইল-এ! তাবড় সংস্থা নিয়ে তুঙ্গে চর্চা

    আরও এক সংস্থায় চাকরি ছাঁটাইয়ের খবর ঘিরে জোর চর্চা চলছে রেডিট-এ।

    Published on: Mar 31, 2026 6:11 PM IST
    By Sritama Mitra
    তাবড় সংস্থা 'ওরাকেল' বিশ্ব জুড়ে তাদের নানান অফিস থেকে কর্মী ছাঁটাই শুরু করেছে। ভারত, আমেরিকা সহ একাধিক অফিসে কর্মী ছাঁটাই করছে এই সংস্থা, দাবি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টের। রিপোর্ট বলছে, ওরাকেলের নেতৃত্বের তরফে মঙ্গলবার ভোর ৬ টার সময় মেইল আসে, চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের।

    ভোর ৬ টায় চাকরি যাওয়ার খবর এল মেইল-এ! 'ওরাকেল' নিয়ে তুঙ্গে চর্চা
    ভোর ৬ টায় চাকরি যাওয়ার খবর এল মেইল-এ! 'ওরাকেল' নিয়ে তুঙ্গে চর্চা

    মেইল-এ কর্মীদের জানানো হয়েছে, ওরাকেল-এ বড়সড় বদল আনতে কর্মীদের ভূমিকা ছাঁটা হচ্ছে। একইসঙ্গে মেইলে বলা হয়েছে, যেদিন এই মেইল কর্মীরা পেয়েছেন, সেই দিনটিকেই সেইসব কর্মীদের শেষকর্ম দিবস হিসাবে দেখছে সংস্থা। রেডিট-এও এই নিয়ে তুঙ্গে চর্চা। এদিকে, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট বলছে, কর্মীদের এই ছাঁটাই নিয়ে আগে থেকে সংস্থার এইচআর বা অন্য কারোর তরফে কিছু বলা হয়নি। কোনও আগাম বার্তা না দিয়েই এই ছাঁটাই করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

    রেডিট-এ এই নিয়ে চর্চায় একাধিকজন দাবি করছেন, সংস্থার আরএইচএস, এসভিওএসর মতো ক্ষেত্রগুলি থেকে ৩০ শতাংশ কর্মশক্তি কমানো হয়েছে।

    এদিকে, জানা যাচ্ছে, ওরাকেল বহুদিন ধরেই তাদের কাঠামোগত কিছু পরবর্তনের জেরে বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাই করে চলেছে। টিডি কাউয়েনের অনুমান, ওরাকেলের ১৬২,০০০ শক্তিশালী কর্মশক্তির মধ্যে প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার জনের চাকরি যেতে পারে। যা সংস্থার মোট কর্মশক্তির ১৮ শতাংশ। তার জেরে সংস্থার বহু বিলিয়ন অর্থ সাশ্রয় হবে বলেও রিপোর্টের দাবি। যে অর্থ, সংস্থার এআই ডেটা সেন্টারের কাজে লাগতে পারে বলে অনুমান করছেন অনেকে। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই দুই মাসে ৫৮ বিলিয়নম মার্কিন ডলারের ঋণ রয়েছে এই সংস্থার। সংস্থা আপাতত তাদের এআই সম্পর্কিত ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজাতে চাইছে বলে রিপোর্টে ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/News/Layoffs: ভোর ৬ টায় চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়ার খবর এল মেইল-এ! তাবড় সংস্থা নিয়ে তুঙ্গে চর্চা
