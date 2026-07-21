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    Modi on NEET UG Row: প্রশ্নফাঁস নিয়ে উদ্বেগ দূর করার বার্তা মোদীর, ‘দোষীদের কড়া শাস্তি হবে, ছাত্রদের পাশে সরকার’

    প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি বিরোধীরা এই ইস্যুতে যে প্রচার চালাচ্ছে, সে সম্পর্কেও ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, প্রকৃত তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

    Published on: Jul 21, 2026, 11:57:46 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের মাঝেই প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বড় বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার এনডিএ (NDA)-র সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জোটের সাংসদদের নির্দেশ দেন, তাঁরা যেন যুব সমাজের কাছে পৌঁছে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তৈরি হওয়া উদ্বেগ দূর করেন। একই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় যাঁরা দোষী, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

    প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। (Rahul Singh)
    প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। (Rahul Singh)

    সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের আশ্বস্ত করতে হবে যে সরকার তাঁদের ভবিষ্যৎ ও স্বার্থ রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি সাংসদদের বলেন, যুব সমাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে তাঁদের কাছে সরকারের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

    বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি বিরোধীরা এই ইস্যুতে যে প্রচার চালাচ্ছে, সে সম্পর্কেও ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, প্রকৃত তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

    প্রশ্নফাঁস ও বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলছে। সোমবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই এই ইস্যুতে সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিরোধীদের প্রতিবাদ দেখা যায়। সেই আবহেই এনডিএ সাংসদদের নিয়ে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী।

    এর আগে অধিবেশন শুরুর আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েও দেশের যুবসমাজের সাফল্যের কথা তুলে ধরেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছিলেন, দেশের তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

    বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাংসদদের দিকনির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন সাফল্য এবং একাধিক দেশের সঙ্গে হওয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়েও প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেছেন।

    কিরেন রিজিজুর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, কোনও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিই কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে না। প্রতিটি চুক্তিতে দেশের কৃষকদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। একই সঙ্গে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়টিও মাথায় রাখা হবে।

    এদিনের বৈঠকে সদ্য নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্যদেরও স্বাগত জানানো হয়। বিজেপির নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও প্রথমবার রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে এই বৈঠকে যোগ দেন।

    সব মিলিয়ে, প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন, তেমনই দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের আশ্বাসও দিয়েছেন। একই সঙ্গে যুব সমাজের কাছে সরকারের অবস্থান পৌঁছে দিতে এনডিএ সাংসদদের সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Modi On NEET UG Row: প্রশ্নফাঁস নিয়ে উদ্বেগ দূর করার বার্তা মোদীর, ‘দোষীদের কড়া শাস্তি হবে, ছাত্রদের পাশে সরকার’
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