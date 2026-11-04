‘কারও সামনে মাথা নত করবে না ভারত’, চিনকে কড়া বার্তা পীযূষ গয়ালের! বার্তা আমেরিকাকেও

‘কারও সামনে মাথা নত করবে না ভারত’, চিনকে কড়া বার্তা পীযূষ গয়ালের! বার্তা আমেরিকাকেও
চিন যখন ভারতের জন্য বিরল খনিজ পদার্থ (রেয়ার আর্থ) সরবরাহ বন্ধ করেছিল, তখন ভারত তাদের কাছে হাত পাতেনি। বরং দেশীয় সংস্থাগুলিকে বিকল্প প্রযুক্তি তৈরির কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ বার চিন যদি টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তা হলেও ভারত পিছিয়ে থাকবে না।
চিনের চাপের কাছে মাথা নত করবে না ভারত। প্রয়োজনে নিজেদের প্রযুক্তি এবং দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশেই তৈরি হবে অত্যাধুনিক যন্ত্র। মঙ্গলবার দিল্লির কিরোরি মাল কলেজে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এই বার্তাই দিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। তাঁর কথায়, চিন যখন ভারতের জন্য বিরল খনিজ পদার্থ (রেয়ার আর্থ) সরবরাহ বন্ধ করেছিল, তখন ভারত তাদের কাছে হাত পাতেনি। বরং দেশীয় সংস্থাগুলিকে বিকল্প প্রযুক্তি তৈরির কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ বার চিন যদি টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তা হলেও ভারত পিছিয়ে থাকবে না। দেশেই এই যন্ত্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন গয়াল। স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারতের দুগ্ধক্ষেত্র বিদেশি সংস্থার জন্য খুলে দেওয়া হবে না। জিনগত পরিবর্তন করা (জিএম) পণ্যও আমদানি করতে দেওয়া হবে না।
‘চিনের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যায়নি ভারত’
চিনের উপর প্রযুক্তিগত নির্ভরতা কমানোই এখন ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে বিরল খনিজের সরবরাহ নিয়ে চিনের সাম্প্রতিক বিধিনিষেধ উদ্বেগ বাড়িয়েছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, বিভিন্ন ধরনের মোটর এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই খনিজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
গয়াল বলেন, চিন যখন বিরল খনিজ সরবরাহে বাধা দিয়েছিল, তখন ভারত তাদের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যায়নি। বরং দেশীয় স্টার্টআপ সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক করে বিকল্প প্রযুক্তি তৈরির কথা বলা হয়েছিল। বিরল খনিজের ব্যবহার ছাড়াই কী ভাবে মোটর তৈরি করা যায়, সেই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। মন্ত্রীর দাবি, কয়েকটি ভারতীয় স্টার্টআপ ইতিমধ্যেই বিরল খনিজ ছাড়া মোটর তৈরি করতে শুরু করেছে। গুণমান এবং দক্ষতার ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম।
এ বার টানেল বোরিং মেশিন নিয়েও একই পথে হাঁটার বার্তা দিয়েছেন তিনি। চিন যদি এই যন্ত্র সরবরাহ না করে, তা হলে ভারতেই তা তৈরি করা হবে। তবে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার কোনও ইচ্ছা ভারতের নেই বলেও জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী।
১৮ নভেম্বর থেকে চিনের নতুন বিধিনিষেধ
উল্লেখ্য, আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে টানেল বোরিং মেশিন রফতানির ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কার্যকর করতে চলেছে চিন। এই ধরনের যন্ত্র রফতানি করতে হলে বিশেষ অনুমতিপত্র নিতে হবে বলে জানিয়েছে বেজিং। পরিকাঠামো নির্মাণে এই যন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মেট্রো রেল, রেলপথ এবং সড়কের জন্য সুড়ঙ্গ তৈরিতে টানেল বোরিং মেশিন ব্যবহার করা হয়।
ভারতের ৫০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মুম্বই-আমদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পেও এই যন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে। প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রের তলার সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়ার কথা। ফলে চিনের নতুন বিধিনিষেধ কার্যকর হলে ভারতের পরিকাঠামো প্রকল্পে কী প্রভাব পড়ে, তা নিয়ে নজর রয়েছে।
দুগ্ধক্ষেত্র ও জিএম পণ্য নিয়ে আপস নয়
চিনের পাশাপাশি আমেরিকার উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন গয়াল। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। সেখানে আমেরিকার অন্যতম দাবি, ভারতের বাজারে জিএম কৃষিপণ্য এবং দুগ্ধজাত পণ্যের প্রবেশ আরও সহজ করা। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই কোনও আপস করতে রাজি নয় কেন্দ্র।
গয়াল বলেন, ভারত এখনও পর্যন্ত কোনও দেশের জন্য নিজের দুগ্ধক্ষেত্র খুলে দেয়নি। ভবিষ্যতেও তা করা হবে না। জিএম পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও একই অবস্থান বজায় থাকবে। তাঁর বক্তব্য, দেশের কৃষক, মৎস্যজীবী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের স্বার্থ রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব।
দুগ্ধজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়টিও তুলে ধরেছেন তিনি। বিদেশে পনির তৈরির সময় অনেক ক্ষেত্রে বাছুরের পাকস্থলী থেকে পাওয়া রেনেট ব্যবহার করা হয়। তাই আমদানি করা দুগ্ধজাত পণ্যে কী ধরনের উপাদান ব্যবহার হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।
বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতের নিজস্ব শর্ত
গয়ালের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতের লক্ষ্য শুধু বিদেশি বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া নয়। দেশের যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন ও রফতানির ক্ষমতা বেশি, সেগুলির জন্য বাড়তি সুবিধা আদায় করতে হবে। বস্ত্র, ওষুধ, সামুদ্রিক পণ্য, কৃষিজাত সামগ্রী এবং রত্ন ও গয়নার মতো ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
অন্য দিকে, কৃষি ও দুগ্ধশিল্পের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে বিদেশি প্রতিযোগিতার চাপ থেকে রক্ষা করতে চায় কেন্দ্র। সব মিলিয়ে গয়ালের বক্তব্যে স্পষ্ট, চিনের প্রযুক্তিগত বিধিনিষেধ হোক বা আমেরিকার বাণিজ্যিক চাপ, কোনও ক্ষেত্রেই ভারতের নিজস্ব স্বার্থের সঙ্গে আপস করতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More