PM Modi 76th Birthday: দেশজুড়ে মাসব্যাপী কর্মসূচি! ৭৬-এ PM মোদী, ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ বিজেপি-র
PM Modi 76th Birthday: ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে চলবে এই কর্মসূচি। এর আগে গত ৯ সেপ্টেম্বর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন দলের সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন।
PM Modi 76th Birthday: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ও দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার থেকে মাসব্যাপী ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ শুরু করল বিজেপি। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন এবং ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার ২৫ বছর পূর্ণ হবে।
১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে চলবে এই কর্মসূচি। এর আগে গত ৯ সেপ্টেম্বর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন দলের সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেন, আগামী ৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশাসনিক যাত্রার ২৫ বছর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষে বিজেপি মাসব্যাপী কর্মসূচি ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ শুরু করবে। নীতিন নবীনের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদীর সাংবিধানিক পদে জনজীবনের এই পর্ব শুরু হয়।
বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে দল ‘সেবা দিবস’ হিসেবে পালন করে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর মাধ্যমে তাঁর গত ২৫ বছরের জনজীবন, উন্নয়নমূলক কাজ এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে। এগুলি বিজেপির ঘোষিত কর্মসূচি ও বক্তব্য; এর মূল্যায়ন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির অংশ। দেশজুড়ে মাসব্যাপী এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন সামাজিক পরিষেবা, জনসংযোগ কর্মসূচি, রক্তদান ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান, প্রদর্শনী, সেমিনার এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত শিবির আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। এদিকে, ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার থেকেই একাধিক কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বিজেপির ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ‘ভাদনগর থেকে বারাণসী’ এবং ‘বারাণসী থেকে ভাদনগর’ সেবা সংকল্প বাইক যাত্রা। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, দুই যাত্রা মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ১০টি রাজ্যের ১৯৩টি জেলা এবং প্রায় ১,১৫৯টি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
যাত্রার আগে বারাণসীতে রয়েছে একাধিক কর্মসূচি। সকালে ৫১ জন অংশগ্রহণকারী ললিতা ঘাটে পৌঁছে গঙ্গার জল সংগ্রহ করবেন। শঙ্খধ্বনি ও ডমরু বাজানোর পর সেই জল নিয়ে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যাবেন তাঁরা। সেখানে হবে জলাভিষেক। পরে রুদ্রাক্ষ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কনভেনশন সেন্টার থেকে বাইকযাত্রাটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এদিন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে মহারুদ্রাভিষেকেও অংশ নেওয়ার কথা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান, উত্তরপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরি, উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও ব্রজেশ পাঠক-সহ একাধিক নেতা উপস্থিত থাকবেন। রুদ্রাক্ষ কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২৫ বছরের জনজীবন নিয়ে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। ‘সেবা সংকল্প অভিযান’কে শুধু বাইকযাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে না। যুবসমাজ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছনোর জন্য একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। দলীয় পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য যুবকদের অংশগ্রহণ বাড়ানো।