Flydubai Flight case: ‘চরম বিপদের...,' ফ্লাইদুবাই বিমান কাণ্ডে ‘হিরো’ ভারতীয় পাইলটের প্রশংসা, পরিবারের পাশে PM মোদী

Flydubai Flight case: ‘চরম বিপদের...,' ফ্লাইদুবাই বিমান কাণ্ডে ‘হিরো’ ভারতীয় পাইলটের প্রশংসা, পরিবারের পাশে PM মোদী
Flydubai Flight case: ভারতীয় নাগরিক ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর গত চার বছর ধরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সরকারের মালিকানাধীন সাশ্রয়ী বিমান সংস্থা ফ্লাইদুবাইয়ে কাজ করছেন।
Flydubai Flight case: ফ্লাইদুবাই বিমান কাণ্ডে শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা বিশ্বজুড়ে। আর ওই বিমানের পাইলট ছিলেন এক ভারতীয় (Indian Pilot)। মাঝ আকাশে দুবাই থেকে তেল আভিভগামী এই বিমানটির সহকারী পাইলট ককপিটেই তাঁর উপর আক্রমণ চালান বলে অভিযোগ। ভারতীয় ওই পাইলটকে ছুরিকাঘাত করে বিমানের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। তবে মারাত্মক জখম অবস্থাতেও বিমানে থাকা ১৭৪ জন যাত্রীর প্রাণ বাঁচাতে চরম সাহসিকতার পরিচয় দেন তিনি। এবার সেই ভারতীয় পাইলটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Narendra Modi)। এমনকী তাঁকে ‘হিরো’ বলেও অভিহিত করেছেন।
জানা গিয়েছে, ওই ভারতীয় পাইলটের নাম ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর (Captain Smit Machchhar)। তাঁরই প্রশংসায় এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর একজন হিরো।’ তিনি আরও লেখেন, ‘চরম বিপদের মুখে এবং গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অসামান্য সাহসিকতা ও অন্যদের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে অবিচল সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বীরত্ব শতশত মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং একটি বড় বিপর্যয় এড়াতে সহায়তা করেছে। ক্যাপ্টেন মচ্ছরকে নিয়ে ভারত গর্বিত। তাঁর দ্রুত আরোগ্য, নতুন শক্তি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।’
সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্যাপ্টেন মচ্ছরের স্ত্রী ও বাবা-মায়ের সঙ্গেও কথা বলেছেন এবং তাঁর এই অসামান্য সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে ভারতীয় মিশনগুলো এই পরিবারকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করছে। ভারতীয় নাগরিক ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর গত চার বছর ধরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সরকারের মালিকানাধীন সাশ্রয়ী বিমান সংস্থা ফ্লাইদুবাইয়ে কাজ করছেন। এর আগে তিনি টানা ১০ বছর স্পাইসজেটে কাজ করেছেন। বিএমডব্লিউ টাইপ বোয়িং ৭৩৭ ফ্লাইটে ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাণিজ্যিক বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। পেশাগত জীবনে ৯,৭৫০ ঘণ্টারও বেশি সময় বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মচ্ছর একজন লাইন ট্রেনিং ক্যাপ্টেন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও এই সাহসী পাইলটের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘পাইলটের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল; আমার ধারণা এখনও তাঁর অবস্থা খুব খারাপ, কিন্তু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল। এক অর্থে তিনি একজন হিরো।’ নেতানিয়াহুও এই ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুতর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। মূল ঘটনাটি ঘটে যখন ওমানের নাগরিক ওই অভিযুক্ত সহকারী পাইলট হঠাতই ক্যাপ্টেন মচ্ছরকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। হামলার ফলে বিমানটি মাত্র ৩০ সেকেন্ডের কম সময়ে প্রায় ১৪,০০০ ফুট নীচে নেমে আসে। ককপিটের ভেতরে গুরুতর জখম ও রক্তে ভেসে যাওয়া সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন মচ্ছর ইমার্জেন্সি সুইচ টিপে দরজা খোলার ব্যবস্থা করেন। এরপরেই বিমানে থাকা যাত্রীরা এবং অন্যান্য ক্রুরা হামলাকারীকে পাইলটকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।একইসঙ্গে বিমানে উপস্থিত থাকা অন্য দুই পাইলট দ্রুত পরিস্থিতি সামলে নেন এবং বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করান।
মুম্বইয়ের নিবাসী ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর অতীতে প্রায় ১১ বছর স্পাইসজেটে কাজ করার পর ২০২২ সালে ফ্লাইদুবাইতে যোগ দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের তাবুকের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে রিয়াধে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। ফ্লাইদুবাই কর্তৃপক্ষ ও সৌদি প্রশাসন ঘটনার নেপথ্যের আসল কারণ খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে এবং এই মুহূর্তে কোনও ধরনের আগাম অনুমান করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।