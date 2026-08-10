Pak Channel's X Account Withheld in Turkey: ভারতের পর এবার তুরস্কেও ‘ব্লক’ পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের X অ্যাকাউন্ট
এবার তুরস্কেও সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম X-এ এই সংবাদমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট ‘withheld’ বা সীমিত করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে ভারতেও Asia One-এর একাধিক সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।
Pak Channel's X Account Withheld in Turkey: পাকিস্তানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম Asia One News-এর বিরুদ্ধে ফের বড় পদক্ষেপ। এবার তুরস্কেও সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম X-এ এই সংবাদমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট ‘withheld’ বা সীমিত করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সোজা কথায়, তুরস্কে ব্লক করা হয়েছে পাক সংবাদমাধ্যমের অ্যাকাউন্টটি। এর আগে ভারতেও Asia One-এর একাধিক সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তবে ২ দিন আগেই পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করা তুরস্কেও পাক সংবাদমাধ্যের অ্যাকাউন্ট ব্লক হওয়ার কারণ ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ফলে পাকিস্তানের এই সংবাদমাধ্যমকে ঘিরে আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
Asia One News পাকিস্তান থেকে পরিচালিত একটি ইংরেজি ভাষার সংবাদমাধ্যম। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে চ্যানেলটির যাত্রা শুরু হয়। নিজেদের আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম হিসেবে তুলে ধরার পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক, কাশ্মীর, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে নিয়মিত খবর ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করে Asia One। তবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই সংবাদমাধ্যমটির সম্পাদকীয় অবস্থান এবং বিভিন্ন প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ([Journalism Pakistan][1])
ভারতে ইতিমধ্যেই Asia One-এর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপের খবর সামনে আসে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ভারতবিরোধী প্রচার এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। একটি প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে ফ্যাক্ট-চেকও করা হয়েছিল বলে খবর।
এবার তুরস্কে X অ্যাকাউন্ট ‘withheld’ হওয়ার খবর সামনে আসায় বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে তুরস্কের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপের নির্দিষ্ট কারণ বা কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা প্রকাশ্যে এসেছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাই অ্যাকাউন্ট সীমিত করার পেছনে ঠিক কোন অভিযোগ বা আইনি কারণ কাজ করেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগ নেই।
Asia One-এর কর্মকাণ্ড নিয়ে পাকিস্তানের বাইরেও নানা প্রশ্ন উঠেছে। সংবাদমাধ্যমটির আত্মপ্রকাশের পর থেকেই এর সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম বিষয়ক একটি প্রতিবেদনে চ্যানেলটির প্রাথমিক সম্প্রচারকে ঘিরে অ্যাঙ্কর নির্বাচন, সম্পাদকীয় দিশা এবং সংবাদ ও টক শোর ফরম্যাট মিশিয়ে দেওয়ার মতো বিষয় নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছিল।
ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই Asia One-এর মতো সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা আরও বেশি নজরে এসেছে। বিশেষ করে কাশ্মীর, সীমান্ত পরিস্থিতি, সামরিক অভিযান এবং দুই দেশের কূটনৈতিক সংঘাত নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে দুই দেশের সংবাদমাধ্যমের বয়ানের মধ্যে তীব্র পার্থক্য দেখা যায়। সেই আবহে কোনও সংবাদমাধ্যমের সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্ট সীমিত করা হলে তা শুধু একটি প্ল্যাটফর্ম-সংক্রান্ত পদক্ষেপ হিসেবে না দেখে বৃহত্তর তথ্যযুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও দেখা হচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More