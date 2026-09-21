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PIA New Uniforms: 'পোশাক নয়, আগে বিমান ঠিক করুন!' নতুন ইউনিফর্ম আনল পাকিস্তানের PIA, তোপ নেটিজেনদের

PIA New Uniforms: জেট ফুয়েলের বাড়তি খরচের ধাক্কা সামলাতে যাত্রীদের জন্য ছাড় বাতিল ও বিমানের সংখ্যা কাটছাঁট করার পাশাপাশি নিজেদের বহরে তিনটি নতুন বিমান অন্তর্ভুক্ত করার কয়েক সপ্তাহ পরেই পিআইএ এই নতুন ইউনিফর্ম নিয়ে এসেছে।

Published on: Sep 21, 2026, 23:47:48 IST
By Sahara Islam
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PIA New Uniforms: নিজেদের ভাবমূর্তি বদলের অংশ হিসেবে ক্রু সদস্যদের জন্য নতুন ইউনিফর্ম চালু করেছে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (PIA)। তবে পিআইএ-এর এই পদক্ষেপ সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র উপহাসের মুখে পড়েছে এবং নেটিজেনরা আর্থিক সংকটে জর্জরিত বিমান সংস্থার দুরবস্থার দিকে আঙুল তুলেছেন।

নতুন ইউনিফর্ম আনল পাকিস্তানের PIA, তোপ নেটিজেনদের (সৌজন্যে এক্স )
নতুন ইউনিফর্ম আনল পাকিস্তানের PIA, তোপ নেটিজেনদের (সৌজন্যে এক্স )

জেট ফুয়েলের বাড়তি খরচের ধাক্কা সামলাতে যাত্রীদের জন্য ছাড় বাতিল ও বিমানের সংখ্যা কাটছাঁট করার পাশাপাশি নিজেদের বহরে তিনটি নতুন বিমান অন্তর্ভুক্ত করার কয়েক সপ্তাহ পরেই পিআইএ এই নতুন ইউনিফর্ম নিয়ে এসেছে। এছাড়া ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েল সংঘাতের জেরে তৈরি হওয়া বৈশ্বিক সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় সংস্থাটি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক রুটের পরিষেবাও স্থগিত রেখেছে।

চলতি মাসের শুরুতে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ইউনিফর্মগুলি উন্মোচন করা হয়। পিআইএ জানিয়েছে, মহিন খান, দীপক ও ফাহাদ, জেনারেশন, ইসমাইল ফরিদ, মুনিব নওয়াজ, দীপক পারওয়ানি, ফারাজ মানান, আমির আদনান, এইচএসওয়াই এবং নোমি আনসারি-সহ শীর্ষ স্থানীয় পাকিস্তানি ডিজাইনারদের পরামর্শে এই পোশাক ডিজাইন করা হয়েছে। ডিজাইনাররা নতুন পোশাকে মূলত দুটি আলাদা রং ব্যবহার করেছেন: গাঢ় ফরেস্ট গ্রিন (deep forest green) এবং হালকা গ্রে-ব্লু (soft grey-blue)। পুরুষদের পোশাকে রয়েছে পরিপাটি ট্রাউজার ও নকশাদার টাইয়ের সঙ্গে মানানসই জ্যাকেট; অন্যদিকে মহিলাদের জন্য রয়েছে ম্যাচিং ট্রাউজারের ওপর ফিটেড ওয়েস্টকোট, যার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মার্জিত স্কার্ফ ও মানানসই টুপি।

এক দশক পর বিমানের ক্রুদের ইউনিফর্মে এই পরিবর্তন করা হলেও, নেটিজেনরা এ নিয়ে অকপটে ও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। পিআইএ-র ফেসবুক পোস্টে এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, 'ইউনিফর্মটি আরও উন্নত করা যেতে পারত। তাছাড়া এমিরেটসের মতো আন্তর্জাতিক মানের কর্মীও নিয়োগ করা উচিত।' আরেকজন আবার লেখেন, 'ক্রুদের ইউনিফর্ম নতুন করে ডিজাইন করার আগে বিমান উন্নত করা, পরিষেবার মান বাড়ানো, গ্রাহকের অভিজ্ঞতা এবং কর্মীদের পেশাদারিত্বের দিকে নজর দিন।' অন্যান্যরাও বলেন, ইউনিফর্মের বদলে এয়ারলাইন্সের উচিত তাদের কর্মীদের মানসিকতা নতুন করে তৈরি করা।একটি মন্তব্যে বলা হয়, 'আমার মতে, কেবল বাহ্যিক পরিবর্তনের চেয়ে নির্ভরযোগ্যতা, যাত্রীদের আরাম, পরিচালনার দক্ষতা এবং পরিষেবার মতো মৌলিক বিষয়গুলোর উন্নয়ন করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।' অপর একজন লেখেন, 'বিমান মেরামত, সিটের গদি ঠিক করা, ফ্রিজে আরশোলাবিহীন পরিষ্কার রান্নাঘর রাখা, পরিচ্ছন্নতা, ওয়াশরুমে জল, বিনোদনের জন্য স্ক্রিনের ব্যবস্থা, কম্বল ও বালিশ দেওয়া এবং চিন্তাভাবনা পরিবর্তনের দিকে নজর দিলে কেমন হয়?'

সংবাদমাধ্যম ‘ডন’ (Dawn)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিলে জ্বালানির আকাশছোঁয়া খরচ এবং জেট ফুয়েলের সম্ভাব্য ক্ষতির বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনার পর টিকিটে ছাড় কাটছাঁট করা-সহ বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল পিআইএ। বিমান সংস্থাটি জানিয়েছিল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে বিমানের সংখ্যা সপ্তাহে সর্বোচ্চ ১৬টিতে সীমাবদ্ধ রাখা হবে এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলোর পরিষেবা কয়েক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। তা ছাড়া বেজিং এবং কুয়ালালামপুরের উড়ান পরিষেবাও কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। আর্থিক সংকটে জর্জরিত পিআইএ-কে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ৭৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে দেশটির সরকার। ১৩৫ বিলিয়ন পাকিস্তানি রুপির (৪৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিময়ে পিআইএ-এর মালিকানা পেয়েছে আরিফ হাবিব ইনভেস্টমেন্ট নামে একটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

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