Pakistan India on Gilgit: গিলগিট-বালতিস্তানকে পঞ্চম ‘প্রদেশ’ করার প্ল্যানে পাকিস্তান! পাল্টা দিল দিল্লি
গিলগিট-বালতিস্তান বিধানসভার ৭ জুনের নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ পর এই পদক্ষেপটি নেওয়া হল। উল্লেখ্য, ওই নির্বাচনটি নানা অনিয়মের অভিযোগে বিতর্কিত হয়েছিল।
অশান্ত পিওকে। সেখানে ইসলামাবাদ বিরোধিতা তুঙ্গে। এরই মাঝে গিলগিট বালতিস্তান নিয়ে পদক্ষেপের পথে পাকিস্তান! পাকিস্তান গিলগিট-বালতিস্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চম প্রদেশ (প্রভিন্স) ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছে। এলাকার বিধানসভা এই মর্মে এক রেজোলিউশন পাশ করেছে, যেখানে এর সাপেক্ষে সেদেশের সাংবিধানিক মান্যতা চাওয়া হয়েছে। ঘটনা নিয়ে শুক্রবারই প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ভারত।
এই প্রস্তাবে ফেডারেল সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা সংবিধান সংশোধন করে গিলগিট-বালতিস্তানকে পূর্ণাঙ্গ প্রদেশের মর্যাদা দেয় এবং পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও সেনেটে এর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য, গিলগিট বালতিস্তান একটি বিতর্কিত এলাকা। সেই এলাকার বিধানসভায় পাশ হওয়া রেজোলিউশন বলছে,'গিলগিট-বালতিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের নাগরিকদের মতো একই ধরনের সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করা হবে, এর মধ্যে জাতীয় পরিষদ, সিনেট এবং অন্যান্য ফেডারেল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।' সেখানে আরও বলা হয়েছে, ‘যথাযথ সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার আলোকে জম্মু ও কাশ্মীর বিরোধের ভবিষ্যৎ নিষ্পত্তির বিষয়টি এই অন্তর্বর্তীকালীন প্রাদেশিক মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকবে।’ ঘটনার পর দিল্লির তরফেও সাফ বার্তা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে, গিলগিট বালতিস্তান ভারতের ‘অংশ ছিল, আছে, আর সব সময়ই থাকবে।’
বর্তমানে পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ রয়েছে। তারা হল,পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়া।অন্যদিকে গিলগিট-বালতিস্তান পূর্ণ সাংবিধানিক মর্যাদা ছাড়াই সীমিত স্বায়ত্তশাসনের কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। আর সেদেশে চার প্রদেশের পাশাপাশি বিতর্কিত ভূখণ্ড গিলগিটকেও পাকিস্তান নিজের প্রদেশ করে নিতে চায় রেজোলিউশন পাশের মাধ্যমে। গিলগিট-বালতিস্তান বিধানসভার ৭ জুনের নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ পর এই পদক্ষেপটি নেওয়া হল। উল্লেখ্য, ওই নির্বাচনটি নানা অনিয়মের অভিযোগে বিতর্কিত হয়েছিল। নির্বাচনে বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন)-এর সাথে জোট সরকার গঠন করে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More