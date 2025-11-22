Ranveer Singh and Donald Trump Jnr: রাজকীয় বিয়ের আসরে ট্রাম্প-পুত্রকে কোন বলিউড গানের সঙ্গে নাচিয়ে ছাড়লেন রণবীর?

রণবীর সিং, শাহিদ কাপুর, কৃতি শ্যানন এবং অন্যান্যরা সহ বেশ কয়েকজন বলিউড তারকা, ২১ নভেম্বর মার্কিন ধনকুবের পদ্মজা এবং রামা রাজু মন্টেনার মেয়ে নেত্রা মান্টেনার বিয়ের ‘সঙ্গীত’র আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। আসর জমিয়ে চলেছে বলিউড স্টারদের একের পর এক পারফরম্যান্স।
ইভেন্টের একাধিক ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে রণবীরকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং তাঁর বান্ধবী বেটিনা অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নাচতে দেখাতে দেখা গিয়েছে। উদয়পুরের এই রাজকীয় বিয়েতে অতিথিদের তাঁর সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নাচতে বাধ্য করেন বলিউড স্টার রণবীর সিং।
ইনস্টাগ্রামে এই আসরের একাধিক ভিডিও শেয়ার হয়েছে। দেখা যায় যে রণবীর,ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং বেটিনা মঞ্চে একসাথে নাচছেন। ওই দুই মার্কিনীকে রণবীর তাঁর ফিল্মের গান ‘হোয়াট ঝুমকা’র তালে তালে নাচতে বাধ্য করেন! রণবীর ও আলিয়া অভিনী ছবি ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ ফিল্মের এই গান ‘হোয়াট ঝুমকা’ ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় গানের তালিকায় রয়েছে। বেটিনাকে সোনালী রঙের লেহেঙ্গা-চোলিতে নজর কাড়েন। মঞ্চে রণবীরকে একটি কালো ফর্মাল স্যুটে। তিনি সমস্ত অতিথিদের মঞ্চে ‘সিম্বা’ ছবি থেকে ‘আঁখ মারে’ গানের সঙ্গেও নাচের তালে মেতে ওঠেন।
রণবীরকে 'গলি বয়' ছবির 'আপনা টাইম আয়েগা' গান গেয়ে অতিথিদের বিনোদন দিতে দেখা গিয়েছিল। করণ জোহর এই অনুষ্ঠানটি হোস্ট করার সাথে বিবাহ উৎসবটি জাঁকজমকপূর্ণ এবং তারকাখচিত ছিল। জাহ্নবী কাপুর, শাহিদ কাপুর, বরুণ ধাওয়ান, কৃতি শ্যানন এবং জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ সহ তারকারা তাঁদের ফিল্মের গানেও পারফর্ম করেন।
উল্লেখ্য, আমেরিকার অরল্যান্ডো নিবাসী কোটিপতি পদ্মজা এবং রামা রাজু মান্টেনার মেয়ে নেত্রা মান্টেনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন সুপারঅর্ডারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিটিও ভামসি গাদিরাজু। এই বিয়ের আসর বসেছে রাজস্থানে। সেখানে সেলিব্রিটি, বিলিয়নেয়ার এবং আন্তর্জাতিক ভিআইপি সহ অনেকেই উদয়পুরে এসেছেন। ভারতীয় শিল্পীদের পাশাপাশি জাস্টিন বিবার এবং জেনিফার লোপেজের মতো আন্তর্জাতিক শিল্পীরাও এই উদযাপনে যোগ দিচ্ছেন।
এদিকে, রণবীর বর্তমানে তার ছবি ধুরন্ধর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত এবং অক্ষয় খান্না। ছবিটি এক স্পাই থ্রিলার বলে জানা গিয়েছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )
