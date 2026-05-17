Osman Hadi Death Case: ‘ভারতের তাঁবেদারি করে..’, হাদির বোনের হুঁশিয়ারি তারেকদের, ইউনুসদের নিয়ে বললেন…

Osman Hadi Death Case: ‘ভারতের তাঁবেদারি করে..’, হাদির বোনের হুঁশিয়ারি তারেকদের, ইউনুসদের নিয়ে বললেন…
গত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের ঢাকায় দিনে দুপুরে গুলি করে হত্যা করা হয় সেদেশের ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদিকে। এর কিছুদিন পর মৃত্যু হয় হাদির। এরপর থেকেই তোলপাড় হয় বাংলাদেশ। তৎকালীন ইউনুস সরকারের আমলে সেদেশে চরম ভারত বিরোধিতা দেখা যায়। এরপর গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে বয়ে গিয়েছে জলরাশি। বাংলাদেশের তখতে তারেক সরকার এসেছে। তবে এরপরও হাদি ইস্যুতে বাংলাদেশের বুক থেকে ফের একবার ভারত-বিরোধিতার সুর শোনা গেল।
সদ্য বাংলাদেশের বরিশালে আয়োজিত এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশে বর্তমান বিএনপি সরকার ও বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদি। ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদি বলেন, ‘বর্তমান ( বাংলাদেশ ) সরকার শহিদ ওসমান হাদির রক্তের ওপর ভর করে ক্ষমতায় এসেছে। অথচ আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখলাম, বিগত ইউনুস সরকার ওসমান হাদির রক্তের সঙ্গে স্পষ্ট বেইমানি করে গিয়েছে।’ এরইসঙ্গে মাসুদার বক্তব্য, ‘আপনারাও (বিএনপি সরকার) যদি মনে করেন ভারতের তাঁবেদারি করে পাঁচ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকবেন, তাহলে জনগণ তা মেনে নেবে না।’
এদিকে, শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যার মামলায় অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৭ জুন দিন ঠিক করেছে আদালত। এ নিয়ে ১৪ বারের মতো পেছাল প্রতিবেদন দাখিলের সময়। আদালত সূত্র উল্লেখ করে, বাংলাদেশের মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) সহকারী পুলিশ সুপার আবদুল কাদির ভূঞা আদালতে কোনও প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেননি। এজন্য আদালত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন দিন ধার্য করেছে।
