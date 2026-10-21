Pakistan latest:পাক আমলাদের দেশ ছাড়ার হিড়িক, চিন্তায় মন্ত্রী! ভারতের Ex গোয়েন্দা অফিসার বললেন, ‘কিছু তো গড়বড়’

Pakistan latest:পাক আমলাদের দেশ ছাড়ার হিড়িক, চিন্তায় মন্ত্রী! ভারতের Ex গোয়েন্দা অফিসার বললেন, ‘কিছু তো গড়বড়’
ভারতের প্রাক্তন গোয়েন্দা অফিসার তথা পাকিস্তান সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত তিলক দেবশের, একটি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁর পোস্টে তিনি লেখেন, ‘পাকিস্তানে কিছু তো একটা গুরুতর গড়বড় হচ্ছে।’
পাকিস্তানের তাবড় আমলারা দেশ ছেড়ে অন্যত্র বসবাসের পরিকল্পনায় রয়েছে, বলে মনে করছেন পাকিস্তানেরই মন্ত্রী। সদ্য পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী খোয়াজা আসিফ ১৮ অক্টোবর এক পোস্টে এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে খোয়াজা আসিফ অভিযোগ করেন, পাকিস্তানের আমলাদের একটা বড় অংশ কানাডা, ইউরোপ, আমেরিকা, ইউকে-তে স্থায়ী বসবাসের দিকে ঝুঁকছেন, এই আমলারা বর্তমানে পাকিস্তান সরকারের অধীনে কর্মরত, বলেও দাবি করছেন খোয়াজা। এক্ষেত্রে পর্তুগালকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন খোয়াজা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই আমলাদের দেশের প্রতি নিবেদিত থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পাকিস্তানি মন্ত্রী। এরপরই ভারতের প্রাক্তন গোয়েন্দা অফিসার তিলক দেবাশের আরও এক জল্পনা উস্কে দিয়েছেন তাঁর পোস্টে।
সদ্য পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘তাঁরা (আমলারা) পাকিস্তান সরকারের অধীনে কর্মরত থাকাকালীন একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। এটি তাদের কার্যকালে স্বদেশ ও চাকরির প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।’ দেশের আমলাদের দেশত্যাগের পরিকল্পনা নিয়ে যখন খোদ পাকিস্তানের মন্ত্রীই চিন্তায়, তখন তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলেও মনে করা হচ্ছে কূটনৈতিক দিক থেকে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রাক্তন গোয়েন্দা অফিসার তথা পাকিস্তান সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত তিলক দেবশের, একটি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁর পোস্টে তিনি লেখেন, ‘পাকিস্তানে কিছু তো একটা গুরুতর গড়বড় হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (পাকিস্তানের) বলছেন, তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যায় সরকারি অফিসাররা প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিদেশে বসবাসের জন্য, যেখানে তাঁরা (আমলারা) এখনও দেশের সরকারে কর্মরত। নজরে রাখুন, ‘তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা’ আর ‘এখনও কর্মরত’ (কথা দুটি)। আমলাদের এই দেশত্যাগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পছন্দের জায়গা হচ্ছে পর্তুগাল।’ এরপরই ভারতের এই প্রাক্তন গোয়েন্দা অফিসার তাঁর পোস্টে এক জল্পনা উস্কে লিখছেন,‘ মূলত, আমলাদের কান থাকে মাটিতে, তাহলে কি এটা ফুটো জাহাজ ছেড়ে ইঁদুরদের পালানোর ঘটনা?’ এর সঙ্গেই খোঁচার সুরে তিনি লিখেছেন শেষে, ‘শুধু জিজ্ঞাসা করলাম মাত্র!’
পাকিস্তানি আমলাদের একাংশের দেশত্যাগ করে পর্তুগালে বসবাসের প্রস্তুতি প্রসঙ্গ আগেও ইসলামাবাদ তুলেছে। ২০২৫ সালের আগস্টে, পাকিস্তানের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি) বিষয়টি গ্রহণ করে এবং তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ ও সংস্থাগুলোকে তলব করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজাতদের বিদেশে থাকা সম্পত্তির মালিকানা নিয়েও একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট ঘিরেও সেদেশে চর্চা তুঙ্গে ছিল।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More