    PM Modi: 'এই তীব্র দাবদাহ আমাদের...,' প্রবল গরম মোকাবিলায় দেশবাসীকে সতর্কবার্তা প্রধানমন্ত্রীর

    PM Modi: তাপপ্রবাহের কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হিটস্ট্রোকের ঝুঁকিও থাকে। এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

    Published on: May 27, 2026 12:39 PM IST
    By Sahara Islam
    PM Modi: গোটা দেশজুড়ে হাঁসফাঁস গরম। বিশেষত উত্তর এবং মধ্য বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। এই বিস্তীর্ণ অংশে পারদ ছুঁয়েছে ৪৩ থেকে ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অবস্থায় তাপপ্রবাহ এবং প্রবল গরম নিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সবাইকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও ওআরএস খাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি তিনি প্রবীণ ব্যক্তি ও পশুপাখিদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন।

    দেশবাসীকে সতর্কবার্তা প্রধানমন্ত্রীর (HT_PRINT)
    বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ‘ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রা প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে সৃষ্ট নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে মানুষকে। এই তীব্র দাবদাহ আমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত কষ্টকর, তাই আমি আপনাদের সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি দয়া করে যতটা সম্ভব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করে শরীরকে সতেজ রাখুন এবং বাইরে বের হওয়ার সময় অবশ্যই সঙ্গে জল রাখুন। অন্যদেরও এক গ্লাস জল এগিয়ে দিন। এমন প্রতিকূল আবহাওয়ায়, এই ধরনের সামান্য সহৃদয়তাও অশেষ উপকারে আসে।' তাপপ্রবাহের কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হিটস্ট্রোকের ঝুঁকিও থাকে।

    এ বিষয়ে সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ‘তাপজনিত অবসাদের লক্ষণ, যেমন মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব বা অতিরিক্ত ক্লান্তির দিকে খেয়াল রাখুন। আপনার আশেপাশে কেউ যদি অস্বাভাবিকভাবে অসুস্থ বা দুর্বল বোধ করেন অথবা তার মাথাব্যথা শুরু হয়, তবে অবিলম্বে তাকে একটি শীতল ও ছায়াযুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। নিশ্চিত করুন যেন তিনি জল, ওআরএস ইত্যাদি পান যা তাকে সাহায্য করে। প্রচণ্ড গরমে শিশু, বয়স্ক এবং যারা বাইরে কাজ করেন, তারা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এই সতর্ক সংকেতগুলো উপেক্ষা করা দ্রুত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এবং এমনকি হিটস্ট্রোকও হতে পারে। এমন আবহাওয়ায় সময়মতো যত্ন ও মনোযোগ অনেক কাজে আসে।' পাশাপাশি, দুপুরের তীব্র রোদের সময় বাইরে বের হওয়া প্রসঙ্গে সতর্ক করে তিনি বলেন, ‘এই তীব্র তাপপ্রবাহের সময়, যখনই সম্ভব-আপনার বয়স্ক বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা বা দাদু-দিদিমা এবং প্রিয়জনদের ফোন করে তাদের খোঁজখবর নিন। তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে, দুপুরের তীব্র রোদের সময় বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকতে এবং যখনই সম্ভব বিশ্রাম নিতে মনে করিয়ে দিন।’

    পরিবার, পরিজনদের পাশাপাশি গাছপালা, পশুপাখিদের যত্নের কথাও স্মরণ করালেন প্রধানমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে আরও একটি পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘এই তীব্র দাবদাহে, আসুন আমরা আমাদের চারপাশের পাখি ও প্রাণীদের কথাও যেন মনে রাখি। আপনার বাড়ির বাইরে, বারান্দায়, ছাদের ওপর কিংবা দোকান ও অফিসের সামনে রাখা এক বাটি সামান্য জলই একটি তৃষ্ণার্ত পাখির কাছে জীবনরেখা হয়ে উঠতে পারে। এই কঠিন দিনগুলোতে করুণাই হোক আমাদের পথপ্রদর্শক।’

