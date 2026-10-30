PM Modi: 'দেশ সংকটে পড়লে আনন্দ পায়!' বিরোধীদের ঝাঁঝালো আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী মোদী

PM Modi: 'দেশ সংকটে পড়লে আনন্দ পায়!' বিরোধীদের ঝাঁঝালো আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী মোদী
PM Modi: বিরোধীদের কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশের ও জনগণের সেবা করে যাবেন।
PM Modi: ইরান যুদ্ধ চলাকালীন ভয়ংকর ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছিল এই দেশে। একের পর এক গুজব ছড়িয়ে ভারতকে অশান্ত করার চেষ্টা হয়। এই সব ষড়যন্ত্র চালানো হয় নরেন্দ্র মোদী সরকারকে বদনাম করার উদ্দেশে। শুক্রবার গুজরাটে এক অনুষ্ঠানে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Narendra Modi) । তাঁর অভিযোগ সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে।
এদিন বনসকাঁটায় ১৪ হাজার কোটির উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতির কারণে দেশ কিছু ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছে। তবে কিছু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এই সংকটকে ব্যবহার করে জনগণকে, বিশেষ করে কৃষকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এরা এমন লোক যারা দেশকে বিপদে দেখতে চায়। যখনই দেশ কোনো সংকটের মুখে পড়ে, তারা উল্লাস করে। ইরান যুদ্ধের পর কিছু লোক শুধু মোদীকে বদনাম করার জন্যই গুজব ছড়িয়েছিল যে কৃষকরা সার পাবে না এবং মানুষ এলপিজি পাবে না।' এরপরই দেশের কৃষক ও মা-বোনেদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'আমি বলেছিলাম মোদি আপনাদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। সেই যুদ্ধ আজও চলছে, কিন্তু মোদী সরকার কোথাও কোনও ঘাটতি হতে দেয়নি।'
বিরোধীদের কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশের ও জনগণের সেবা করে যাবেন। তিনি বলেন, 'দেশের মানুষ বিকশিত ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের দূর্ভাগ্য, যে কিছু মানুষের এটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। তাঁরা দেশকে সমস্যায় জর্জরিত থাকতে দেখতে চান।' প্রধানমন্ত্রী জানান, কৃষিকাজ ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং তিনি গত ১২ বছরে কৃষি, পশুপালন ও দুগ্ধ খাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি, বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে সরকার সারের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে দেশের কৃষকদের রক্ষা করেছে। তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে সারের দাম ব্যাপক হারে বেড়েছিল, কিন্তু কৃষকদের কথা মাথায় রেখে আমাদের সরকার এই মূল্যবৃদ্ধির বোঝা কৃষকদের ওপর পড়তে দেয়নি। সরকার এই খাতে ১৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।'
তিনি পিএম-কিষাণ প্রকল্পের সর্বশেষ কিস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'পিএম-কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার সর্বশেষ কিস্তির অধীনে সারা দেশের প্রায় ১০ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে। সরকার কৃষকদের কল্যাণ এবং কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর বাড়তি মনোযোগ দিচ্ছে। আমাদের সরকার সর্বদা কৃষকদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তাদের ক্ষমতায়ন করেছে। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে সারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু আমাদের সরকার নিশ্চিত করেছে যে এই বোঝা যেন কৃষকদের উপর না পড়ে।'
উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথভাবে ইরান আক্রমণ করলে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখনও সংঘাত চলছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওই অঞ্চলের বাকি দেশগুলিও সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছে। হরমুজ প্রণালীতে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে বার বার বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইরানের বিরুদ্ধে। পাল্টা ইরানে যাতায়াতকারী জাহাজগুলির বিরুদ্ধে অবরোধ চালাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। এই পরিস্থিতিতে জ্বালানির জোগানো সমস্যা হওয়ায় দাম চড় চড় করে বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানালেন, সেই আন্তর্জাতিক সঙ্কটের প্রভাব তিনি দেশের বাজারে পড়তে দেননি।