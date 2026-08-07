Petrol-Diesel & Hormuz Latest Update: পেট্রোল-ডিজেল সস্তা হওয়ার সম্ভাবনায় ফের জল? এখন কী পরিস্থিতি হরমুজ প্রণালীতে?

Petrol-Diesel & Hormuz Latest Update: পেট্রোল-ডিজেল সস্তা হওয়ার সম্ভাবনায় ফের জল? এখন কী পরিস্থিতি হরমুজ প্রণালীতে?
ফার্স নিউজ এজেন্সির দাবি, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে হরমুজ প্রণালীর কেশম দ্বীপের কাছে একাধিক বিস্ফোরণের পর ইরান ‘শত্রুপক্ষের ঘাঁটি’ লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণ পথ হরমুজ প্রণালী নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
Petrol-Diesel Price & Hormuz Latest Update: মধ্যপ্রাচ্যে ফের বাড়তে থাকা সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। হরমুজ প্রণালীতে ইরানের হামলার খবর সামনে আসতেই ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। একই সঙ্গে ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (WTI) ক্রুড অয়েলের দামও ৭৮ ডলার প্রতি ব্যারেলের উপরে উঠে যায়। এর ফলে ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমার যে আশা তৈরি হয়েছিল, তা আপাতত আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
ফার্স নিউজ এজেন্সির দাবি, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে হরমুজ প্রণালীর কেশম দ্বীপের কাছে একাধিক বিস্ফোরণের পর ইরান ‘শত্রুপক্ষের ঘাঁটি’ লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণ পথ হরমুজ প্রণালী নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান ও ওমানের মধ্যে একটি সম্ভাব্য সমঝোতার মাধ্যমে মার্কিন জাহাজগুলিকে এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ ব্যবহার থেকে বিরত রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ইরানের তরফে ইজরায়েলি জাহাজের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ‘শত্রু’ দেশগুলির কাছ থেকে এই জলপথ ব্যবহারের জন্য ক্ষতিপূরণ বা ফি আদায়ের প্রস্তাবও বিবেচনায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
এদিকে, হরমুজ প্রণালীকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে খুলে দেওয়া নিয়ে আলোচনায় এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। ব্লুমবার্গকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইউএস ব্যাংক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সিনিয়র ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ডিরেক্টর রব হাওয়ার্থ বলেন, হরমুজ পুনরায় পুরোপুরি চালু করার বিষয়ে সমঝোতা এখনও কঠিন। বর্তমানে এই জলপথে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিকের তুলনায় কম এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল চুক্তির কোনও স্পষ্ট রূপরেখা এখনও তৈরি হয়নি।
ইরান ও আমেরিকার সম্পর্কেও টানাপোড়েন অব্যাহত। একদিকে কূটনৈতিক আলোচনার চেষ্টা চলছে, অন্যদিকে সামরিক সংঘর্ষও থামছে না। ইরানের সাম্প্রতিক হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, যুদ্ধ খুব শীঘ্রই শেষ হতে পারে। তবে যুদ্ধবিরতি ও হরমুজ প্রণালীর ভবিষ্যৎ ব্যবহার নিয়ে দুই দেশের অবস্থানের মধ্যে এখনও বিস্তর ফারাক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ-পূর্ব পরিস্থিতি ফিরিয়ে এনে হরমুজে অবাধ নৌ-চলাচলের পক্ষে, অন্যদিকে ইরান এই জলপথ ব্যবহারে নির্দিষ্ট শুল্ক আরোপের দাবি জানাচ্ছে।
এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিও আরও জটিল হয়েছে। ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা ইয়েমেনের সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় আকারের হামলার দাবি করেছে। কয়েক দিন আগেই তারা এডেন উপসাগরে একটি সৌদি তেলবাহী জাহাজে হামলা চালানোর পাশাপাশি উত্তর লোহিত সাগরে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলকেও হুমকি দিয়েছিল।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লেও তার প্রভাব ভারতের খুচরো পেট্রোল-ডিজেলের দামে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে না। কারণ, দেশে জ্বালানির মূল্য নির্ধারণে আন্তর্জাতিক তেলের দাম ছাড়াও ডলার-রুপির বিনিময় হার, পরিশোধন খরচ, পরিবহণ ব্যয় এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের করের মতো একাধিক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে অস্থিরতা থাকলে ভবিষ্যতে জ্বালানির দামে চাপ বাড়ার আশঙ্কা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More