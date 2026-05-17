Rajdhani Express Fire: রাজধানী এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে গেল থ্রি টায়ার এসি কোচ

Rajdhani Express Fire: রাজধানী এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে গেল থ্রি টায়ার এসি কোচ
Rajdhani Express Fire: তিরুবনন্তপুরম-হযরত নিজামউদ্দিন রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানে। জানা গিয়েছে, ট্রেনটির এসি কোচে আগুন লেগে যায়। তবে ঘটনায় কোনও যাত্রীর মৃত্যু হয়নি। জানা গিয়েছে, কোটা রেলওয়ে ডিভিশনের বিক্রমগড় আলোট স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই কোটা রেলওয়ে ডিভিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। সেই ট্রেনের কামরায় থাকা সমস্ত ৬৮ জন যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়। ট্রেনে আগুন লাগার কারণে এই রুটের অন্যান্য ট্রেন বিলম্বিত হয়। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ।
পশ্চিম মধ্য রেলের কোটা ডিভিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে, আজ তিরুবনন্তপুরম-হজরত নিজামউদ্দিন রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেন নম্বর ১২৪৩১-এর বি-১ কোচে আগুন লাগে। লুনি রিচা এবং বিক্রমগড় আলোটের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। এরপরই ট্রেনের কামরায় থাকা সব যাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়। এতে কোনও যাত্রী বা রেল কর্মীর হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এর পরপরই ট্রেনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। আগুন যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য বি-১ কোচটিকে ট্রেন থেকে আলাদা করা হয়। রেল কর্মী ও কর্মকর্তারা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন।
জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় যাত্রীরা তাদের কেবিনে ঘুমাচ্ছিলেন। ট্রেনের কামরা থেকে হঠাৎ ধোঁয়া উঠতে দেখে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ট্রেন থামলেই সব যাত্রী লাগেজ নিয়ে নিরাপদে নেমে আসেন। আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রেনের গোটা কোচটিকে তা গ্রাস করে ফেলে। এর জেরে অনেক যাত্রীর লাগেজ ট্রেনেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একই সঙ্গে দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর কোটা রেলস্টেশনে হুটার বেজে ওঠে। এরপরই মেডিক্যাল টিম ও উদ্ধারকারী দলকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রেল কর্মীরা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেন। এ কারণে কোটা রেলওয়ে ডিভিশনের এই রেল রুটে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। কোটা রেলওয়ে ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম সৌরভ জৈন জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর কোটা থেকে দুর্ঘটনা সাহায্যকারী ট্রেন পাঠানো হয়। এই দুর্ঘটনার জেরে জয়পুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসকে মাহিদপুর রোড স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী।