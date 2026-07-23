Pakistan Petrol-Diesel Price Hike: ফের বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম, ডিজেলের রেট বেড়ে ৩৭৫! মাথায় হাত পাকিস্তানিদের

Pakistan Petrol-Diesel Price Hike: ফের বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম, ডিজেলের রেট বেড়ে ৩৭৫! মাথায় হাত পাকিস্তানিদের
পাক সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ৬.৩৯ পাকিস্তানি রুপি এবং হাই-স্পিড ডিজেলের দাম ৭.৮৩ পাকিস্তানি রুপি বাড়ানো হয়েছে। নতুন দামে পাকিস্তানে এক লিটার পেট্রোলের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৩২৭.১২ পাকিস্তানি রুপি। অন্যদিকে এক লিটার হাই-স্পিড ডিজেলের দাম হয়েছে ৩৭৫.০৪ পাকিস্তানি রুপি।
Pakistan Petrol-Diesel Price Hike: মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামার প্রভাব এবার পড়ল পাকিস্তানে। বুধবার পেট্রোল ও হাই-স্পিড ডিজেলের (HSD) দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর ঘোষণা করেছে পাকিস্তান সরকার। নতুন দামের ফলে দেশজুড়ে পরিবহণ ব্যয় বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর প্রভাব সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচ থেকে শুরু করে পণ্য পরিবহণ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামেও পড়তে পারে।
সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ৬.৩৯ পাকিস্তানি রুপি এবং হাই-স্পিড ডিজেলের দাম ৭.৮৩ পাকিস্তানি রুপি বাড়ানো হয়েছে। নতুন মূল্য বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। নতুন দামে পাকিস্তানে এক লিটার পেট্রোলের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৩২৭.১২ পাকিস্তানি রুপি। অন্যদিকে এক লিটার হাই-স্পিড ডিজেলের দাম হয়েছে ৩৭৫.০৪ পাকিস্তানি রুপি।
পেট্রোলিয়াম ডিভিশনের দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা এবং পারস্য উপসাগর অঞ্চলে নতুন করে সংঘাতের কারণে এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ইরানকে ঘিরে বাড়তে থাকা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার জেরে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেই পরিস্থিতির প্রভাবই দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পড়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।
এর আগে পাকিস্তানের পেট্রোল পাম্প মালিকদের সংগঠন **অল পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (APPPOA)** দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। জ্বালানির দৈনিক মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তারা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয়। তবে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর আপাতত দুই সপ্তাহের জন্য সেই ধর্মঘট স্থগিত রাখা হয়েছে।
সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, এখন থেকে আন্তর্জাতিক বাজারের দামের সঙ্গে মিল রেখে প্রতিদিন পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করা হবে। আগে প্রতি সপ্তাহে একবার জ্বালানির নতুন মূল্য ঘোষণা করা হতো। পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী আলি পারভেজ মালিক জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন থেকে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস রেগুলেটরি অথরিটি (OGRA) আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতি দেখে প্রতিদিন জ্বালানির দাম ঠিক করবে।
তবে সরকারের এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছে অল পাকিস্তান ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাদের অভিযোগ, প্রতিদিন দাম পরিবর্তন হলে ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ উভয়েই সমস্যায় পড়বেন। সংগঠনটি জানিয়েছে, তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিকল্পনা করছে। বিশ্লেষকদের মতে, পেট্রোলের দাম বাড়লে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে ব্যক্তিগত গাড়ি, মোটরসাইকেল, অটোরিকশা এবং ছোট যানবাহন ব্যবহারকারীদের উপর। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির দৈনন্দিন যাতায়াতের খরচ বেড়ে যায়।
অন্যদিকে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব আরও বিস্তৃত। কারণ ট্রাক, বাস, মালবাহী যান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বড় জেনারেটরে মূলত ডিজেল ব্যবহার করা হয়। ফলে পরিবহণ ব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে ডিজেলের দাম একসময় ৫২০.৩৫ পাকিস্তানি রুপি এবং পেট্রোলের দাম ৪৫৮.৪১ পাকিস্তানি রুপি প্রতি লিটারে পৌঁছেছিল। পরে আন্তর্জাতিক বাজারে কিছুটা স্থিতিশীলতা আসায় দাম কমলেও, নতুন করে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার জেরে আবারও জ্বালানির মূল্য বাড়ল। ফলে আগামী দিনে আন্তর্জাতিক তেলের বাজার কোন দিকে যায়, তার উপরই নির্ভর করবে পাকিস্তানে জ্বালানির দামের ভবিষ্যৎ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More