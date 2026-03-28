Naseem Shah in Controversy:পাকিস্তানের PMর ৫২ বছর বয়সী ভাইঝিকে নিয়ে ২৩র ক্রিকেটারের বিতর্কিত পোস্ট! অ্যাকশনে নকভির PCB

Naseem Shah in Controversy:পাকিস্তানের PMর ৫২ বছর বয়সী ভাইঝিকে নিয়ে ২৩র ক্রিকেটারের বিতর্কিত পোস্ট! অ্যাকশনে নকভির PCB
পাকিস্তানে টি২০ লিগ পিএসএল শুরু হতেই বিতর্কের ঘনঘটা ছেয়ে গেল! এবার খবরে পাকিস্তানের ২৩ বছর বয়সী ক্রিকেটার নাসিম শাহ। চলতি বছরের পিএসএল-এ নাসিমকে রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজ শীর্ষক লিগের টিম দলে রাখে। আর সেই টিমের এক ম্যাচে পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে মাঠে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রভিন্সের মুখ্যমন্ত্রী তথা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের ভাইঝি মারিয়াম নওয়াজ পৌঁছেছিলেন। আর মারিয়ামকে নিয়ে নাসিমের অ্যাকাউন্ট থেকে এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে কমেন্ট সেকশনে একটি পোস্ট আসে। এরপরই তুঙ্গে বিতর্ক। কমেন্টে কী লিখেছিলেন নাসিম?
গোটা বিতর্কে যাওয়ার আগে তার প্রেক্ষাপটটা বলে নেওয়া যাক। ইরান যুদ্ধের জেরে পাকিস্তানের জ্বালানির ভাঁড়ারে টান পড়েছে। তার জন্য পিএসএল আপাতত দর্শকশূন্য গ্যালারিতে খেলা হচ্ছে। এবার আসা যাক মূল ঘটনায়। গ্যালারি দর্শকশূন্য হলেও, পিএসএল-র শুরুর ম্যাচে মারিয়াম নওয়াজকে দেখা যায় পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের বহু গণ্যমান্য কর্তার সঙ্গে গদ্দাফি স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে। মারিয়ামের সঙ্গে ছিল বহু গাড়ি বিশিষ্ট বড় কনভয়। ৫২ বছরের মারিয়াম নওয়াজ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের কন্যা তথা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের ভাইঝি। এদিকে, মাঠে পিএসএলর টিম লাহোর কলন্দর, হায়দরাবাদ কিংগসম্যানের ক্রিকেট টিমের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় মারিয়ামকে। এদিকে, মারিয়ামের মাঠে আসার ছবি পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের পোস্টে আসে। সেখানেই কমেন্ট সেকশনে ২৩ বছর বয়সী নাসিম শাহের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট দেখা যায়। সেখানে লেখা হয়, ‘কেন ওঁকে রানির মতো করে সকলে আচরণ করছেন?’ নাসিমের অ্যাকাউন্ট থেকে এই পোস্ট আসার পরই তা ডিলিট হতে দেখা যায়। নাসিম জানান, তাঁর অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে, তার জেরেই এই ঘটনা। তবে পাক বোর্ডের প্রধান নকভি তেলেবেগুনে রেগে গিয়েছেন ঘটনায়! ২৪ ঘণ্টা পর বোর্ড একটি বিবৃতি জারি করে জানায় যে, নাসিম তার কেন্দ্রীয় চুক্তির শর্তাবলী এবং বোর্ডের গণমাধ্যম নীতিমালা উভয়ই লঙ্ঘন করেছেন। এরপর নসিমের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বোর্ড কী পদক্ষেপ করে, সেদিকে তাকিয়ে ক্রিকেট মহল।
