Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Prime Minister Narendra Modi: বয়স ১৯৪! সেশেলস সফরে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন PM মোদী

    Prime Minister Narendra Modi: জোনাথন হল একটি আলড্যাবরা প্রজাতির বিশালাকার কচ্ছপ। ধারণা করা হয়, ১৮৩২ সালে তার জন্ম হয়েছিল। সেই হিসেবে বর্তমানে তার বয়স প্রায় ১৯৪ বছর। যদিও এই বয়সের নির্দিষ্ট নথিভুক্ত প্রমাণ নেই, তবে নিশ্চিতভাবে বলা হয়, সে তার প্রজাতির গড় আয়ুর তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে বেঁচে রয়েছে।

    Published on: Jun 27, 2026 3:51 PM IST
    By Sahara Islam
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Prime Minister Narendra Modi: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন সেশেলস সফরকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। আগামী ২৭ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত সেশেলস সফরে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। এই সফরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বৈঠকের পাশাপাশি রয়েছে একটি বিশেষ আকর্ষণ। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণী হিসেবে পরিচিত ‘জোনাথন’-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী

    বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন PM মোদী (সৌজন্যে টুইটার)
    বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন PM মোদী (সৌজন্যে টুইটার)

    ভারত ও সেশেলসের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেশেলসের জাতীয় দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে গেস্ট অব অনার হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সফরকালে তিনি সেশেলসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন। সফরসূচি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী মোদী সেশেলস ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন পরিদর্শন করবেন। সেখানে একটি গাছের চারা রোপণ করবেন।

    'জোনাথন' সম্পর্কে তথ্য

    জোনাথন হল একটি আলড্যাবরা প্রজাতির বিশালাকার কচ্ছপ। ধারণা করা হয়, ১৮৩২ সালে তার জন্ম হয়েছিল। সেই হিসেবে বর্তমানে তার বয়স প্রায় ১৯৪ বছর। যদিও এই বয়সের নির্দিষ্ট নথিভুক্ত প্রমাণ নেই, তবে নিশ্চিতভাবে বলা হয়, সে তার প্রজাতির গড় আয়ুর তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে বেঁচে রয়েছে। সেশেলসের জাতীয় বোটানিক্যাল গার্ডেনেই জোনাথনের বাস। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস জোনাথনকে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক জীবিত স্থলচর প্রাণী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে জোনাথন বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে এবং বিশ্বের নাটকীয় পরিবর্তনগুলো প্রত্যক্ষ করেছে। প্রবীণ হলেও পশু চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে জোনাথন এখনও বেশ সুস্থ রয়েছে। ছানির কারণে তার দৃষ্টিশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও সে এখনও বেশ চনমনে।

    প্রধানমন্ত্রীর সফর

    সেশেলসের জাতীয় বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে জোনাথনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পাশাপাশি, ওই বোটানিক্যাল গার্ডেনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন তিনি। এই সাক্ষাৎকে শুধু একটি সৌজন্য কর্মসূচি হিসেবে নয়, বরং পরিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীকী পদক্ষেপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। ভারত ও সেশেলসের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও এই বিষয়গুলি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সফরের সময় সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, উন্নয়ন সহযোগিতা এবং ভবিষ্যতের বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

    প্রধানমন্ত্রীর সফরের তাৎপর্য

    সেশেলসের জাতীয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনেও অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ দল এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজও অংশগ্রহণ করবে, যা দুই দেশের ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৫ সালে শেষবার সেশেলস সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রায় এক দশক পর তাঁর এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সফর ভারত-সেশেলস সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে এবং ভবিষ্যতের সহযোগিতায় নতুন দিশা দেখাবে।

    Home/News/Prime Minister Narendra Modi: বয়স ১৯৪! সেশেলস সফরে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন PM মোদী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes