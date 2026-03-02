Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Pakistan Cricket:একেই পাক ক্রিকেটারদের পকেটে 'ছোবল' নকভির, এবার বাবরদের আসন্ন সিরিজ ঘিরেও অনিশ্চয়তা, কেন?

    পাকিস্তানের ক্রিকেট ঘিরে কী ঘটছে?

    Published on: Mar 02, 2026 9:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পাকিস্তানের ক্রিকেটে 'সময়' খুব একটা ভালো যাচ্ছে না! টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর আগে বয়কটের হুমকি দেওয়া পাক বোর্ড, বিশ্বকাপে তাদের ক্রিকেটারদের ‘ফ্লব শো’তে ব্যাপক ক্ষুব্ধ। বোর্ডের প্রধান নকভি তো প্রত্যেক ক্রিকেটারের ৫০ লক্ষ টাকা করে জরিমানাই করে দিয়েছেন পাকিস্তান সেমিফাইনালে না ওঠায়। এরও আগে পাকিস্তান, অনুর্ধ্ব ১৯ দল ছোটদের বিশ্বকাপে শুধু ভারতের কাছেই হারেনি, বিশ্বকাপ থেকে ছিটকেও যায়, যে কাপ দয় করে ভারতের ছোটরা! এদিকে, পাক ক্রিকেটারদের পেকেটে নকভির ধার্য করা জরিমানার 'ছোবল' পড়ার পর এবার আবার পাকিস্তানের আসন্ন বাংলাদেশ-সিরিজ অনিশ্চয়তায়!

    একেই পাক ক্রিকেটারদের পকেটে 'ছোবল' নকভির, এবার বাবরদের আসন্ন সিরিজ ঘিরেও অনিশ্চয়তা. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) (AFP)
    একেই পাক ক্রিকেটারদের পকেটে 'ছোবল' নকভির, এবার বাবরদের আসন্ন সিরিজ ঘিরেও অনিশ্চয়তা. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) (AFP)

    ইউনুস আমলের বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সখ্যতা অনেকেরই নজর কেড়েছে। এবার বাংলাদেশে বদলেছে সরকার। বাংলাদেশে এখন নির্বাচিত বিএনপির সরকার। সেই বাংলাদেশেই খেলতে যাওয়ার কথা রয়েছে পাকিস্তানের। তবে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামার মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তানের খেলা কার্যত অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ-র দাবি, চলমান আঞ্চলিক উত্তেজনায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে এই সফর।

    বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’র খবর অনুসারে,'বিসিবির দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, সিরিজটি সূচি অনুযায়ী চলবে ধরে নিয়েই এখন পর্যন্ত দুই ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে আলোচনা চলছে। বাংলাদেশে আসার সম্ভাব্য ফ্লাইট কোনটি হলে ভালো হয়, পিসিবি সে বিষয়ে এখন কাজ করছে বলে জানায় বিসিবির এই সূত্র।' ৯ মার্চ বাংলাদেশে পৌঁছনোর কথা পাকিস্তানের। তিনটি ওয়ানডে সিরিজ রয়েছে সেখানে। এরপর ২৬ মার্চ ফেরার কথা পাকিস্তান দলের। তবে সেই সিরিজ পাকিস্তানের খেলা হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

    এদিকে, পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের ওপর পাকিস্তান বোর্ডের ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে। মহসিন নকভির নেতৃত্বে থাকা বোর্ড, ২০২৬ টি ২০ বিশ্বকাপে খেলা পাকিস্তানের দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে। প্রসঙ্গত, এই বিশ্বকাপে ভারত চলে গিয়েছে সেমিফাইনালে। আর সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়ে বিশ্বকাপ থেকেই বেরিয়ে যায় পাকিস্তান। ‘এক্সপ্রেস ট্রিবিউন’ র খবর বলছে, পাকিস্তানের বিশ্বকাপের দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ৫০ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের কাছে হারের পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তান বোর্ড। তবে তারা তা প্রকাশ করেনি, সম্ভবত আশা করেছিল পাক দল সেমিফাইনাল পর্যন্ত অন্তত যাবে। তবে সেই আশায় ডল ঢেলেছেন সালমন আঘারা! ফলত নকভির বোর্ডের রোষ আপাতত গিয়ে পড়েছে টি২০ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ক্রিকেটারদের ওপর।

    News/News/Pakistan Cricket:একেই পাক ক্রিকেটারদের পকেটে 'ছোবল' নকভির, এবার বাবরদের আসন্ন সিরিজ ঘিরেও অনিশ্চয়তা, কেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes