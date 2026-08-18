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    Pakistan's warning on Begging in Saudi: ওমরাহ না ভিক্ষাযাত্রা? জেলের ভয় দেখিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করল পাকিস্তানি দূতাবাস!

    সৌদি আরবে থাকা পাকিস্তানি দূতাবাস এই বার্তা দিয়েছে। ওমরাহ যাত্রী এবং সেখানে যাওয়া কর্মীদের জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। দূতাবাস স্পষ্ট জানিয়েছে, সৌদি আরবের আইন ভাঙলে গ্রেফতার হতে পারেন। জেলেও যেতে হতে পারে। এমনকি শেষ পর্যন্ত দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে।

    Published on: Aug 18, 2026, 08:21:25 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    সৌদি আরবে ওমরাহ করতে গিয়ে ভিক্ষা করা যাবে না। অনুমতি ছাড়া টাকা তোলা যাবে না। ভিসার নিয়মও ভাঙা যাবে না। এই মর্মে নিজেদের নাগরিকদের কড়া সতর্কবার্তা দিল পাকিস্তান। সৌদি আরবে থাকা পাকিস্তানি দূতাবাস এই বার্তা দিয়েছে। ওমরাহ যাত্রী এবং সেখানে যাওয়া কর্মীদের জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। দূতাবাস স্পষ্ট জানিয়েছে, সৌদি আরবের আইন ভাঙলে গ্রেফতার হতে পারেন। জেলেও যেতে হতে পারে। এমনকি শেষ পর্যন্ত দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে।

    ওমরাহ না ভিক্ষাযাত্রা? জেলের ভয় দেখিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করল পাকিস্তানি দূতাবাস! (AP Photo/Altaf Qadri)
    ওমরাহ না ভিক্ষাযাত্রা? জেলের ভয় দেখিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করল পাকিস্তানি দূতাবাস! (AP Photo/Altaf Qadri)

    সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পাকিস্তানি দূতাবাস এই বার্তা দিতে ব্যবহার করেছে AI-তৈরি একটি ভিডিও। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তিকে সৌদি পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ধর্মীয় সফরে গিয়ে নিয়ম ভাঙলে কী হতে পারে, সেটাই কার্যত দেখানো হয়েছে এই ভিডিওতে।

    মক্কা ও মদিনার মতো পবিত্র এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সৌদি প্রশাসন অত্যন্ত কঠোর। অনুমতি ছাড়া মানুষের কাছে টাকা চাওয়া বা অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও রয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা। পাকিস্তানি নাগরিকদের তাই বৈধ পথেই আর্থিক সাহায্য বা অর্থ সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে।

    এখানেই উঠছে নানা প্রশ্ন। যে সফর ধর্মীয় পবিত্রতা এবং আত্মশুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত, সেখানে গিয়ে ভিক্ষা করার প্রবণতা ঠেকাতে পাকিস্তানকেই এখন নিজের নাগরিকদের এভাবে সতর্ক করতে হচ্ছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের জন্য অস্বস্তিকর।

    তবে এটা যে একেবারে নতুন সমস্যা নয়, তারও ইঙ্গিত রয়েছে পাকিস্তানের আগের পদক্ষেপে। ২০২৪ সালেই ওমরাহ ভিসার অপব্যবহার করে সৌদিতে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে পাকিস্তান কঠোর নিয়ম চালুর কথা জানিয়েছিল। যাঁরা ওমরাহ ভিসা নিয়ে গিয়ে ভিক্ষা করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। এ বার আরও এক ধাপ এগিয়ে দূতাবাস সরাসরি সৌদি আইন মেনে চলার বার্তা দিল।

    ভিসার মেয়াদ নিয়েও সতর্ক করা হয়েছে। অনুমোদিত সময়ের বেশি সৌদিতে থাকা যাবে না। যে উদ্দেশ্যে ভিসা দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে অন্য কোনও কাজও করা যাবে না। সৌদি আরবও হজ ও পবিত্র স্থান সংক্রান্ত নিয়ম ভাঙার ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির কথা বারবার জানিয়েছে। ২০২৬ সালের হজ মৌসুমে অনুমতি ছাড়া পবিত্র এলাকায় প্রবেশ বা হজ করার ক্ষেত্রে বড় অঙ্কের জরিমানার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

    পাকিস্তানের ধর্ম মন্ত্রকের ওয়েবসাইটেও হজ ও ওমরাহ পরিষেবায় অনিয়ম বন্ধ করার জন্য নতুন কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে পরিষেবা নেওয়া এবং বৈধ আর্থিক লেনদেনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পাকিস্তানের নাগরিকদের ধর্মীয় সফর নিয়েও এখন দূতাবাসকে বারবার নিয়ম শেখাতে হচ্ছে। ভিক্ষা নয়, অনুমতি ছাড়া টাকা তোলা নয়, ভিসার মেয়াদ অতিক্রম নয়। সৌদির মাটিতে কোনও বেআইনি কাজ নয়।

    প্রশ্ন উঠছে, পবিত্র ওমরাহ সফরের আগে এমন সতর্কবার্তা কেন বারবার দিতে হচ্ছে? পাকিস্তানের জন্য এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বড় অস্বস্তির কারণ। আর AI ভিডিও দিয়ে দূতাবাসের এই বার্তা যেন সেই অস্বস্তিকেই আরও প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Pakistan's Warning On Begging In Saudi: ওমরাহ না ভিক্ষাযাত্রা? জেলের ভয় দেখিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করল পাকিস্তানি দূতাবাস!
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