    Pakistan in ICC T20 World Cup: পাকিস্তান এখনও কীভাবে টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে? একনজরে সমীকরণ

    মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ড বর্তমানে ৩ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। টি২০ বিশ্বকাপে সুপার-৮ পর্বে পাকিস্তান আপাতত তৃতীয় স্থানে রয়েছে তাদের গ্রুপে। আর পয়েন্ট টেবিলে ইংল্যান্ডের পিছনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড।

    Published on: Feb 26, 2026 8:15 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    টি২০ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের পথ কঠিন হয়ে গিয়েছে ভারতের জন্য। তবে এরই মধ্যে পাকিস্তানের সেমিফাইনালের পথ যেন আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। গতকাল শ্রীলঙ্কাকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এই ফলাফলের পরে শ্রীলঙ্কা ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্ট থেকে বাইরে চলে গিয়েছে। যদিও পাকিস্তান এখনও খাতায় কলমে টিকে আছে বিশ্বকাপে।

    টি২০ বিশ্বকাপে সুপার-৮ পর্বে পাকিস্তান আপাতত তৃতীয় স্থানে রয়েছে তাদের গ্রুপে।
    টি২০ বিশ্বকাপে সুপার-৮ পর্বে পাকিস্তান আপাতত তৃতীয় স্থানে রয়েছে তাদের গ্রুপে।

    সুপার-৮ পর্বে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ম্যাচ ছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে। তবে বৃষ্টির জন্য সেই ম্যাচটি ভেস্তে গিয়েছিল। এরপর পাকিস্তান এই পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায়। এই আবহে দুই ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে ১ পয়েন্টই আছে। তবে পাকিস্তান এখনও সেমিফাইনালের দৌড়ে রয়েছে। তবে এখন তাদের সেমিফাইনালের টিকিটের ভাগ্য তাদের নিজেদের হাতে নেই। এই আবহে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করতে পাকিস্তানকে কী করতে হবে?

    সুপার-৮ পর্বে পাকিস্তানের শেষ ম্যাচটি ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে প্রথমে তাদের এই ম্যাচটি জিততে হবে পাকিস্তানকে। একই সঙ্গে, ২৭ ফেব্রুয়ারি, নিউজিল্যান্ডকে ইংল্যান্ডের কাছে হারতে হবে। এদিকে সেই ম্যাচে যদি কিউয়িরা জিততে সক্ষম হয়, তাহলে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাবে। একই সঙ্গে কিউয়ি দলকে যদি হারে, তাহলে সেমিফাইনালে ওঠার আশা তখনও বেঁচে থাকবে পাকিস্তানের।

    এবার নিউজিল্যান্ড যদি ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায়, পাকিস্তানকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততে হবে। সঙ্গে নেট রান রেটেও তাদের নিউজিল্যান্ডের ওপরে যেতে হবে। এই মুহুর্তে, নিউজিল্যান্ডের নেট রান রেট +৩.০৫০ রয়েছে। এদিকে পাকিস্তানের নেট রান রেট -০.৪৬১। ইংল্যান্ডের কাছে নিউজিল্যান্ড হেরে গেলে তাদের নেট রান রেটে তার প্রভাব পড়বে, এমন পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় ও নেট রান রেট দুটোই মাথায় রেখেই খেলতে হবে পাকিস্তানকে। - ইংল্যান্ড যদি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫ রানে জিততে পারে, তবে পাকিস্তানকে শ্রীলঙ্কাকে ৫৫ রানে হারাতে হবে। যদি ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১ রানে জিততে পারে, তবে পাকিস্তানকে শ্রীলঙ্কাকে ৬৯ রানে হারাতে হবে।

