Pakistan Turkey Egypt Saudi Togather:সৌদি, তুরস্ক, মিশরকে সঙ্গে নিয়ে পাকের তোপ ভারতের বন্ধু দেশকে! চর্চায় কোন ইস্যু?

Pakistan Turkey Egypt Saudi Togather:সৌদি, তুরস্ক, মিশরকে সঙ্গে নিয়ে পাকের তোপ ভারতের বন্ধু দেশকে! চর্চায় কোন ইস্যু?
ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে বহুকাল ধরেই পরিচিত রয়েছে ইজরায়েল।
একটা সময়, ইজরায়েল বনাম হামাস যুদ্ধে গাজায় শান্তিসেনা পাঠানোর জন্য প্রবল উৎসাহী ছিল পাকিস্তান। রিপোর্টে উঠে আসে, সেই সময় নাকি, ২০ হাজার সৈন্যকে গাজায় পাঠানোর প্রস্তুতিতে ছিল আসিম মুনিরদের দেশ। তবে বাস্তবের মাটিতে তা হয়নি। এবার পাকিস্তান, তার বন্ধু দেশ তুরস্ক সহ সৌদি আরব, মিশরকে একযোগে সঙ্গে নিয়ে সেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধেই সরব হয়ে গিয়েছে।
সদ্য শুক্রবার ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আর-ফোর বৈঠক শেষে পাকিস্তান, তুরস্ক, সৌদি আরব, মিশর এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ্যে আনে। সেখানে তারা দাবি করে, আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার কারণ ইজরায়েল। ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে বহুকাল ধরেই পরিচিত রয়েছে ইজরায়েল। সেই ইজরায়েল, হামাস বিরোধী সংঘাতের হাত ধরে গাজা যুদ্ধে অংশ নেয়। সেই ঘটনা ঘিরে এল পাকিস্তান সহ তিন মুসলিম প্রধান দেশের বড় বার্তা। সৌদি আরবের এসপিএ (SPA) সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই চার দেশের মন্ত্রীরা বলেছেন যে ইজরায়েলি নীতিগুলো ‘অন্যায়ের বিষয়ে বৈশ্বিক ধারণাকে আরও গভীর করেছে।’ তাঁরা ১৯৬৭ সালের পূর্বের সীমানার ভিত্তিতে এবং পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের প্রতি নিজেদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে মিশর, সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বলেছেন যে, ‘ইজরায়েলি দখলদারিত্বই এই অঞ্চল এবং এর বাইরে অস্থিতিশীলতার প্রধান উৎস।’ তাঁরা দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের জরুরি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন।
এদিকে, ওই অনুষ্ঠান থেকে, ইয়েমেনের হুতি গোষ্ঠীর ‘অগ্রহণযোগ্য উত্তেজনা বৃদ্ধির’ তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন চার দেশের বিদেশমন্ত্রীরা। এ বিষয়ে সৌদি আরবের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করে তারা হুতিদের সব ধরনের সামরিক তৎপরতা বন্ধ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফিরে আসার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত, এই ইরান সমর্থিত হুথিদের বিরুদ্ধে লড়ছে ইজরায়েলও। তবে হুথি ইস্যুতে সৌদির পাশে যেমন দাঁড়িয়েছে মক্কা প্যাক্টে থাকা পাকিস্তান, তুরস্ক, তেমনই এই প্যাক্টের বাইরে থাকা মিশরও হুথিদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। ফলত কূটনৈতিক দিক থেকে মিশরের বার্তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও, পাকিস্তানের প্রতিবেশী ইরানের বিরুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধের প্রসঙ্গেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন চার দেশের ওই মন্ত্রীরা। এই সংকট নিরসনে জরুরি ভিত্তিতে সংলাপ ও কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More