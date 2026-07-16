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    Puri Rath Yatra Devotee Death: পুরীর রথযাত্রায় ভিড়ের চাপে প্রাণ গেল দুই ভক্তের, অসুস্থ একাধিক

    প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভিড়ের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করা সাতজনকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৬০ বছর বয়সি এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

    Published on: Jul 16, 2026, 18:54:19 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Puri Rath Yatra Devotee Death: ওড়িশার পুরীতে ঐতিহাসিক রথযাত্রা উৎসবের মধ্যেই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। ভক্তদের প্রবল ভিড়ের চাপে দুই ভক্তের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভিড়ের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করা সাতজনকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৬০ বছর বয়সি এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পরে আরও এক ভক্তেরও মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

    পুরীতে ভিড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ৬০ বছর বয়সি এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। (AP Photo/Ananya Das)
    পুরীতে ভিড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ৬০ বছর বয়সি এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। (AP Photo/Ananya Das)

    বৃহস্পতিবার শতাব্দী প্রাচীন এই রথযাত্রা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত পুরীতে ভিড় জমান। প্রতিবছরের মতো এবারও শ্রীমন্দির থেকে ভগবান জগন্নাথ, দাদা বলভদ্র এবং বোন সুভদ্রাকে সুসজ্জিত রথে করে গুন্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দিনটিই বছরের একমাত্র সময়, যখন তিন দেবদেবী মন্দির থেকে বাইরে বের হন এবং সাধারণ ভক্তরা তাঁদের দর্শনের সুযোগ পান।

    এবারের রথযাত্রায় প্রবল বৃষ্টিও ভক্তদের উৎসাহে ভাটা ফেলতে পারেনি। টানা বৃষ্টির মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ পুরীর গ্র্যান্ড রোডে নেমে রথ টানেন, কীর্তন করেন এবং উৎসবে অংশ নেন। বৃষ্টিতে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় জল জমলেও ভক্তদের ঢল অব্যাহত ছিল।

    ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে পুরীতে মোট ২৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃহস্পতিবারও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। ভারী বৃষ্টির জেরে জল জমে যাওয়াকে প্রশাসনের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

    রথযাত্রার আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নিজে পুরীতে যান ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। তিনি প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে ভক্তদের নিরাপত্তা ও সুবিধার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেন। বিশেষ করে জল জমে থাকা এলাকাগুলি দ্রুত পরিষ্কার করা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় পুরী জেলা প্রশাসন, পুরসভা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে।

    নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এবার নজিরবিহীন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। উৎসব উপলক্ষে মোতায়েন করা হয় ১৯ জন আইপিএস আধিকারিক এবং প্রায় ১৩ হাজার পুলিশ কর্মী। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ১৫টি কোম্পানিও নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। সিআরপিএফ, বিএসএফ, র‌্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ) এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোতায়েন করা হয়।

    প্রযুক্তির ব্যবহারেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্র্যান্ড রোড এবং সংলগ্ন এলাকায় ৪৭৩টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। দুটি অত্যাধুনিক কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার থেকে পুরো পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল। পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি এবং ড্রোন-জ্যামিং ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

    তবুও বিপুল জনসমাগমের মধ্যে এই মৃত্যুর ঘটনা উৎসবের আনন্দে ছায়া ফেলেছে। প্রশাসন জানিয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়া অন্যদের চিকিৎসা চলছে এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে কীভাবে ভিড়ের চাপে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে নিরাপত্তা ও জনসমাগম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে বলেও প্রশাসনের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Puri Rath Yatra Devotee Death: পুরীর রথযাত্রায় ভিড়ের চাপে প্রাণ গেল দুই ভক্তের, অসুস্থ একাধিক
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