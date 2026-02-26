RailOne App details: মাঝে মাত্র ২ দিন! হোলি ২০২৬র আগেই চালু হচ্ছে ‘রেল ওয়ান’ অ্যাপ, সুবিধার লিস্ট দেখে নিন

RailOne App details: মাঝে মাত্র ২ দিন! হোলি ২০২৬র আগেই চালু হচ্ছে ‘রেল ওয়ান’ অ্যাপ, সুবিধার লিস্ট দেখে নিন
আসছে রেলওয়ান অ্যাপ। সুবিধা কী কী?
দেশ জুড়ে দোল উৎসব বা হোলি পালিত হতে চলেছে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই। আর তার আগেই ভারতীয় রেল নিয়ে এল তাদের আরও এক নয়া অ্যাপ পরিষেবা। এবার খবরে ‘রেল ওয়ান’ অ্যাপ। ট্রেনের টিকিট বুকিং-র জন্য ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপ ব্যবহারের দিন শেষ! ফলত, একাধিক আইডি কিম্বা পাসওয়ার্ড মনে করার দিনও আর নেই রেলের এই অ্যাপের হাত ধরে। এবার, দূরপাল্লা হোক বা লোকাল ট্রেন, একটি অ্যাপ থেকেই কেটে নেওয়া যাবে টিকিট। UTSর পথ চলা শেষ হচ্ছে ১ মার্চ ২০২৬-এ। আর সেই দিন থেকেই চালু হবে ‘রেল ওয়ান অ্যাপ’।
'UTS’ বা ‘IRCTC Rail Connect’ অ্যাপে নিজের প্রোফাইল আগে থেকেই থাকলে, সেই আইডি দিয়েই খোলা যাবে 'রেল ওয়ান' অ্যাপ। তবে পাসওয়ার্ড আপনাকে নিজেই তৈরি করতে হবে। ওই দুটি অ্যাপের যাবতীয় তথ্য RailOne অ্যাপে আপডেটেড হয়ে যাবে। তবে পাসওয়ার্ডটি তৈরি করার যাবতীয় তথ্য ও প্রক্রিয়া রেলওয়ানই তৈরি করে দেবে। তবে যদি, 'UTS’ বা ‘IRCTC Rail Connect’ আপনার যদি প্রোফাইল যদি আগে না থাকে, তাহলে তৈরি করতে হবে নয়া আইডি। যদিও ওই দু’টি অ্যাপে আপনার প্রোফাইল না থাকে, তা হলে নতুন করে RailOne অ্যাপে প্রোফাইল তৈরি করতে পারবেন ‘New User Registration’- (নিউ ইউজার রেজিস্ট্রেশন )এর রেজিস্টার করতে হবে।
আনরিজার্ভড বা অসংরক্ষিত টিকিট যদি কাটতে হয়, তাহলে, নিজের স্টেশন ও গন্তব্যের স্টেশন চিহ্নিত করে টিকিট কাটতে পারবেন।টিকিট কাটার পেমেন্টের ক্ষেত্রে ‘আর ওয়ালেট’ থেকে নিজস্ব ইউপিআই দিয়ে টিকিট কাটা যাবে। সুবিধার তালিকা এখানেই শেষ নয়। এই অ্যাপে মান্থলি বা সিসনড টিকিটও কাটতে পারবেন। ‘রিনিউ’ করারও অপশন থাকছে, সেক্ষেত্রে দিতে হবে নির্দিষ্ট তথ্য।
এদিকে, যদি সংরক্ষিত টিকিট কাটতে চান, তাহলে, ‘IRCTC Rail Connect’ অ্যাপে বা IRCTC ওয়েবসাইটে আপনার আগে প্রোফাইল থাকলে তা নিজে থেকেই চলে আসবে আপডেট হয়ে। সেক্ষেত্রে ইমেল দিয়ে ভেরিফাই করতে হবে। ‘Reserved’ লেখা অপশনে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে জানিয়েতে হবে, আপনি কোন স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। আঐর কোন স্টেশন আপনার গন্তব্য। এরপর তারিখ সহ বাদবাকি তথ্য দিয়ে টিকিট খুঁজতে হবে।
তথ্য বলছে, আপনার যদি 'UTS’ এ যদি টিকিট কাটা থাকে, তাহলে তদা ট্রান্সফার হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে ‘Transfer Ticket’ লিঙ্ক ক্লিক করতে হবে। এরপর কোন টিকিট ট্রান্সফার করতে চাইছেন, তা সিলেক্ট করতে হবে। এরপর ফোনে রেল ওয়াুন অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপের সঙ্গে আপনার পাসটি কানেক্ট হওয়া শুরু হবে। UTSএ খোনও টাকা থাকলে অ্যাপের ওয়ালেট-এ আপডেট হয়ে যাবে। এই অ্যাপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে হলে, টোল ফ্রি নম্বর ১৩৯ এ ফোন করতে পারেন।