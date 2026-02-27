Edit Profile
    পাকিস্তানকে দুরমুশ করতে বড় ঘুঁটি সাজাচ্ছে আফগানরা? সোশ্যাল মিডিয়া ‘দমা দম মস্ত কালান্দর’ লিখে কী বার্তা আসিফের?

    আফগানিস্তানের সমর-প্রস্তুতি নিয়ে রিপোর্টে বড় দাবি।

    Published on: Feb 27, 2026 5:38 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৃহস্পতির রাত থেকেই তুঙ্গে আফগানিস্তান, পাকিস্তান সংঘাত। ডুরান্ড লাইন ঘিরে দুই দেশের সংঘাতে নতুন করে আফগানিস্তান হামলা চালায় পাকিস্তানে। আফগান মুলুকের প্রতিবেশী পাকিস্তানও পাল্টা হামলা চালিয়েছে কাবুল সহ একাধিক জায়গায়। এদিকে, পাকিস্তান দাবি করেছে তারা আফগানিস্তানের তালিবানের সঙ্গে ‘খোলা যুদ্ধে’ রয়েছে পাকিস্তান। এরপরই একাধিক তথ্য উঠে আসছে এই যুদ্ধ ঘিরে।

    পাক বধে বড় ঘুঁটি সাজাচ্ছে আফগানরা?‘দমা দম মস্ত কালান্দর’ লিখে কী বার্তা আসিফের? (REUTERS)
    আফগানিস্তানের নানঘারে অবস্থিত ‘বখতর নিউজ এজেন্সি’ দাবি করছে, পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করতে বিপুল ‘সুইসাইড স্কোয়াড’ তৈরি করছে আফগানিস্তান। তারা এই নিয়ে একটি ছবি প্রকাশিত করেছে। তাতেই দাবি করছে যে, আফগানিস্তান পাকিস্তানকে বড়সড়ভাবে মাত দিতে তৈরি করছে সুইসাইড স্কোয়াড। জানা গিয়েছে, গাড়ি বোমা আর বিপুল বোমা ভেস্ট নিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে এই আত্মঘাতী স্কোয়াড। আর তারা এই হাতিয়ার নিয়ে হামলা করতে প্রস্তুত। আর তারা বড় টার্গেটে হামলা করতে চলেছে, বলেও দাবি করা হয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে যে তালিবান সরকারের উপ-মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরত ঘোষণা করেছেন যে পাকিস্তান সীমান্তে তীব্র আক্রমণাত্মক এবং প্রতিশোধমূলক অভিযান চলছে।

    এদিকে, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ কেড়েছেন শিরোনাম। তিনি এক্স পোস্টে লেখেন,' আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। এবার এটা খোলা যুদ্ধ। আপনাদের আর আমাদের মধ্যে।' একইসঙ্গে তিনি লিখছেন,'এবার হবে দমা দম মস্ত কালান্দর।' ভারতকে টেনেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি আসিফ। তিনি লিখছেন, ‘আফগানিস্তানকে ভারতের কলোনি করে দিয়েছে তালিবান।’ প্রতিবেশী আফগানিস্তানকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলছেন,'আজও কোটি কোটি আফগান আমাদের দেশের মাটি থেকে রুজি রোজগার করেন।' তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন,'পাকিস্তানের সেনা জল থেকে উঠে আসেনি। আমরা আপনাদের প্রতিবেশী। আমরা আপনাদের ভিতর, বাইরে সব কিছু জানি। '

    এদিকে, জানা গিয়েছে, ২৭৪ তালিবান যোদ্ধা ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছে এই যুদ্ধে। এমনই দাবি পাকিস্তানের। পাকিস্তানের আরও দাবি, তারা ব্যাপক প্রহার হেনেছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। বহু তালিবান পোস্ট তারা ধ্বংস করেছে বলে ইসলামাবাদ দাবি করছে। তবে পাকিস্তানও তার ১২ সৈনিককে হারিয়েছে এই সংঘাতে বলে জানিয়েছে। এদিকে, পাকিস্তানের করাচিতে জারি রয়েছে হাই অ্যালার্ট। এদিকে, পাকিস্তানের নজরদারি এয়ারক্রাফ্ট কাবুল কান্দাহারের আকাশসীমা দিয়ে চলছে বলে দাবি করছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার।

