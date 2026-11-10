Pakistan Latest Update: পাকিস্তানে রাশিয়া, চিন ও আমিরশাহির সামরিক বিমান! বাংলাদেশ থেকেও বিমান গেল করাচিতে

Pakistan Latest Update: পাকিস্তানে রাশিয়া, চিন ও আমিরশাহির সামরিক বিমান! বাংলাদেশ থেকেও বিমান গেল করাচিতে
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানের করাচিতে পৌঁছেছে রাশিয়া, চিন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে যুক্ত সামরিক পরিবহণ বিমান। এই বিমানগুলির মাধ্যমে কী ধরনের সামরিক সরঞ্জাম আনা হচ্ছে, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য নেই।
পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা! আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনার আবহে পাকিস্তানে একের পর এক সামরিক মালবাহী বিমানের অবতরণ ঘিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানের করাচিতে পৌঁছেছে রাশিয়া, চিন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে যুক্ত সামরিক পরিবহণ বিমান। এই বিমানগুলির মাধ্যমে কী ধরনের সামরিক সরঞ্জাম আনা হচ্ছে, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য নেই। তবে এই বিমান চলাচলের সঙ্গে ইরান-আমেরিকা সংঘাতের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।
বিশেষ করে পাকিস্তানের নূর খান বিমানঘাঁটিকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ বাড়ছে। ভারতের অপারেশন সিঁদুরের সময়ও এই বিমানঘাঁটি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এ বার জল্পনা, ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানে এই ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারে আমেরিকা। যদিও আমেরিকা বা পাকিস্তান, কোনও পক্ষই এমন পরিকল্পনার কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেনি।
করাচিতে একের পর এক সামরিক বিমান
প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানে অবতরণ করা বিমানগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার আইএল-৭৬এমডি এবং এএন-১২৪ মালবাহী বিমান। এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি আইএল-৭৬ বিমানও করাচিতে পৌঁছেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই বিমানগুলি সাধারণত বড় আকারের সামরিক সরঞ্জাম, অস্ত্র এবং অন্যান্য রসদ পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তেজনা বাড়ার সময় রাশিয়ার একটি সামরিক মালবাহী বিমান কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেক থেকে করাচির উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। অন্য দিকে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে একটি বিশাল এএন-১২৪ পরিবহণ বিমান করাচিতে পৌঁছেছে বলে দাবি। অল্প সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুক্ত বিমানের এই আনাগোনা স্বাভাবিক বিমান চলাচলের তুলনায় আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে।
তবে বিমানের ভিতরে কী ধরনের সামরিক সরঞ্জাম ছিল, তার কোনও নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রকাশ্যে আসেনি। এমনকি এই বিমানগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফলে সামরিক কার্গো পরিবহণের দাবিগুলি এখনও স্বাধীন ভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
নূর খান ঘাঁটি থেকেই কি ইরানে হামলা?
সবচেয়ে বড় জল্পনা তৈরি হয়েছে পাকিস্তানের নূর খান বিমানঘাঁটিকে ঘিরে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, চিনের গোয়েন্দা সংস্থা রাশিয়াকে সতর্ক করেছে যে আমেরিকা পাকিস্তানের এই ঘাঁটি ব্যবহার করে ইরানে হামলা চালাতে পারে। বেজিংয়ের তরফে মস্কোকে এমন সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।
এই খবর সামনে আসার পর পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সরাসরি সংঘাত শুরু হলে পাকিস্তান কি সামরিক রসদ সরবরাহের কেন্দ্র হয়ে উঠবে? নাকি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হবে সে দেশের বিমানঘাঁটিগুলিকে? আপাতত এই প্রশ্নগুলির কোনও নিশ্চিত উত্তর নেই।
নজর রাখছে ভারত ও ইজরায়েল
প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিনের কথিত গোয়েন্দা সতর্কবার্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে ভারত ও ইজরায়েলও। দুই দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বলে দাবি করা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটিতে বিদেশি বিমানের আনাগোনা ভারতের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ।
সব মিলিয়ে, করাচিতে বিদেশি সামরিক মালবাহী বিমানের অবতরণ এবং নূর খান বিমানঘাঁটি ঘিরে তৈরি হওয়া জল্পনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তবে আমেরিকা ইরানে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কিংবা পাকিস্তান সেই অভিযানে ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, এমন কোনও দাবির আনুষ্ঠানিক প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More