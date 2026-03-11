Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Reliance Refinery in USA: আমেরিকায় তেল শোধনাগার গড়বে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স, ৩০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের দাবি ট্রাম্পের

    ট্রাম্প বলেন, এই নতুন শোধনাগারটি মার্কিন বাজারের জ্বালানির চাহিদা পূরণ করবে, জ্বালানি উৎপাদন বাড়াবে এবং জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করবে। এদিকে ট্রাম্প জানান, তেল শোধনাগারের জন্য এই ৩০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি মার্কিন ইতিহাসে বৃহত্তম। এই আবহে তিনি মুকেশ আম্বানির সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

    Published on: Mar 11, 2026 8:17 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত ৫০ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মত নতুন কোনও তেল শোধনাগার চালু হতে চলেছে বলে ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, ভারতের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে এই শোধনাগার খুলতে চলেছে এবং তার জন্য তারা ৩০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। টেক্সাসের ব্রাউনসভিলে এই শোধনাগার খুলতে চলেছে। ট্রাম্প বলেন, এই নতুন শোধনাগারটি মার্কিন বাজারের জ্বালানির চাহিদা পূরণ করবে, জ্বালানি উৎপাদন বাড়াবে এবং জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করবে। এদিকে ট্রাম্প জানান, তেল শোধনাগারের জন্য এই ৩০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি মার্কিন ইতিহাসে বৃহত্তম। এই আবহে তিনি মুকেশ আম্বানির সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

    ট্রাম্প জানান, তেল শোধনাগারের জন্য এই ৩০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি মার্কিন ইতিহাসে বৃহত্তম। (India AI/ANI Video Grab)
    ট্রাম্প জানান, তেল শোধনাগারের জন্য এই ৩০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি মার্কিন ইতিহাসে বৃহত্তম। (India AI/ANI Video Grab)

    রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরেই এই নতুন শোধনাগারের নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে রিলায়েন্সের। এই শোধনাগারটি বিশ্বের সবচেয়ে 'স্বচ্ছ রিফাইনারি' হবে বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। এর আগে ভারতের সাথে আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তির আলোচনার আবহে আমেরিকা দাবি করেছিল, ভারত নাকি আমেরিকায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। তবে রিলায়েন্সের এই চুক্তি সেই ৫০০ বিলিয়ন ডলারের আওতায় কি না, তা স্পষ্ট নয় এখনও।

    উল্লেখ্য, ট্রাম্পের সঙ্গে মুকেশ আম্বানির সম্পর্ক বেশ মধুর বলেই মনে করা হয়। এর আগে ২০২৫ সালে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে কাতারে গিয়েছিলেন মুকেশ আম্বানি। তারও আগে ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আম্বানি দম্পতি উপস্থিত ছিলেন। এদিকে ভেনেজুয়েলার তেল কেনার জন্যে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে রিলায়েন্সের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়েছিল সাম্প্রতিক রিপোর্টে।

    এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ চলাকালীন রাশিয়ান তেল কিনে মোটা লাভ কামিয়েছিলেন মুকেশ আম্বানি। তবে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্ আলোচনা এগিয়ে যেতেই রুশ তেল কেনা বন্ধ করে জামনগর। এমনকী সাম্প্রতিক সময়ে রুশ তেল কেনার বিষয়টি অস্বীকার করে চলতি বছরের শুরুতে বিবৃতি পর্যন্ত দিয়েছিল সংস্থাটি। এহেন রিলায়েন্স এবার ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে আমেরিকার মাটিতে তেল শোধনাগার গড়তে চলেছে বলে দাবি ট্রাম্পের।

    News/News/Reliance Refinery In USA: আমেরিকায় তেল শোধনাগার গড়বে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স, ৩০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের দাবি ট্রাম্পের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes