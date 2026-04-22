    Rajnath Singh: 'ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে…', বলেই হেসে ফেললেন রাজনাথ সিং, দেখুন ভিডিয়ো

    Rajnath Singh: বার্লিনে দাঁড়িয়ে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে মধ্যস্থতা প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং বলেন, ‘সবকিছুর জন্য একটি সময় রয়েছে। হয়তো আগামিকাল এমন একটি সময় আসবে যখন ভারত এতে (মধ্যস্থতায়) ভূমিকা পালন করবে এবং সাফল্যও অর্জন করবে।’

    Published on: Apr 22, 2026 2:32 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Rajnath Singh: জার্মানিতে পৌঁছে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আর সেখানেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উল্লেখ করে হেসে ফেলেন তিনি। রাজনাথ বলেন, 'আমি যে দেশে যাই না কেন, আমি যতটা সম্ভব প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি। আমি প্রথমবারের মতো জার্মানিতে এসেছি। আমি ৭-৮ বার আমেরিকায় গিয়েছি, কিন্তু আমি প্রথমবারের মতো জার্মানিতে এসেছি। এবং ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে আমি ২ বার গিয়েছি আমেরিকায় (এই কথা বলে তিনি হাসতে শুরু করেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাকিরাও হাসতে শুরু করেন)।' এরপরই রাজনাথ বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না যে আপনারা এখন কেন হাসছেন। আমি আপনাদের দেখার পরেই হাসছি।'

    জার্মানিতে পৌঁছে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

    রাজনাথ অনুষ্ঠানে বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্তরে জার্মানির খ্যাতি রয়েছে। এর একটি বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। জার্মানি বিশ্বের তিনটি সবচেয়ে বড় অর্থনীতির একটি। আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা এতে অবদান রেখেছে। কেউ এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না।' এরপর প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা জার্মানির বড় শিল্প সংস্থাগুলির শক্তিকে স্বীকৃতি দিই। একই সময়ে, আমরা নতুন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জার্মানির বিখ্যাত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (মিটেলস্ট্যান্ড) উত্সাহ এবং কাজের গতির প্রশংসা করি। ভারতেও আমাদের স্টার্টআপ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি দ্রুত আমাদের বড় প্রতিরক্ষা শিল্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করছে এবং সেগুলি পূরণ করছে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ভারত এবং জার্মানি স্বাভাবিকভাবেই একে অপরকে সহায়তা করতে পারে এবং আমাদের অংশীদারিত্ব আরও গভীর হতে পারে।'

    এদিকে বার্লিনে দাঁড়িয়ে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে মধ্যস্থতা প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং বলেন, 'সবকিছুর জন্য একটি সময় রয়েছে। হয়তো আগামিকাল এমন একটি সময় আসবে যখন ভারত এতে (মধ্যস্থতায়) ভূমিকা পালন করবে এবং সাফল্যও অর্জন করবে। আমরা এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারি না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উভয় পক্ষকে যুদ্ধ শেষ করার আবেদন জানিয়েছেন। কূটনৈতিক বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ।'

      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

