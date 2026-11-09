চিনা গুপ্তচরের সঙ্গে পরকীয়া বিতর্কে Nvidia প্রধানের পাশে ট্রাম্প! ‘সম্মানীয় ব্যক্তি’ বলে আখ্যা

চিনা গুপ্তচরের সঙ্গে পরকীয়া বিতর্কে Nvidia প্রধানের পাশে ট্রাম্প! ‘সম্মানীয় ব্যক্তি’ বলে আখ্যা
হুয়াংয়ের প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, তিনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। আমেরিকার জন্য অসাধারণ কাজ করেছেন এনভিডিয়ার প্রধান। হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কারণে তাঁর পদে থাকা উচিত কি না, সেই প্রশ্নও করা হয় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। জবাবে ট্রাম্প বলেন, তাঁর মনে হয় হুয়াংয়ের এনভিডিয়ার প্রধান হিসাবেই থাকা উচিত।
চিনা গুপ্তচরের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগ ঘিরে বিতর্কে জড়িয়েছেন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে যখন সংস্থার অন্দরে তদন্ত শুরু হয়েছে, তখনই প্রকাশ্যে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এনভিডিয়া প্রধানকে ‘সম্মানীয় ব্যক্তি’ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও কথা হয়নি বলেও জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এমনকী আগামী সপ্তাহে এশিয়া সফরে হুয়াংকে সঙ্গে নেওয়ার বিষয়েও আপত্তি নেই ট্রাম্পের।
রবিবার ওয়াশিংটনে ফেরার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ট্রাম্প। সেখানে এনভিডিয়া প্রধানকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। জবাবে ট্রাম্প বলেন, হুয়াংয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর কোনও কথা হয়নি। তিনি একজন ভাল মানুষ। তবে তাঁর কথায়, বাইরে থেকে কাউকে দেখে সব কিছু বোঝা যায় না। পরিস্থিতি যাতে ঠিক থাকে, সেই আশাই করছেন তিনি।
এর পরেই হুয়াংয়ের প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, তিনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। আমেরিকার জন্য অসাধারণ কাজ করেছেন এনভিডিয়ার প্রধান। হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কারণে তাঁর পদে থাকা উচিত কি না, সেই প্রশ্নও করা হয় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। জবাবে ট্রাম্প বলেন, হ্যাঁ, তাঁর মনে হয় হুয়াংয়ের এনভিডিয়ার প্রধান হিসাবেই থাকা উচিত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিতর্কের জেরে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি সংস্থার শীর্ষ পদ থেকে হুয়াংকে সরানোর পক্ষপাতী নন তিনি।
এশিয়া সফরেও হুয়াংকে চান ট্রাম্প
এখানেই শেষ নয়। চলতি মাসের পরের দিকে এশিয়া সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে ট্রাম্পের। সেই সফরে হুয়াংকে সঙ্গে নেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। জবাবে ট্রাম্প বলেন, বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। তবে তিনি হুয়াংকে সঙ্গে নিতে অবশ্যই রাজি। তাঁর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, চিনের সঙ্গে প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার আবহে এনভিডিয়া আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিপ তৈরির ক্ষেত্রে সংস্থাটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কী অভিযোগ উঠেছে হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে?
সম্প্রতি হুয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিস হুয়াং নামে এক চিনা মহিলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসে। অ্যালিস সিঙ্গাপুরের প্রযুক্তি সংস্থা মেগাস্পিডের প্রাক্তন আধিকারিক। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সন্দেহ, তিনি চিনের গোয়েন্দা সংস্থা মিনিস্ট্রি অফ স্টেট সিকিউরিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে এনভিডিয়ার প্রধানের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মেগাস্পিডের বিরুদ্ধে আবার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও চিনে উন্নত প্রযুক্তির চিপ পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
বিতর্কের মধ্যেই নিজের স্ত্রীকে প্রতারণা করার কথা স্বীকার করেছেন হুয়াং। এনভিডিয়ার কর্মীদের কাছে পাঠানো বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, নিজের কাজের জন্য স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে ক্ষমা চাইছেন। তবে চিনা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ নিয়ে কোনও অপরাধ স্বীকার করেননি তিনি।
তদন্তে নামছে এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ
বিতর্কের গুরুত্ব বুঝে স্বাধীন তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ। বাইরের আইনজীবীদের সাহায্যে স্বাধীন পরিচালকদের একটি কমিটি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। সংস্থার দাবি, এখনও পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যাতে মনে করা যায় আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা অথবা এনভিডিয়ার বাণিজ্যিক গোপন তথ্য ফাঁস হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন হুয়াংই সংস্থার প্রধান থাকবেন।
উল্লেখ্য, সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই গোয়েন্দা সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা ট্রাম্প প্রশাসনকে আগেই জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও পদক্ষেপ করেনি হোয়াইট হাউস। ফলে হুয়াংকে নিয়ে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এক দিকে চিনা গোয়েন্দা যোগের অভিযোগ, অন্য দিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রকাশ্য সমর্থন। এখন এনভিডিয়ার তদন্তে কী উঠে আসে, সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More