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Personal loan vs credit card: হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়েছে? পার্সোনাল লোন নাকি ক্রেডিট কার্ড, কোনটা বাছবেন

সুদের হার, পরিশোধের সময়সীমা, অতিরিক্ত চার্জ এবং টাকা ব্যবহারের ধরণ অনুযায়ী এই দুই মাধ্যমের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এই দুই ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ, ঝুঁকি এবং আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কোনটি সেরা বিকল্প তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

Published on: Sep 4, 2026, 07:33:36 IST
By Suman Roy
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দৈনন্দিন আর্থিক প্রয়োজন মেটানো, হঠাৎ কোনো চিকিৎসা বা পারিবারিক খরচ চালানো, কিংবা পুরনো উচ্চ সুদের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আজকের দিনে পার্সোনাল লোন এবং ক্রেডিট কার্ড দুটিই অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম। হঠাৎ টাকার প্রয়োজন দেখা দিলে এই দুই আর্থিক পণ্যের মধ্যে কোনটি বেছে নেওয়া বেশি সুবিধাজনক এবং সাশ্রয়ী হবে, তা নিয়ে বহু মানুষ প্রায়শই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন।

হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়েছে? পার্সোনাল লোন নাকি ক্রেডিট কার্ড, কোনটা বাছবেন
হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়েছে? পার্সোনাল লোন নাকি ক্রেডিট কার্ড, কোনটা বাছবেন

মূলত পার্সোনাল লোন (Personal Loan) এবং ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)—দুটিই আনসিকিউরড লোন বা জামানতহীন ঋণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই দুই ক্ষেত্রেই কোনো সম্পত্তি বা সোনা বন্ধক রাখতে হয় না। তবে সুদের হার, পরিশোধের সময়সীমা, অতিরিক্ত চার্জ এবং টাকা ব্যবহারের ধরণ অনুযায়ী এই দুই মাধ্যমের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এই দুই ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ, ঝুঁকি এবং আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কোনটি সেরা বিকল্প তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

১. পার্সোনাল লোন ও ক্রেডিট কার্ডের মূল কার্যপদ্ধতি ও তফাৎ

জরুরি আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দুটি মাধ্যমের কাজের পদ্ধতি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার:

  • পার্সোনাল লোনের কৌশল: পার্সোনাল লোন হলো একটি এককালীন বড় অঙ্কের ঋণ (Lump-sum Amount)। আবেদন অনুমোদিত হওয়ার পর পুরো টাকা একবারে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়। এই ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদে (সাধারণত ১ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত) প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিস্তিতে বা ইএমআই (EMI) আকারে সুদসহ পরিশোধ করতে হয়।
  • ক্রেডিট কার্ডের কৌশল: ক্রেডিট কার্ড একটি রিভলভিং বা ঘূর্ণায়মান ঋণ সুবিধা (Revolving Credit Facility)। এখানে একটি নির্দিষ্ট সীমা বা ক্রেডিট লিমিট দেওয়া থাকে। আপনি সেই সীমার মধ্যে যতটা প্রয়োজন ততটাই খরচ করতে পারেন। মাসের শেষে বিল তৈরি হওয়ার পর সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করলে সাধারণত কোনো অতিরিক্ত সুদ দিতে হয় না।

