Pakistan Blunder in Hockey WC: হকি বিশ্বকাপের ম্যাচে আজব কাণ্ড পাকিস্তানের, পেনাল্টি কর্নারের সরঞ্জাম ভুলে বিতর্কে দল
হকি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ১-৪ গোলে হারল পাকিস্তান। তবে শুধু মাঠের পারফরম্যান্সের জন্য নয়, মাঠের বাইরের একটি অদ্ভুত ভুলের জন্যও আলোচনায় এসেছে পাকিস্তান দল। ম্যাচের মাঝেই পেনাল্টি কর্নারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম না থাকায় তৈরি হয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।
Pakistan Blunder in Hockey WC: ২০২৬ পুরুষ হকি বিশ্বকাপের শুরুটাই ভালো হল না পাকিস্তানের। শনিবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ১-৪ গোলে হারল পাকিস্তান। তবে শুধু মাঠের পারফরম্যান্সের জন্য নয়, মাঠের বাইরের একটি অদ্ভুত ভুলের জন্যও আলোচনায় এসেছে পাকিস্তান দল। ম্যাচের মাঝেই পেনাল্টি কর্নারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম না থাকায় তৈরি হয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।
ঘটনাটি ঘটে ম্যাচের প্রথমার্ধে। তখন ইংল্যান্ড ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। প্রায় ১৭ মিনিটের মাথায় ইংল্যান্ড পেনাল্টি কর্নার পায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ডিফেন্ডারদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সেই সরঞ্জাম তখন মাঠের পাশে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে জানা যায়। শেষ পর্যন্ত একজন পাকিস্তানি খেলোয়াড়কে দ্রুত ড্রেসিংরুমের দিকে ছুটতে হয়। তিনি একটি বড় কালো ব্যাগ নিয়ে মাঠে ফিরে আসেন। তার মধ্যেই ছিল পেনাল্টি কর্নারের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম। সরঞ্জাম আনতে দেরি হওয়ায় ম্যাচেও সাময়িক বিঘ্ন ঘটে।
এই ঘটনার জেরে পাকিস্তান অধিনায়ক আবু বকর মাহমুদকে গ্রিন কার্ড দেখান আম্পায়ার। ফলে তাঁকে দুই মিনিটের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হয়। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে এমন ঘটনা পাকিস্তান দলের প্রস্তুতি এবং সংগঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক সালমান আখতার এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি দলের শৃঙ্খলা এবং প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, শুধু কৌশল, ফিটনেস এবং দক্ষতা থাকলেই হবে না। বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সঠিক প্রস্তুতি এবং পেশাদারিত্বও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে অবশ্য শুরু থেকেই পাকিস্তান সমস্যায় ছিল। ইংল্যান্ড প্রথমে গোল করে এগিয়ে যায়। পরে পেনাল্টি কর্নার থেকে আরও দুই গোল করে তারা ব্যবধান বাড়ায়। পাকিস্তান একটি গোল শোধ করলেও ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ৪-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে।
এই পরাজয়ের ফলে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের শুরুটা চাপের হয়ে গেল। বিশেষ করে তারা আট বছর পর বিশ্বকাপের মূল পর্বে ফিরেছে। ফলে প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করার প্রত্যাশা ছিল দলের সমর্থকদের মধ্যে। কিন্তু ইংল্যান্ডের শক্তিশালী পারফরম্যান্সের সামনে সেই আশা পূরণ হয়নি।
এখন পাকিস্তানের সামনে আরও কঠিন ম্যাচ। তাদের পরবর্তী ম্যাচ ওয়েলসের বিরুদ্ধে। এরপরই মুখোমুখি হতে হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের। আগামী ১৯ আগস্ট ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা। ফলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারার পর সেই ম্যাচের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল।
পাকিস্তানকে এখন দ্রুত ভুল শুধরে ফিরতে হবে। বিশেষ করে বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে সামান্য অসাবধানতাও বড় সমস্যায় পরিণত হতে পারে। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি দলের প্রস্তুতি, শৃঙ্খলা এবং সংগঠনের দিকেও এখন নজর দিতে হবে। কারণ সামনে ওয়েলসের পরেই অপেক্ষা করছে ভারতের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More