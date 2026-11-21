২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Pahalgam Terror Attack Chinese Link: পহেলগাঁও হামলার সূত্র মিলল চিনে! ভারতের সাথে ছলনা করছে বেজিং?
প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, জঙ্গিরা হামলার সময় GoPro ক্যামেরা ব্যবহার করে হত্যাকাণ্ডের ছবি ও ভিডিও রেকর্ড করছিল। এরপর ২০২৫ সালের জুলাই মাসে শ্রীনগরের কাছে দাচিগাম জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়। তাঁদের কাছ থেকেই উদ্ধার হয় অত্যাধুনিক GoPro Hero 12 Black ক্যামেরাটি।
পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার তদন্তে এবার চিনের দিকে তাকিয়ে ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ (NIA)। হামলার সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আমেরিকায় তৈরি একটি অত্যাধুনিক GoPro ক্যামেরার উৎস এবং সরবরাহের শৃঙ্খল খুঁজতে চিনের কাছে তথ্য চেয়েছিল ভারত। কিন্তু প্রায় এক বছর কেটে গেলেও সেই আবেদনের কোনও জবাব দেয়নি বেজিং। ফলে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র এখনও অন্ধকারে। শুক্রবার, ২০ নভেম্বর এই কথা জানিয়েছেন এনআইএর ডিরেক্টর জেনারেল রাকেশ আগরওয়াল। যদিও তাঁর দাবি, চিনের কাছ থেকে কোনও তথ্য না মিললেও তদন্তকারীরা নিজেদের উদ্যোগে বেশ কিছু ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন।
জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার GoPro ক্যামেরা
ঘটনার সূত্রপাত ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল। জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় পর্যটকদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা। এই হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় ঘোড়ার মালিক ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, জঙ্গিরা হামলার সময় GoPro ক্যামেরা ব্যবহার করে হত্যাকাণ্ডের ছবি ও ভিডিও রেকর্ড করছিল।
এরপর ২০২৫ সালের জুলাই মাসে শ্রীনগরের কাছে দাচিগাম জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়। তাঁদের কাছ থেকেই উদ্ধার হয় অত্যাধুনিক GoPro Hero 12 Black ক্যামেরাটি। ক্যামেরাটির সিরিয়াল নম্বর C3501325471706। তদন্তকারীদের ধারণা, হামলার আগে এলাকা পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তাব্যবস্থা খতিয়ে দেখা এবং জঙ্গিদের গতিবিধি রেকর্ড করার কাজে এই ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে।
আমেরিকা থেকে চিন, তারপর জঙ্গিদের হাতে!
ক্যামেরাটির উৎস জানতে প্রথমে নির্মাতা সংস্থা GoPro-র সঙ্গে যোগাযোগ করে এনআইএ। সংস্থার তরফে জানানো হয়, ক্যামেরাটি চিনের AE Group International Limited নামে একটি অনুমোদিত বাণিজ্যিক পরিবেশকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। আরও জানা যায়, ২০২৪ সালের ৩০ জানুয়ারি চিনের ডংগুয়ান শহরে প্রথমবার সক্রিয় করা হয়েছিল ওই ডিভাইসটি।
কিন্তু এরপর ক্যামেরাটি কে কিনেছিল, কোন পথে সেটি চিনের বাইরে বেরিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার সদস্যদের হাতে পৌঁছল, তার কোনও তথ্য নির্মাতা সংস্থার কাছে নেই। এই কারণেই চিনের কাছে তথ্য চেয়েছে এনআইএ।
পাকিস্তানি সেনার যোগ রয়েছে?
তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই ক্যামেরা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন সরবরাহের ঘটনা নয়। এর পিছনে আরও বড় আন্তর্জাতিক সরবরাহ-শৃঙ্খল কাজ করে থাকতে পারে। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, চিনের পরিবেশকের কাছ থেকে ক্যামেরাটি প্রথমে অন্য কোনও সংস্থার হাতে যায় এবং সেখান থেকে পাকিস্তানি সেনার মাধ্যমে জঙ্গিদের কাছে পৌঁছে থাকতে পারে। পাকিস্তানি সেনা এই ধরনের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে সরবরাহ করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তবে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগের পক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি।
চিনকে আইনি চিঠি পাঠিয়েও লাভ হয়নি
ভারত ও চিনের মধ্যে অপরাধ সংক্রান্ত তদন্তে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কোনও দ্বিপাক্ষিক Mutual Legal Assistance Treaty বা MLAT নেই। তাই আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থার সাহায্য নিয়েছে এনআইএ। রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধবিরোধী কনভেনশন (UNTOC) অনুযায়ী চিনের কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমোদনের পর জম্মুর বিশেষ আদালত গত ২ মার্চ চিনের বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে 'লেটার অব রোগেটরি' পাঠানোর অনুমতি দেয়। এটি মূলত বিদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তের প্রয়োজনে তথ্য ও নথি চাওয়ার জন্য আদালতের পাঠানো আনুষ্ঠানিক অনুরোধ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বেজিংয়ের তরফে কোনও ইতিবাচক উত্তর মেলেনি।
উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার তদন্তে ইতিমধ্যেই দুটি চার্জশিট জমা দিয়েছে এনআইএ। একটি চার্জশিটে লস্কর-ই-তইবার প্রধান হাফিজ সইদের নামও রয়েছে। হামলার পর ভারত 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়ে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি পরিকাঠামোয় আঘাত হেনেছিল।
সব মিলিয়ে, পহেলগাঁও হামলার পিছনে শুধু জঙ্গিদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নয়, তাদের হাতে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সন্ধানেও নেমেছে ভারত। সেই তদন্তে চিনের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন, বেজিং শেষ পর্যন্ত নয়াদিল্লির আইনি আবেদনে সাড়া দেবে, নাকি এই রহস্য অধরাই থেকে যাবে?