Pakistan Terrorist Attack: পাকিস্তানে পুলিশের উপর ভয়াবহ হামলা! ১৮ জঙ্গি খতম, DSP-সহ ১১ পুলিশকর্মীর মৃত্যু

Pakistan Terrorist Attack: পাকিস্তানে পুলিশের উপর ভয়াবহ হামলা! ১৮ জঙ্গি খতম, DSP-সহ ১১ পুলিশকর্মীর মৃত্যু
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার, ১১ নভেম্বর কোহাট জেলার দারাবুকাচ এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে অবৈধ সোনার খননের বিরুদ্ধে একটি অভিযান চালানো হচ্ছিল।
পাকিস্তানে ফের ভয়াবহ জঙ্গি হামলা। এবার উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কোহাট জেলায় পুলিশের উপর অতর্কিত হামলা চালাল সশস্ত্র জঙ্গিরা। এই হামলা এবং পরবর্তী দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা গুলির লড়াইয়ে ১৮ জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, ডিএসপি-সহ অন্তত ১০ থেকে ১১ জন পুলিশকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১২ জন পুলিশকর্মী। হামলাকারীরা পুলিশের পাঁচটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার পর গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অতিরিক্ত নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করার পাশাপাশি স্থানীয় হাসপাতালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার, ১১ নভেম্বর কোহাট জেলার দারাবুকাচ এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে অবৈধ সোনার খননের বিরুদ্ধে একটি অভিযান চালানো হচ্ছিল। সেই অভিযান শেষ করে পুলিশকর্মীরা যখন ফিরছিলেন, তখনই পাহাড়ের উপর থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। আচমকা এই হামলায় প্রথমে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন। এরপর শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে সংঘর্ষ। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তারক্ষীদের পাল্টা হামলায় ১৮ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে খাইবার পাখতুনখোয়া পুলিশ জানিয়েছে।
এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন গাম্বাট এলাকার ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ বা DSP হায়দার জামান এবং সাব-ইনস্পেক্টর মুখতিয়ার-সহ একাধিক পুলিশকর্মী। রেসকিউ ১১২২-এর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত ১২ জন পুলিশকর্মীকে কোহাটের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স টিচিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। পাশাপাশি অতিরিক্ত পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।
তবে নিহত পুলিশকর্মীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনে কিছুটা অমিল রয়েছে। খাইবার পাখতুনখোয়া পুলিশের প্রাথমিক সরকারি বিবৃতিতে ১০ জন পুলিশকর্মীর মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছিল। অন্যদিকে, রেসকিউ বিভাগের প্রাথমিক হিসাব এবং পরবর্তী লাইভ হিন্দুস্তান ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে সংখ্যাটি ১১ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এই হামলার পিছনে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা TTP-র হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পাকিস্তান সরকার এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিদের বোঝাতে 'ফিতনা আল খাওয়ারিজ' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে। সংবাদ সংস্থা Associated Press জানিয়েছে, হামলার কয়েক ঘণ্টা পর পাকিস্তানি তালিবান বা TTP এই আক্রমণের দায় স্বীকার করেছে।
খাইবার পাখতুনখোয়া পুলিশের দাবি, অবৈধ সোনার খননের সঙ্গে যুক্ত অপরাধী চক্র এবং জঙ্গিদের মধ্যে যোগসাজশ রয়েছে। পুলিশের উপর এই হামলা সেই অপরাধী নেটওয়ার্কের সঙ্গে জঙ্গিদের যোগাযোগের প্রমাণ। তবে বিদেশি শক্তির মদতের অভিযোগের পক্ষে পুলিশ এখনও প্রকাশ্যে নির্দিষ্ট প্রমাণ দেয়নি।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, হামলার ঠিক আগেই কোহাটের প্রশাসন অবৈধ সোনার খনন বন্ধ করতে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। খননকাজে ব্যবহৃত এক্সকাভেটর রাখার উপর ৬০ দিনের নিষেধাজ্ঞা এবং খোলা পাত্রে জ্বালানি বিক্রিতেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। প্রশাসনের এই অভিযানের পরই পুলিশের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। প্রাদেশিক গভর্নর ফয়সাল করিম কুন্ডি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন।
প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া এবং আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় জঙ্গি হামলার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগানিস্তানের মাটিতে TTP জঙ্গিরা আশ্রয় পাচ্ছে। যদিও কাবুল এই অভিযোগ অস্বীকার করে। সব মিলিয়ে কোহাটের এই হামলা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতির আরও অবনতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। অবৈধ খনন, অপরাধী চক্র এবং জঙ্গি সংগঠনের সম্ভাব্য যোগসাজশ এখন পাকিস্তানের নিরাপত্তা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More