২০২৭-এ যোগীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ওয়াইসি-চন্দ্রশেখরের জোট! উত্তরপ্রদেশে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ, চাপে অখিলেশও?
বিজেপি এবং সমাজবাদী পার্টির আধিপত্যের বাইরে পৃথক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসার লক্ষ্যে হাত মেলাচ্ছেন AIMIM প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং আজাদ সমাজ পার্টির (কাঁশিরাম) প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ।
২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক রাজ্যগুলির একটিতে। বিজেপি এবং সমাজবাদী পার্টির আধিপত্যের বাইরে পৃথক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসার লক্ষ্যে হাত মেলাচ্ছেন AIMIM প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং আজাদ সমাজ পার্টির (কাঁশিরাম) প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ। দুই দলের মধ্যে জোটের বিষয়টি বুধবার নিশ্চিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর লখনউয়ে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং আসন সমঝোতার বিস্তারিত সামনে আসার কথা। এই জোটের মূল লক্ষ্য উত্তরপ্রদেশের মুসলিম ও দলিত ভোটকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই জোট উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী লড়াইয়ে তৃতীয় শক্তির উত্থানের ইঙ্গিত দিচ্ছে। একদিকে ওয়াইসির AIMIM মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সরব। অন্যদিকে, চন্দ্রশেখর আজাদের আজাদ সমাজ পার্টি দলিতদের মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে দুই নেতার হাত মেলানোকে নিছক নির্বাচনী জোট হিসেবে দেখছে না রাজনৈতিক মহল। বরং উত্তরপ্রদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ দলিত ও মুসলিম ভোটারকে একত্রিত করার বড় রাজনৈতিক পরিকল্পনা হিসেবেই দেখা হচ্ছে এই উদ্যোগকে।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল এবং রোহিলখণ্ডের মুসলিম ও দলিত অধ্যুষিত আসনগুলিতে বিশেষ নজর দিতে চলেছে এই জোট। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৯ শতাংশ মুসলিম এবং ২১ শতাংশ দলিত। দুই সম্প্রদায় মিলিয়ে জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। ফলে এই ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারলে নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ওয়াইসি-চন্দ্রশেখরের জোট। বিশেষ করে রামপুর, মোরাদাবাদ, সাহারানপুরের মতো এলাকায় এই সমীকরণ রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
তবে দুই দলের সামনেই রয়েছে বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২২ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে AIMIM ৯৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েও একটিতেও জয় পায়নি। তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল প্রায় ০.৪৯ শতাংশ। অন্যদিকে, আজাদ সমাজ পার্টি ১০০টিরও বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছিল মাত্র ০.১৩ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ, আলাদা লড়াই করে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী সাফল্য পায়নি কোনও দলই। এবার জোটবদ্ধ হয়ে সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠাই দুই দলের লক্ষ্য।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এর আগে বৃহত্তর বিরোধী জোটে জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওয়াইসি। সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস এবং বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। AIMIM-এর উত্তরপ্রদেশ সভাপতি শওকত আলির দাবি, প্রধান বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা সফল না হওয়ায় চন্দ্রশেখর আজাদের দলের সঙ্গে জোটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আজাদ জানিয়েছেন, এই জোটের লক্ষ্য যুবসমাজ, কৃষক এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের ক্ষমতায়ন।
এই জোট নিয়ে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের প্রতিক্রিয়াও সামনে এসেছে। তাঁর বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশের মানুষ এবার সমাজবাদী পার্টির পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র দীনেশ প্রতাপ সিং বলেছেন, যে কোনও রাজনৈতিক দল যে কোনও জায়গা থেকে নির্বাচনে লড়তে স্বাধীন। তবে ওয়াইসিকে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি তিনি।
এদিকে, AIMIM মুখপাত্র শাদাব চৌহান জানিয়েছেন, আগামী দিনে আরও ছোট রাজনৈতিক দল এই জোটে যোগ দিতে পারে। অর্থাৎ, শুধু দুই দলের সমঝোতাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছেন না ওয়াইসি ও চন্দ্রশেখর।
সব মিলিয়ে ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন যে আরও আকর্ষণীয় হতে চলেছে, তা স্পষ্ট। এই জোট সমাজবাদী পার্টির মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক এবং বহুজন সমাজ পার্টির দলিত ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বিরোধীদের ভোট ভাগ হলে বিজেপি রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে কি না, সেই জল্পনাও শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওয়াইসি ও চন্দ্রশেখর আজাদের জোট উত্তরপ্রদেশে নতুন রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে, নাকি ভোটের অঙ্কেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তার উত্তর মিলবে ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More