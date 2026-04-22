Rajnath Singh: 'ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে…', বলেই হেসে ফেললেন রাজনাথ সিং, দেখুন ভিডিয়ো

Rajnath Singh: 'ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে…', বলেই হেসে ফেললেন রাজনাথ সিং, দেখুন ভিডিয়ো
Rajnath Singh: বার্লিনে দাঁড়িয়ে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে মধ্যস্থতা প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং বলেন, ‘সবকিছুর জন্য একটি সময় রয়েছে। হয়তো আগামিকাল এমন একটি সময় আসবে যখন ভারত এতে (মধ্যস্থতায়) ভূমিকা পালন করবে এবং সাফল্যও অর্জন করবে।’
Rajnath Singh: জার্মানিতে পৌঁছে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আর সেখানেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উল্লেখ করে হেসে ফেলেন তিনি। রাজনাথ বলেন, 'আমি যে দেশে যাই না কেন, আমি যতটা সম্ভব প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি। আমি প্রথমবারের মতো জার্মানিতে এসেছি। আমি ৭-৮ বার আমেরিকায় গিয়েছি, কিন্তু আমি প্রথমবারের মতো জার্মানিতে এসেছি। এবং ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে আমি ২ বার গিয়েছি আমেরিকায় (এই কথা বলে তিনি হাসতে শুরু করেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাকিরাও হাসতে শুরু করেন)।' এরপরই রাজনাথ বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না যে আপনারা এখন কেন হাসছেন। আমি আপনাদের দেখার পরেই হাসছি।'
রাজনাথ অনুষ্ঠানে বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্তরে জার্মানির খ্যাতি রয়েছে। এর একটি বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। জার্মানি বিশ্বের তিনটি সবচেয়ে বড় অর্থনীতির একটি। আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা এতে অবদান রেখেছে। কেউ এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না।' এরপর প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা জার্মানির বড় শিল্প সংস্থাগুলির শক্তিকে স্বীকৃতি দিই। একই সময়ে, আমরা নতুন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জার্মানির বিখ্যাত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (মিটেলস্ট্যান্ড) উত্সাহ এবং কাজের গতির প্রশংসা করি। ভারতেও আমাদের স্টার্টআপ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি দ্রুত আমাদের বড় প্রতিরক্ষা শিল্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করছে এবং সেগুলি পূরণ করছে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ভারত এবং জার্মানি স্বাভাবিকভাবেই একে অপরকে সহায়তা করতে পারে এবং আমাদের অংশীদারিত্ব আরও গভীর হতে পারে।'
এদিকে বার্লিনে দাঁড়িয়ে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে মধ্যস্থতা প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং বলেন, 'সবকিছুর জন্য একটি সময় রয়েছে। হয়তো আগামিকাল এমন একটি সময় আসবে যখন ভারত এতে (মধ্যস্থতায়) ভূমিকা পালন করবে এবং সাফল্যও অর্জন করবে। আমরা এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারি না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উভয় পক্ষকে যুদ্ধ শেষ করার আবেদন জানিয়েছেন। কূটনৈতিক বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ।'
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী।