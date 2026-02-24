Edit Profile
    Bank Apprentice Recruitment 2026: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে শিক্ষানবীশ হয়ে কাজ শিখতে চান? ৫১৩৮ অ্যাপ্রেন্টিস পদে আবেদন

    দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে এই নিয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান এবং দিল্লিতে শূন্যপদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। নির্বাচিত প্রার্থীরা এক বছরের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ পাবেন, যেখানে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার খুঁটিনাটি শেখার সুযোগ থাকবে।

    Published on: Feb 24, 2026 10:09 AM IST
    By Ayan Das
    ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীদের জন্য বড় সুযোগ দিচ্ছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। ‘শিক্ষানবীশ আইন ১৯৬১’ বা অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্টের আওতায় দেশজুড়ে মোট ৫,১৩৮ শূন্যপদে অ্যাপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবীশ নিয়োগের প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আজ (২৪ ফেব্রুয়ারি) এই পদের জন্য আবেদনের শেষদিন। যাঁরা এখনও আবেদন করেননি, তাঁদের দ্রুত অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

    ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীদের জন্য বড় সুযোগ দিচ্ছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)
    ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীদের জন্য বড় সুযোগ দিচ্ছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)

    ​শূন্যপদের বিবরণ

    ​দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে এই নিয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান এবং দিল্লিতে শূন্যপদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। নির্বাচিত প্রার্থীরা এক বছরের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ পাবেন, যেখানে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার খুঁটিনাটি শেখার সুযোগ থাকবে।

    ​যোগ্যতা ও বয়সসীমা (২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি অনুযায়ী)

    ​শিক্ষাগত যোগ্যতা: আবেদনকারীকে যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও বিষয়ে স্নাতক হতে হবে।

    ​বয়স: প্রার্থীর বয়স ২০ থেকে ২৮-র মধ্যে হতে হবে। তবে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় বিশেষ ছাড় রয়েছে।

    ​নির্বাচন প্রক্রিয়া ও স্টাইপেন্ড

    ​যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় সাধারণ সচেতনতা, ইংরেজি, অঙ্ক এবং রিজনিং প্রশ্ন থাকবে। প্রয়োজনভেদে স্থানীয় ভাষা পরীক্ষাও (LPT) নেওয়া হতে পারে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রার্থীরা নির্দিষ্ট হারে মাসিক ভাতা বা স্টাইপেন্ড পাবেন -

    ১) ​গ্রামীণ বা আধা-শহর বা শহর শাখা: মাসিক ১২,৩০০ টাকা।

    ​২) মেট্রোপলিটন শাখা: মাসিক ১৫,০০০ টাকা।

    ​আবেদন ফি

    ১) ​জেনারেল বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) বা আর্থিক পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (পুরুষ): ৯৪৪ টাকা।

    ২) ​জেনারেল বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) বা আর্থিক পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (মহিলা): ৭০৮ টাকা।

    ​৩) তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি বা বিশেষভাবে সক্ষম: ২৩৬ টাকা।

    ​আবেদনের পদ্ধতি

    ​আগ্রহী প্রার্থীদের ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট pnbindia.in-এ গিয়ে ‘Recruitment’ বা ‘Career’ সেকশন থেকে আবেদন করতে হবে। প্রয়োজনীয় নথি আপলোড এবং ফি প্রদানের পর ফর্মটি জমা দিয়ে তার একটি প্রিন্ট-আউট নিজের কাছে রাখতে হবে।