২. দুটি আর্থিক মাধ্যমের সুবিধা ও অসুবিধার তুলনা

  • সুদের হারের পার্থক্য: পার্সোনাল লোনে সুদের হার স্থির বা নির্দিষ্ট (Fixed Interest Rate) থাকে এবং এটি ক্রেডিট কার্ডের সুদের হারের তুলনায় সাধারণত অনেক কম হয়। অন্যদিকে, ক্রেডিট কার্ডে যদি নির্ধারিত শেষ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ না করা হয়, তবে বকেয়া টাকার ওপর বার্ষিক ৩৬% থেকে ৪২% পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ সুদ আরোপ করা হয়।
  • পরিশোধের নমনীয়তা: ক্রেডিট কার্ডের প্রধান সুবিধা হলো এর ৪-৪৫ দিনের সুদমুক্ত মেয়াদ। কেনাকাটার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরো টাকা শোধ করে দিলে অতিরিক্ত কোনো অতিরিক্ত টাকা বা সুদ দিতে হয় না। পার্সোনাল লোনে এ ধরনের কোনো সুদমুক্ত মেয়াদ পাওয়া যায় না, প্রথম দিন থেকেই সুদের হিসাব শুরু হয়।
  • অতিরিক্ত চার্জ ও প্রসেসিং ফি: পার্সোনাল লোন নেওয়ার সময় ব্যাঙ্ক প্রসেসিং ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঋণ শোধ করতে চাইলে ফোরক্লোজার চার্জ (Foreclosure Fee) কেটে নেয়। অন্যদিকে ক্রেডিট কার্ডে বার্ষিক ফি, লেট পেমেন্ট ফি এবং নগদে টাকা তোলার (Cash Withdrawal) জন্য চড়া ক্যাশ অ্যাডভান্স ফি থাকে।

৩. কোন পরিস্থিতিতে কোনটি আপনার জন্য সেরা বিকল্প?

  • যখন পার্সোনাল লোন বেছে নেওয়া উচিত: যদি আপনার হঠাৎ করে বড় অঙ্কের টাকার প্রয়োজন হয়—যেমন বাড়ির সংস্কার, বিবাহ অনুষ্ঠান, বড় আকারের চিকিৎসা খরচ বা পুরনো অনেকগুলো চড়া সুদের ছোট ছোট ঋণ একত্রিত করে শোধ করা। কারণ এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদে কম সুদে ইএমআই আকারে টাকা শোধ করা অনেক বেশি সুবিধাজনক।
  • যখন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা উচিত: ছোটখাটো দৈনন্দিন কেনাকাটা, ইলেকট্রনিক্স পণ্য কেনা, মাসিক বিল মেটানো কিংবা অল্প কিছু দিনের জন্য জরুরি টাকার অভাব মেটানোর জন্য ক্রেডিট কার্ড সবচেয়ে ভালো। নির্দিষ্ট বিলিং সাইকেলের মধ্যে টাকা শোধ করার সামর্থ্য থাকলে ক্রেডিট কার্ডে কোনো বাড়তি খরচ হয় না, উপরন্তু রিওয়ার্ড পয়েন্ট এবং ক্যাশব্যাক সুবিধা পাওয়া যায়।

৪. ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল রিপোর্টে দুই মাধ্যমের প্রভাব

আপনার আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দুই পদ্ধতির প্রভাব ভিন্ন রূপ নেয়:

  • সময়মতো পার্সোনাল লোনের ইএমআই এবং ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধ করলে আপনার সিবিল স্কোর (CIBIL Score) দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
  • ক্রেডিট কার্ডের লিমিটের ৩০%-এর বেশি অনবরত ব্যবহার করলে এবং সময়মতো পেমেন্ট না করলে সিবিল স্কোর এক ধাক্কায় অনেকটা নিচে নেমে যেতে পারে।

পার্সোনাল লোন এবং ক্রেডিট কার্ড দুটিই অত্যন্ত কার্যকর আর্থিক হাতিয়ার। আপনার যদি এককালীন বড় অঙ্ক ও দীর্ঘমেয়াদী কিস্তির দরকার হয়, তবে পার্সোনাল লোনই সেরা বিকল্প। আর যদি স্বল্পমেয়াদী প্রয়োজন ও নিয়মিত কেনাকাটায় সুদমুক্ত সুবিধা পেতে চান, তবে সঠিক অর্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/News/Personal Loan Vs Credit Card: হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়েছে? পার্সোনাল লোন নাকি ক্রেডিট কার্ড, কোনটা বাছবেন
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