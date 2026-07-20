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    PM Modi slams Rahul Gandhi: সংসদে বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে ‘৫৬ বছরের যুবক’ মন্তব্যে রাহুলকে কটাক্ষ মোদীর

    সোমবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্ষা যেমন দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সংসদের অধিবেশনও দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, বর্ষা এবং সংসদ—দুটিই যদি ফলপ্রসূ হয়, তাহলে দেশের উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

    Published on: Jul 20, 2026, 11:29:52 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে দেশের সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করতেও ছাড়লেন না তিনি। ভারতের প্রথম বেসরকারি সংস্থা হিসেবে মহাকাশে সফলভাবে রকেট পাঠানো স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের প্রশংসা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংস্থার কর্মীদের গড় বয়স মাত্র ২৮ বছর। এরপরই তিনি বলেন, “আমি কিন্তু ৫৬ বছরের কোনও যুবকের কথা বলছি না।” রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্যে তিনি পরোক্ষে রাহুল গান্ধীকেই নিশানা করেছেন।

    সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে দেশের সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (AFP)
    সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে দেশের সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (AFP)

    সোমবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্ষা যেমন দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সংসদের অধিবেশনও দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, বর্ষা এবং সংসদ—দুটিই যদি ফলপ্রসূ হয়, তাহলে দেশের উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

    তিনি বিরোধী দলগুলির উদ্দেশে বলেন, সংসদে তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হওয়া উচিত। অকারণ হইচই বা অশান্তির পরিবর্তে গঠনমূলক বিতর্কই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেখানে শক্তিশালী যুক্তি এবং তথ্য রয়েছে, সেখানে ঝড় তোলার প্রয়োজন হয় না। সংসদে প্রত্যেকের মত প্রকাশের সুযোগ থাকা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

    এরপরই প্রধানমন্ত্রী দেশের সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত এক মাসে ভারত এমন একাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, যা প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে মহাকাশ—সব জায়গাতেই ভারতের সাফল্য নজর কেড়েছে।

    বিশেষ করে স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি একটি ভারতীয় স্টার্টআপ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট সফলভাবে কক্ষপথে পৌঁছেছে। এই সাফল্য শুধু প্রযুক্তিগত নয়, দেশের তরুণ প্রজন্মের প্রতিভারও বড় প্রমাণ।

    তিনি জানান, স্কাইরুট অ্যারোস্পেসে কাজ করা দলের সদস্যদের গড় বয়স মাত্র ২৮ বছর। এত অল্প বয়সেই তাঁরা এমন একটি ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছেন। এরপরই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি ৫৬ বছরের কোনও যুবকের কথা বলছি না।' যদিও তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি, তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্য ছিল বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করেই। চলতি বছরের জুন মাসেই রাহুল গান্ধীর বয়স ৫৬ বছর হয়েছে।

    প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের তরুণদের সম্ভাবনা মহাকাশের মতোই সীমাহীন। তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি এবং নতুন চিন্তাভাবনাই ভবিষ্যতে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। এদিকে, সোমবার থেকে শুরু হওয়া সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন আগামী ১৩ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে। এই অধিবেশনে বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনী বিল, উচ্চশিক্ষা, বিচারব্যবস্থার সংস্কার এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্র সরকার। বর্ষাকালীন অধিবেশনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন সংসদে গঠনমূলক আলোচনার বার্তা দিলেন, তেমনই স্কাইরুটের সাফল্যের প্রসঙ্গ তুলে তরুণদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি রাজনৈতিক কটাক্ষও করতে ভোলেননি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/PM Modi Slams Rahul Gandhi: সংসদে বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর আগে ‘৫৬ বছরের যুবক’ মন্তব্যে রাহুলকে কটাক্ষ মোদীর
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