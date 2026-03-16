Pak Spy: গুপ্তচর নেটওয়ার্কের পর্দা ফাঁস, দিল্লিতে বসানো হয় ২টি ক্যামেরা, ভিডিয়ো যেত পাকিস্তান-ব্রিটেন-মালয়েশিয়ায়

পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে গাজিয়াবাদ থেকে সম্প্রতি ধরা হয়েছিল ৬ জনকে। এবার জানা গেল, শুধু পাকিস্তান নয়, ব্রিটেন এবং মালয়েশিয়াতেও গোপন তথ্য পাচার করেছে তারা। ভারতের সামরিক ঘাঁটি এবং স্পর্শকাতর স্থানের ভিডিয়ো তুলে তারা পাকিস্তান, ব্রিটেন এবং মালয়েশিয়ার নম্বরে পাঠিয়েছিল। এই গুপ্তচর দলটি দিল্লির দুটি জায়গায় সৌর চালিত ক্যামেরা বসিয়েছিল, যার মধ্যে একটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তরা তাদের পাকিস্তানি হ্যান্ডলারকে 'সর্দার' নামে ডাকত।
উল্লেখ্য, গত ১৪ মার্চ গাজিয়াবাদের কৌশাম্বী থানার পুলিশ মিরাটের পার্তাপুরের বাসিন্দা সুহেল মালিক ওরফে রোমিও, সম্বলের জ্ঞানপার সিসাউনা গ্রামের বাসিন্দা সানে ইরাম ওরফে মেহক এবং ভোয়াপুরের প্রবীণ, রাজ বাল্মীকি, শিব বাল্মীকি এবং হৃতিক গাঙ্গোয়ারকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনে দিল্লির সেনা, বিএসএফ, সিআরপিএফ-এর দফতর সহ বিভিন্ন সংবেদনশীল স্থানের ৫০টিরও বেশি ভিডিয়ো পাওয়া গিয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, পাকিস্তানে বসে থাকা 'সর্দার' জায়গার নাম বলে দিয়ে সেখানকার ভিডিয়ো ও লোকেশন চাইত। বিনিময়ে, তিনি ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত দিত। সানে ইরাম ওরফে মেহকের মাধ্যমে গ্যাংয়ে নতুন সদস্য যুক্ত করা হত। 'সর্দার'-এর নির্দেশে দিল্লির দু'জায়গায় সৌরশক্তি চালিত ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে সরাসরি নজরদারি চালানো হত। এর পাশাপাশি গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন থেকে ব্রিটেন ও মালয়েশিয়ার নম্বরও পাওয়া গেছে। সেই নম্বরেও তারা ভিডিয়ো ও ছবি পাঠিয়েছে। 'সর্দার'-এর নির্দেশে গুপ্তচরদের টাকা দিত সুহেল। সেই লেনদেন হত নগদে।
পুলিশ সমস্ত অভিযুক্তের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের কাছ থেকে টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে তাদের সন্ধান করছে পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে রাজকে দিল্লিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন ও আর্মি ক্যান্টনমেন্ট এলাকার কাছে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছিল রাজ। এগুলির অ্যাক্সেস একজন বিদেশিকেও দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ একটি ক্যামেরা উদ্ধার করেছে বলে দাবিও করা হয়েছে।