BCCI: আগারকারের কুর্সিতে কে? ভারতীয় পুরুষদের ক্রিকেটে মুখ্য নির্বাচকের নাম ঘোষণা করল বিসিসিআই,প্যানেলে এলেন পাওয়ারও

BCCI: আগারকারের কুর্সিতে কে? ভারতীয় পুরুষদের ক্রিকেটে মুখ্য নির্বাচকের নাম ঘোষণা করল বিসিসিআই,প্যানেলে এলেন পাওয়ারও
পাঁচ সদস্যের এই প্যানেলে শিব সুন্দর দাস, আরপি সিং এবং অজয় রাত্রাও রয়েছেন।
ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেটে, নির্বাচক কমিটিতে মুখ্য নির্বাচকের পদ থেকে অজিত আগরকার সরে যেতেই তাঁর উত্তরসূরির খোঁজ চলছিল। সোমবার, বোর্ডের তরফে নিশ্চিত করে জানানো হয়েছে, ভারতীয় পুরুষদের ক্রিকেটের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচকের নাম। আগারকরের পর ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেটে নির্বাচকম কমিটিতে মুখ্য নির্বাচক হতে চলেছেন প্রজ্ঞান ওঝা।
বিসিসিআই সদর দপ্তরে আবেদনকারীদের যাচাই-বাছাই ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর অশোক মালহোত্রা ও যতীন পরঞ্জাপেকে নিয়ে গঠিত ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে পাওয়ারের নাম সুপারিশ করে। আর তাতেই চলে আসে প্রজ্ঞান ওঝার নাম। একই সঙ্গে ভারতীয় পুরুষদের নির্বাচন কমিটিতে যোগ দিলেন রমেশ পাওয়ার।
টেস্ট ম্যাচ খেলার সংখ্যার ভিত্তিতে কে সিনিয়র, তার প্রেক্ষাপটে, ক্রমানুসারে ওঝা এই কমিটির সভাপতিত্ব করবেন। পাঁচ সদস্যের এই প্যানেলে শিব সুন্দর দাস, আরপি সিং এবং অজয় রাত্রাও রয়েছেন। ওড়িশার ভূমিপুত্র প্রজ্ঞান ওঝা মূলত একজন স্লো লেফট আর্ম অর্থোডক্স বোলার। বাঁ হাতি এই ব্যাটসম্যান ভারতের প্রতিনিধিত্বও করেছেন একটা সময়। ২০০৪-০৫ মৌসুমে প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেক হয় তার। অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরের ক্রিকেটে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০০৬-০৭ মৌসুমের রঞ্জী ট্রফিতে ছয় খেলায় অংশ নিয়ে ১৯.৮৯ গড়ে ২৯ উইকেট পান। হায়দরাবাদের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে ভারতের পক্ষে সকল স্তরে ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান। ঘরোয়া প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে হায়দরাবাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সদস্য তিনি। উল্লেখ্য, ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএলে ক্রমাগত সফলতা লাভের কারণে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ সফর ও এশিয়া কাপে খেলার জন্য ১৫-সদস্যের দলে তাকে মনোনীত করা হয়েছিল তাঁকে। টেস্টে অংশগ্রহণের পূর্বে ২৮ জুন, ২০০৮ তারিখে করাচীতে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম একদিনের খেলায় অভিষেক হয় তাঁর। বর্তমানে তাঁর বসবাস হায়দরাবাদে। আর এবার সেই প্রজ্ঞান ওঝার মুকুটে উঠল আরও এক পালক, এবার তিনি ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট নির্বাচক কমিটির প্রধান পদে আসীন হলেন।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More