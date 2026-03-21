    Terrorist killed:ফের পাকিস্তানে সক্রিয় ‘অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজ’! লস্কর হেডকোয়ার্টারে কুপিয়ে খুন জঙ্গি কমান্ডার-রিপোর্ট

    যে জায়গায় জঙ্গি সালাফি খুন হয়েছে, সেই মরকজ-এ-তৈবা জায়গাটি লস্কর ই তৈবার হেডকোয়ার্টার বলে জানা যাচ্ছে।

    Published on: Mar 21, 2026 10:04 PM IST
    By Sritama Mitra
    পাকিস্তানের বুকে ফের একবার সক্রিয় হয়ে উঠল ‘অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজ’! শনিবার পাকিস্তানের মুরিদকেতে এক লস্কর কমান্ডারকে গুলি করে, কুপিয়ে খুন করার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা ঘিরে অভিযোগ রয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজ’র দিকে। এই প্রথম নয়। পাকিস্তানের বুকে আগেও বহু জঙ্গি নেতার খুনের অভিযোগ গিয়েছে এই ‘অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজ’দের বিরুদ্ধে। এবার ফের এক ঘটনায় অভিযোগ উঠল।

    ফের পাকিস্তানে সক্রিয় 'অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজ'!কুপিয়ে খুন লস্কর কমান্ডার-রিপোর্ট (প্রতীকী ছবি)
    ফের পাকিস্তানে সক্রিয় ‘অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজ’!কুপিয়ে খুন লস্কর কমান্ডার-রিপোর্ট (প্রতীকী ছবি)

    শনিবার পাকিস্তানের মুরিদকেতে ইদের নমাজের পর মরকজ তৈবার ভিতরে লস্কর কমান্ডার বিলাল আরিফ সালাফিকে খুন করা হয়েছে বলে খবর। বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্টে এমনই দাবি করা হচ্ছে। যে জায়গায় জঙ্গি সালাফি খুন হয়েছে, সেই মরকজ-এ-তৈবা জায়গাটি লস্কর ই তৈবার হেডকোয়ার্টার বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সালাফির আহত অবস্থার ভিডিয়ো (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে , সালাফি মাটিতে পড়ে রয়েছে আহত হয়ে, আর আতঙ্কে চারিদিকে দৌড়ে যাচ্ছে আশপাশের মানুষ। জানা গিয়েছে, শনিবার ইদের নমাজের পরই সালাফিকে টার্গেত করে বন্দুকবাজরা। ঘটনাস্থলেই সালাফির মৃত্যু হয়।

    এই বিলাল সালাফি, লস্কর ই তৈবার মুরিদকে সেন্টারে জঙ্গিদের নিয়োগের কাজ করত বলে খবর। কাশ্মীরে সন্ত্রাস চালানোর নাম করে যুবকদের বেছে বেছে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল লস্করের কমান্ডারের ওপর। এদিন তাকে গুলি ছাড়াও, কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

    বিভিন্ন পাকিস্তানি মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, সালাফিকে প্রথমে গুলি করা হয়। পরে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। লস্কর হেডকোয়ার্টারে সকলের চোখের সামনে দিনে দুপুরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় সালাফির রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। বহু মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, অনেকেই সালাফির কাছে দাঁড়িয়েছিল, তবে কাউকে তাকে সাহায্য করতে আসতে দেখা যায়নি।

    এদিকে, ঘটনা নিয়ে পাকিস্তানি প্রশাসন মুখে কুলুপ এঁটেছে। প্রসঙ্গত, মরকজ-এ-তৈবা হল সেই জায়গা, যে ঘাঁটি অপারেশন সিঁদুরে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। বহু দিন ধরেই পাকিস্তানের মুরিদকের এই ঘাঁটিতে আস্তানা লস্কর ই তৈবার। আর লস্করের সেই আঁতুর ঘরে তাদেরই জঙ্গিকে গুলি করে, কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। আপাতত এই নিয়ে পাকিস্তান কী বলে, সেদিকে তাকিয়ে বহু মহল।

