    Red Fort Blast Doctor Module: নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করতে জইশের নাম ব্যবহার করছিল কাশ্মীরি চিকিৎসকদের মডিউল

    Doctor Terrorist Module: এসআইএ-র এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গত অক্টোবরে শ্রীনগরের নওগামে উস্কানিমূলক ও হুমকিমূলক পোস্টার লাগানোর অভিযোগে চারজন চিকিৎসকসহ দশজনের নাম চার্জশিট দায়ের করা হয়েছে।

    Published on: Apr 17, 2026 12:43 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের রাজ্য তদন্ত সংস্থা (এসআইএ) বৃহস্পতিবার দায়ের করা এক চার্জশিটে জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর লালকেল্লার বিস্ফোরণের পিছনে থাকা হোয়াইট কলার সন্ত্রাসী মডিউল জইশ-ই-মহম্মদের ছদ্মবেশে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দকে (এজিইউএইচ) পুনরুজ্জীবিত করার ষড়যন্ত্র করছিল। এসআইএ-র এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গত অক্টোবরে শ্রীনগরের নওগামে উস্কানিমূলক ও হুমকিমূলক পোস্টার লাগানোর অভিযোগে চারজন চিকিৎসকসহ দশজনের নাম চার্জশিট দায়ের করা হয়েছে। এদিকে লালকেল্লার সামনে মূল বিস্ফোরণ মামলার তদন্ত করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)।

    এসআইএ বলেছে, দেশবিরোধী পোস্টারে সেঁটে আতঙ্ক ছড়ানো এবং ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করাই ছিল জঙ্গিদের আসল উদ্দেশ্য। তদন্তে দেখা গেছে, দেশব্যাপী মৌলবাদ ছড়িয়ে দিতে কাজ করছিল গোপন মডিউলটি। এজিইউএইচকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তারা। এসআইএ বলে, 'তদন্তে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে অভিযুক্তরা ইচ্ছাকৃতভাবে জইশ-ই-মহম্মদের নাম ব্যবহার করে। জইশের কুখ্যাতিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মনে প্রভাব তৈরির চেষ্টা করেছিল তারা। আর গোপনে এজিইউএইচ-এর পুনর্গঠনের কাজ করে চলছিল তারা। নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে বিভ্রান্ত করতেই এই পন্থা গ্রহণ করেছিল জঙ্গিরা।

    এসআইএ জানিয়েছে, তারা ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে মডিউলটি ট্রাইসিটোন ট্রাইপারক্সাইডের (টিএটিপি) মতো বিস্ফোরক পেয়েছিল। চার্জশিট অনুযায়ী, এই মামলায় আসামিরা হল আরিফ নিসার দার, ইয়াসির উল আশরাফ ভাট, মাকসুদ আহমেদ দার, ইরফান আহমেদ ওয়াগে, জমির আহমেদ আহঙ্গার, তুফায়েল আহমেদ ভাট এবং চিকিৎসক মুজামিল শাকিল গানাই, আদিল আহমেদ রাথার, শাহিন সঈদ এবং উমর উন নবি। এনআইএ এসআইএ চার্জশিটে নাম থাকা ডাক্তার সহ ১১ জনকে গ্রেফতার হয়েছে।'

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

