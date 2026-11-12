স্যান্ডপেপার বিতর্কের মাঝে অস্বস্তিতে প্যাট কামিন্স! স্ত্রীর সঙ্গে রাস্তায় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে চর্চা

স্যান্ডপেপার বিতর্কের মাঝে অস্বস্তিতে প্যাট কামিন্স! স্ত্রীর সঙ্গে রাস্তায় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে চর্চা
নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এরই মধ্যে স্ত্রী বেকির সঙ্গে সিডনির রাস্তায় তাঁর উত্তপ্ত কথোপকথনের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ২০১৮ সালের কুখ্যাত ‘স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারি’। প্রাক্তন অজি ওপেনার উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এরই মধ্যে স্ত্রী বেকির সঙ্গে সিডনির রাস্তায় তাঁর উত্তপ্ত কথোপকথনের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্ত্রী বেকির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলছেন কামিন্স। দু’জনের কথোপকথনের ধরন দেখে অনেকেই সেটিকে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তাঁদের ব্যক্তিগত আলোচনার প্রকৃত বিষয়বস্তু জানা যায়নি। তবে স্যান্ডপেপার বিতর্কের পুনরুত্থানের আবহে কামিন্সের এই ভিডিও ঘিরে আগ্রহ বেড়েছে ক্রিকেট মহলে।
কেন আবার বিতর্কের কেন্দ্রে কামিন্স?
২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপটাউন টেস্টে বল বিকৃতির ঘটনায় বিশ্ব ক্রিকেটে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে মাঠের মধ্যে স্যান্ডপেপার দিয়ে বলের আকৃতি পরিবর্তনের চেষ্টা করতে দেখা যায়। তদন্তের পর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার এবং ব্যানক্রফটকে শাস্তি দেয়। স্মিথ ও ওয়ার্নারকে নেতৃত্ব থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় থেকেই ঘটনাটি ‘স্যান্ডপেপারগেট’ নামে পরিচিত।
এত বছর পর সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন উসমান খোয়াজা। নিজের আত্মজীবনী ‘Sabr’-এ তাঁর দাবি, বল বিকৃতির পরিকল্পনা সম্পর্কে শুধু কয়েকজন ক্রিকেটার নয়, দলের একাধিক সদস্যই জানতেন। এমনকী, পুরো অস্ট্রেলীয় ড্রেসিংরুমের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। খোয়াজার বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনাটি শুধুমাত্র ব্যানক্রফট, স্মিথ এবং ওয়ার্নারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।
খোয়াজার এই দাবিকে সমর্থন করেছেন প্রাক্তন অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারও। অন্যদিকে, মিচেল স্টার্ক আগের অবস্থানেই অনড় থেকে জানিয়েছেন, বোলাররা বল বিকৃতির পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু জানতেন না। ফলে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের অন্দরে ফের শুরু হয়েছে চাপানউতোর।
কী বলছেন কামিন্স?
এর আগে এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলে কামিন্স জানিয়েছিলেন, বহু বছর আগে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হয়েছে এবং দল হিসেবে তাঁরা সেই অধ্যায় পেরিয়ে এসেছেন। তবে খোয়াজার বইয়ে উঠে আসা নতুন অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার পরই প্রতিক্রিয়া দিতে চেয়েছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার কামিন্স নিজেই জানিয়েছেন, শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটমহলে এই সাংবাদিক বৈঠক ঘিরে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। খোয়াজার অভিযোগ সম্পর্কে নিজের অবস্থান আরও স্পষ্ট করতে পারেন অজি অধিনায়ক।
এদিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান ডেভিড বুন কামিন্সের নেতৃত্বের উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। নতুন করে তদন্তের সম্ভাবনাও আপাতত নাকচ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।
সব মিলিয়ে, আট বছর আগের একটি বিতর্ক নতুন করে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের অন্দরে অস্বস্তি বাড়িয়েছে। কামিন্সের সাংবাদিক বৈঠকে কী উঠে আসে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে ক্রিকেটবিশ্ব।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More