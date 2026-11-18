Pak Man Jailed for plot against Trump: ট্রাম্পকে খুনের ছক! ২৭ বছরেরও বেশি জেল পাকিস্তানি নাগরিকের
৪৮ বছর বয়সি আসিফ মার্চেন্ট পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা। মার্কিন তদন্তকারী সংস্থাগুলির দাবি, ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর। আমেরিকার মাটিতে কোনও রাজনৈতিক নেতা অথবা সরকারি আধিকারিককে হত্যা করার জন্য ভাড়াটে খুনি নিয়োগের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাকিস্তানি নাগরিককে ২৭ বছরেরও বেশি কারাদণ্ড দিল আমেরিকার আদালত। অভিযুক্তের নাম আসিফ মার্চেন্ট। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমেরিকার মাটিতে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সরকারি আধিকারিককে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। দীর্ঘ তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার পর মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের ফেডারেল আদালত তাঁকে ৩৩০ মাসের কারাদণ্ড শুনিয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ২৭ বছর ৬ মাস জেলে থাকতে হবে তাঁকে। এই ঘটনাকে ঘিরে ফের সামনে এল আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘাত এবং মার্কিন নেতৃত্বের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪৮ বছর বয়সি আসিফ মার্চেন্ট পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা। মার্কিন তদন্তকারী সংস্থাগুলির দাবি, ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর। আমেরিকার মাটিতে কোনও রাজনৈতিক নেতা অথবা সরকারি আধিকারিককে হত্যা করার জন্য ভাড়াটে খুনি নিয়োগের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। মার্কিন বিচার বিভাগের দাবি, এই ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
এই ষড়যন্ত্রের পিছনে ইরানের প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করছিল বলে দাবি মার্কিন তদন্তকারীদের। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে ইরানের প্রভাবশালী সামরিক কমান্ডার কাসেম সোলেমানিকে বাগদাদে ড্রোন হামলা চালিয়ে হত্যা করেছিল আমেরিকা। সেই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোলেমানির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ট্রাম্পকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ইরানের সামরিক নেতৃত্ব বারবার সোলেমানির হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল।
মামলার বিচার চলাকালীন আসিফ মার্চেন্ট নিজেও আদালতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের চাপে পড়েই তিনি এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তেহরানে থাকা তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তাঁকে এই কাজ করতে হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর আরও বক্তব্য, তাঁকে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং ইরানের এক যোগাযোগকারী তিনজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন—ডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি।
তবে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, ট্রাম্পকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই আসিফ আমেরিকায় এসেছিলেন। বিদেশি শক্তির মদতে মার্কিন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি।
কীভাবে এই ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস হয়? মার্কিন বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, আসিফ প্রথমে এক পরিচিত ব্যক্তির সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই ব্যক্তি FBI-কে খবর দেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করেন। এরপর আসিফ যাঁদের ভাড়াটে খুনি বলে মনে করেছিলেন, তাঁরা আসলে ছিলেন FBI-র গোপন এজেন্ট। তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করে রাজনৈতিক নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা জানান তিনি। এমনকী, প্রাথমিকভাবে ৫ হাজার ডলারও দিয়েছিলেন বলে আদালতে প্রমাণ উঠে এসেছে। শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালের ১২ জুলাই আমেরিকা ছেড়ে পালানোর প্রস্তুতির সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসে ফেডারেল জুরি তাঁকে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র এবং ভাড়াটে খুনি নিয়োগের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে। এবার চূড়ান্ত সাজা ঘোষণা হল। সব মিলিয়ে, ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মামলায় পাকিস্তানি নাগরিকের এই দীর্ঘ কারাদণ্ড আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে। ওয়াশিংটনের স্পষ্ট বার্তা, মার্কিন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদেশি মদতে কোনও হামলার ষড়যন্ত্র হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More