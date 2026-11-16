চিনের J-20, J-35-কে মোকাবিলায় তেজসের উপর ভরসা! এই অর্থবর্ষেই বায়ুসেনায় যুক্ত হবে LCA Mk-1A, ঘোষণা বায়ুসেনা প্রধানের

চিনের J-20, J-35-কে মোকাবিলায় তেজসের উপর ভরসা! এই অর্থবর্ষেই বায়ুসেনায় যুক্ত হবে LCA Mk-1A, ঘোষণা বায়ুসেনা প্রধানের
বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের সংখ্যা এবং যুদ্ধক্ষমতা বাড়ানো এখন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। গত বছর ছয় দশকেরও বেশি সময়ের পরিষেবা শেষে অবসর নিয়েছে মিগ-২১। ফলে পুরনো যুদ্ধবিমানের জায়গায় নতুন বিমান দ্রুত যুক্ত করা জরুরি। সেই শূন্যস্থান পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে LCA Mk-1A।
চিনের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তির মোকাবিলায় নিজেদের আকাশপথের প্রতিরক্ষা আরও মজবুত করতে চাইছে ভারত। সেই লক্ষ্যেই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধবিমানকে বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা। চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই ভারতীয় বায়ুসেনার বহরে যুক্ত হতে চলেছে হালকা যুদ্ধবিমান তেজসের উন্নত সংস্করণ LCA Mk-1A। সোমবার এমনই ঘোষণা করলেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অশুতোষ দীক্ষিত। শুধু তাই নয়, আগামী বছরই LCA Mk-2-এর আত্মপ্রকাশ হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি অত্যাধুনিক পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান তৈরির প্রকল্প AMCA নিয়েও কাজ এগোচ্ছে।
সোমবার দিল্লিতে ANI-র ন্যাশনাল সিকিউরিটি সামিট ৩.০ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বায়ুসেনা প্রধান। সেখানে তিনি জানান, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের মধ্যেই বায়ুসেনার হাতে আসবে LCA Mk-1A-এর একটি স্কোয়াড্রন। এরপর ধাপে ধাপে আরও বিমান যুক্ত করা হবে। তাঁর কথায়, দেশীয় প্রযুক্তিতে সম্পূর্ণ একটি যুদ্ধবিমান তৈরি, তার পরীক্ষা এবং উৎপাদন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি দেশ এই সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে। ভারতও সেই তালিকায় নিজেদের জায়গা আরও শক্ত করতে চাইছে।
মিগ-২১-এর জায়গা নেবে তেজস
বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের সংখ্যা এবং যুদ্ধক্ষমতা বাড়ানো এখন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। গত বছর ছয় দশকেরও বেশি সময়ের পরিষেবা শেষে অবসর নিয়েছে মিগ-২১। ফলে পুরনো যুদ্ধবিমানের জায়গায় নতুন বিমান দ্রুত যুক্ত করা জরুরি। সেই শূন্যস্থান পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে LCA Mk-1A।
এই বিমান তৈরির দায়িত্বে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)। ইতিমধ্যেই এই সংস্থার কাছে মোট ১৮০টি LCA Mk-1A যুদ্ধবিমানের বরাত দিয়েছে বায়ুসেনা। দুটি চুক্তির সম্মিলিত আর্থিক মূল্য প্রায় ১.১ লক্ষ কোটি টাকা। প্রথম পর্যায়ে ৮৩টি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরও ৯৭টি বিমান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
তবে এই প্রকল্পে বেশ কয়েকবার দেরি হয়েছে। ইঞ্জিন সরবরাহে সমস্যা, প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র এবং কিছু প্রযুক্তিগত পরীক্ষা শেষ করতে সময় লাগায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিমান হাতে পায়নি বায়ুসেনা। রাডার ও অস্ত্র সংযুক্তিকরণের কাজও শেষ করতে হয়েছে। সম্প্রতি এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে। এবার চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই একটি স্কোয়াড্রন যুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বায়ুসেনা।
আসছে আরও শক্তিশালী Mk-2
শুধু Mk-1A নয়, পরবর্তী প্রজন্মের LCA Mk-2 নিয়েও আশাবাদী বায়ুসেনা। হ্যাল ইতিমধ্যেই এই বিমানের মূল কাঠামো তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বিমানের সামনের, মাঝের এবং পিছনের অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে প্রথমবার মাটিতে ইঞ্জিন চালিয়ে পরীক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে। ওই বছরই প্রথম উড়ানের সম্ভাবনা।
Mk-2 ভবিষ্যতে বায়ুসেনার মিরাজ-২০০০, মিগ-২৯ এবং জাগুয়ারের মতো যুদ্ধবিমানগুলির জায়গা নিতে পারে। ফলে এই প্রকল্প সফল হলে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ হবে।
চিনের স্টেলথ যুদ্ধবিমান নিয়ে উদ্বেগ
অন্যদিকে, চিন ইতিমধ্যেই পঞ্চম প্রজন্মের J-20 যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে। পাশাপাশি J-35 স্টেলথ যুদ্ধবিমান তৈরির কাজও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বেজিং। এই পরিস্থিতিতে ভারতের নিজস্ব অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান তৈরির প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। সেই লক্ষ্যেই AMCA বা অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফট প্রকল্পে জোর দেওয়া হচ্ছে।
বায়ুসেনা প্রধানের বক্তব্য, দেশীয় প্রযুক্তিতে যুদ্ধবিমান তৈরি করার সক্ষমতা অর্জন ভারতের দীর্ঘমেয়াদি সামরিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। LCA Mk-1A, Mk-2 এবং AMCA-র মতো প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বিদেশি যুদ্ধবিমানের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের শক্তি বাড়াতে চাইছে ভারত। চিনের সঙ্গে সামরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে আগামী কয়েক বছর এই দেশীয় যুদ্ধবিমান প্রকল্পগুলিই ভারতের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More