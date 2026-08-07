Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    POK Election Update: শিশু যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত প্রাক্তন পাকিস্তানি মন্ত্রী এবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভোটে জিতলেন!

    অভিযোগ, ১৯৯০-এর দশকে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের রাশোলম এলাকায় সক্রিয় একটি ‘গ্রুমিং গ্যাং’-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে রুখসার আহমেদ অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরীদের যৌন নির্যাতন ও পাচারে জড়িত ছিলেন। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও পরে পুলিশি জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তদন্ত এখনও চলমান।

    Published on: Aug 7, 2026, 08:15:03 IST
    By Abhijit Chowdhury
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    POK Election Update: শিশু যৌন নির্যাতন ও মানবপাচারের গুরুতর অভিযোগে ব্রিটেনে তদন্তের মুখোমুখি থাকা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) এক প্রাক্তন মন্ত্রী পুনরায় বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ায় নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান-এর এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, রুখসার আহমেদ নামে ওই রাজনীতিবিদ সম্প্রতি পিওকে আইনসভার নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের দলের প্রার্থী হিসেবে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

    অভিযোগ, ১৯৯০-এর দশকে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের রাশোলম এলাকায় সক্রিয় একটি ‘গ্রুমিং গ্যাং’-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে রুখসার আহমেদ অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরীদের যৌন নির্যাতন ও পাচারে জড়িত ছিলেন।
    অভিযোগ, ১৯৯০-এর দশকে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের রাশোলম এলাকায় সক্রিয় একটি ‘গ্রুমিং গ্যাং’-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে রুখসার আহমেদ অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরীদের যৌন নির্যাতন ও পাচারে জড়িত ছিলেন।

    ৬২ বছর বয়সি রুখসার আহমেদকে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ব্রিটেনের ম্যানচেস্টার বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করেছিল গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ। অভিযোগ, ১৯৯০-এর দশকে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের রাশোলম এলাকায় সক্রিয় একটি ‘গ্রুমিং গ্যাং’-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরীদের যৌন নির্যাতন ও পাচারে জড়িত ছিলেন। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও পরে পুলিশি জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তদন্ত এখনও চলমান।

    প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জুলাই মাসে তাঁকে পুনরায় পুলিশের সামনে হাজির হওয়ার কথা থাকলেও তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ব্রিটেনে যেতে পারেননি। তাঁর আইনজীবীদের দাবি ছিল, তিনি এতটাই অসুস্থ যে বিমানযাত্রা করা সম্ভব নয়। তবে একই সময়ে পিওকের মিরপুরে একাধিক নির্বাচনী সভায় তাঁকে প্রচার করতে দেখা যায়। ফলে তাঁর অসুস্থতার দাবির সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

    দ্য গার্ডিয়ান-এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে রুখসার আহমেদকে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশের কাছে হাজিরা দিতে হতে পারে। যদি তিনি তা না করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি বা প্রত্যর্পণের মতো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। যদিও ২০২৪ সালে পুলিশ তাঁর বিদেশযাত্রায় কড়া নিষেধাজ্ঞা চেয়েছিল, আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি।

    তদন্তে উঠে এসেছে, দুই মহিলা অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় রুখসার আহমেদের দ্বারা ধর্ষণ ও মানবপাচারের শিকার হয়েছিলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তদন্ত চলাকালেই পুলিশ জানতে পারে যে তিনি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী।

    অন্যদিকে, রুখসার আহমেদের সমর্থকদের দাবি, তিনি ম্যানচেস্টারের পাকিস্তানি সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বক্তব্য, তিনি "জনমানুষের নেতা" এবং "সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের একজন"। সম্প্রতি তাঁকে ম্যানচেস্টারের রাশোলম এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতেও দেখা গিয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

    প্রসঙ্গত, ব্রিটেনের ‘গ্রুমিং গ্যাং’ কেলেঙ্কারি বহু বছর ধরেই আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচিত। বিভিন্ন তদন্তে অভিযোগ ওঠে, উত্তর ইংল্যান্ডের একাধিক শহরে সংগঠিত চক্রের মাধ্যমে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরীদের দীর্ঘদিন ধরে যৌন নির্যাতন ও পাচার করা হয়েছে। ২০১৪ সালে অধ্যাপক অ্যালেক্সিস জে-র তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে আসে, শুধু রদারহ্যাম এলাকাতেই ১৯৯৭ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ১,৪০০-রও বেশি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। সেই ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং সময়মতো পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগও সামনে আসে।

    রুখসার আহমেদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে আইনের চোখে অভিযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হলেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। তবে গুরুতর অভিযোগের মুখে থাকা একজন রাজনীতিকের নির্বাচিত হওয়া নিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং যুক্তরাজ্য—উভয় জায়গাতেই বিতর্ক তীব্র হয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/POK Election Update: শিশু যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত প্রাক্তন পাকিস্তানি মন্ত্রী এবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভোটে জিতলেন!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes