    Ranji Trophy Semi Bengal Vs J&K: প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েও রঞ্জি সেমিফাইনালে হার বাংলার, ইতিহাস গড়ল জম্মু-কাশ্মীর

    কল্যাণীর মাঠে দ্বিতীয় ইনিংসে ধস নামে বাংলার। মাত্র ৯৯ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। জম্মু ও কাশ্মীরের সামনে মাত্র ১২৬ রানের লক্ষ্য দিতে পারে বাংলা। জম্মু ও কাশ্মীর ৩৪.৪ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছায়। জম্মু ও কাশ্মীরের হয়ে বনশাজ শর্মা অপরাজিত ৪৩ রান করেন এবং আব্দুল সামাদ অপরাজিত ৩০ রান করেন।

    Published on: Feb 18, 2026 1:16 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    রঞ্জি সেমিফাইনালে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে হেরে গেল বাংলা। সেমিফাইনালের চতুর্থ দিনে দু'বারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন বাংলাকে ছয় উইকেটে হারিয়ে দেয় জম্মু ও কাশ্মীর। এই আবহে তাদের ৬৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠেছে জম্মু ও কাশ্মীর। উল্লেখ্য, এই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে বাংলা লিড নিয়েছিল। তবে কল্যাণীর মাঠে দ্বিতীয় ইনিংসে ধস নামে বাংলার। মাত্র ৯৯ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। জম্মু ও কাশ্মীরের সামনে মাত্র ১২৬ রানের লক্ষ্য দিতে পারে বাংলা। জম্মু ও কাশ্মীর ৩৪.৪ ওভারেই চার উইকেট হারিয়ে সেই লক্ষ্য অর্জন করে নেয়। জম্মু ও কাশ্মীরের হয়ে বনশাজ শর্মা অপরাজিত ৪৩ রান করেন এবং আব্দুল সামাদ অপরাজিত ৩০ রান করেন।

    এদিকে এই ম্যাচেরই প্রথম ইনিংসে বাংলার হয়ে ৮ উইকেট নিয়েছিলেন মহম্মদ শামি। কোয়ার্টার ফাইনালে ২৯৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলা সুদীপ ঘরামি এই ম্যাচেও সেঞ্চুরি করেন। তবে দ্বিতীয় ইনংসে বাংলার ইনিংস মাত্র ৯৯ রানে শেষ হয়ে যায়। ম্যাচে নয়টি উইকেট নিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের ফাস্ট বোলার আকিব নবী। আকিব নবীর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং আইপিএল তারকা আব্দুল সামাদের নির্ভীক ব্যাটিংয়ে বাংলা ব্যাকফুটে চলে যায়।

    উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীর প্রথমবারের মতো ১৯৫৯-৬০ মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে অংশ নিয়েছিল। জম্মু ও কাশ্মীর এই মরশুমের আগে ৩৩৪টি রঞ্জি ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে এটি মাত্র ৪৫টিতে জিতেছে। প্রথমবার রঞ্জিতে জিততে তাদের ৪৪ বছর লেগেছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে এসেছিল সেই জয়। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে জম্মু-কাশ্মীরের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার অভাব ছিল। এর আগে ২০১৩-১৪ মরশুমে কোয়ার্টারফাইনালে উঠেছিল জম্মু ও কাশ্মীর।

    এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে তারকাখচিত দল নামিয়েছিল বাংলা। দলে মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার এবং শাহবাজ আহমেদের মতো ভারতীয় জার্সি পরা ক্রিকেটাররা ছিলেন। অভিমণ্যু ঈশ্বরণ দলের অধিনায়ক ছিলেন। ফর্মে থাকা সুদীপ ঘরামি ছিলেন। তবে একটি বাজে সেশনে বাংলার ফাইনালে যাওয়ার স্বপ্ন চুরমার করে দেয় জম্মু ও কাশ্মীর। ম্যাচে বাংলা তাদের প্রথম ইনিংসে ৩২৮ রান করেছিল, যার জবাবে জম্মু ও কাশ্মীর ৩০২ রান করেছিল। বাংলা অবশ্য প্রথম ইনিংসের সামান্য লিডের সুবিধা নিতে পারেনি। মাত্র ৯৯ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। আর ম্যাচের চতুর্থ দিনে বাংলাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল জম্মু ও কাশ্মীর।

