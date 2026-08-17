স্কুলে ‘বহিরাগত’ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা! বড় পদক্ষেপ রাজস্থান সরকারের, পাল্টা জবাব CJPর

স্কুলে ‘বহিরাগত’ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা! বড় পদক্ষেপ রাজস্থান সরকারের, পাল্টা জবাব CJPর
Rajasthan government: রাজস্থান সরকারের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অভিভাবকদের অনুপস্থিতিতে স্কুলের অধ্যক্ষরাই পড়ুয়াদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই পড়ুয়াদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, গোপনীয়তার জন্য বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে।
Rajasthan government: রাজ্যের স্কুলগুলির বাইরের লোক প্রবেশ ও ছবি তোলায় কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজস্থান সরকার (Rajasthan government)। রাজ্যজুড়ে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে রাজনৈতিক চর্চার মধ্যেই বড় পদক্ষেপ রাজস্থান সরকারের। স্কুলগুলিতে বাইরের লোকজনের অবাধ প্রবেশ, ছবি তোলা, ভিডিয়োগ্রাফি এবং সাক্ষাৎকার নেওয়ার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন।
‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র সহ-সংযোজক আশুতোষ রাঙ্কা ঘোষণা করেছিলেন যে, জয়পুর, কোটা, যোধপুর, আজমেঢ়, উদয়পুর, ঢোলপুর, ভরতপুর-সহ বিভিন্ন শহরের সরকারি স্কুলগুলির বেহাল দশা খতিয়ে দেখতে এবং শিক্ষার মান পরিদর্শনে ‘স্কুল ঠিক করো’ অভিযান চালানো হবে। আগামী কয়েক দিনে তিনি রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে স্কুলগুলির হাল খতিয়ে দেখবেন। ঘটনাচক্রে, এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই রবিবার রাজস্থান সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ স্কুলগুলিতে অপরিচিত বা বাইরের লোকেদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করতে কঠোর নির্দেশিকা জারি করে। জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন-এর সুরক্ষা নীতি এবং শিশুদের গোপনীয়তা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
রাজ্য সরকারের এই নির্দেশিকার তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস। রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং ডোটাসরা (Govind Singh Dostara) রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সরকারি স্কুলগুলোর বেহাল দশা ও পরিকাঠামোগত ব্যর্থতা ঢাকতেই বিজেপি সরকার এই ধরনের দমনমূলক নিয়ম তৈরি করেছে যাতে কেউ প্রকৃত সত্য ক্যামেরাবন্দী করতে না পারে।
রাজস্থান সরকারের নয়া নির্দেশিকা
রাজস্থান সরকারের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অভিভাবকদের অনুপস্থিতিতে স্কুলের অধ্যক্ষরাই পড়ুয়াদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই পড়ুয়াদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, গোপনীয়তার জন্য বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক বা কোনও অনুমোদিত স্কুল কর্মকর্তার উপস্থিতি ছাড়া কোনও বাইরের ব্যক্তি ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, হোস্টেল, খেলার মাঠ বা শৌচাগারে প্রবেশ করতে পারবেন না। যে কোনও ভিজিটরকে স্কুলে প্রবেশের আগে রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের অনুমতি ছাড়া এবং প্রধান শিক্ষকের লিখিত অনুমোদন ছাড়া কোনও ধরনের ফটোগ্রাফি, ভিডিয়োগ্রাফি, অডিও রেকর্ডিং, লাইভ স্ট্রিমিং বা সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া স্কুলে প্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে বা নিয়ম অমান্য করলে, প্রধান শিক্ষক স্থানীয় পুলিশ ও জেলা শিক্ষা আধিকারিককে জানিয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS, 2023), পকসো আইন (POCSO Act, 2012), জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট (Juvenile Justice Act, 2015), এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইন (IT Act, 2000)-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে স্কুল প্রধানদের।
সিজেপি-র প্রতিক্রিয়া
অন্যদিকে, রাজস্থান সরকার কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করার পরেও সিজেপি ‘স্কুল ঠিক করো’ অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি করেছে। আশুতোষ রাঙ্কা রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, সরকার জনসমীক্ষা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। তাঁর কথায়, 'স্কুল ঠিক করার পরিবর্তে, রাজস্থান সরকার স্কুল অডিট কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে শুরু করেছে। রাজস্থান সরকার যা-ই করুক না কেন, আমরা স্কুলগুলি ঠিক করে নেব।' তিনি আরও বলেন, শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ার মামলা করতে পারেন, এমনকী তাঁদের গ্রেফতার করতে পারেন, কিন্তু স্কুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তারা স্কুল পরিদর্শন করতে থাকবেন।