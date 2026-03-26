    Israel Pakistan: সম্পর্কে নয়া মোড়? যুদ্ধের মাঝে পাকিস্তানের ঘুরপথের ‘অনুরোধ’ রাখছে ইজরায়েল!রিপোর্ট বোমা ফাটাল

    ইরানের নৌসেনা প্রধান আলিরেজ়া তাংসিরি নিহত ইজরায়েলি হানায়

    Published on: Mar 26, 2026 5:10 PM IST
    By Sritama Mitra
    ইরান বনাম ইজরায়েল যুদ্ধের মাঝে এবার হরমুজ প্রণালীর দ্বাররক্ষক হিসাবে পরিচিত ইরানের নৌসেনা প্রধান আলিরেজ়া তাংসিরি নিহত ইজরায়েলি হানায়। এর আগে, ইজরায়েলি হানায় মৃত্যু হয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা খামেনি থেকে শুরু করে একাধিক তাবড় নেতৃত্বের। ইরানের একের পর এক শীর্ষস্থানীয় নেতারা ইজরায়েলের ব়্যাডারে যে রয়েছেন, তা আগেই জানিয়েছে তেল আভিভ। এই অবস্থায় রয়টার্সের রিপোর্টের দাবি, ইজরায়েলের হিটলিস্টে থাকা দুই ইরানি নেতাকে লিস্ট থেকে সরাতে অনুরোধ করে পাকিস্তান। পাকিস্তানের এই অনুরোধ নাকি গিয়েছিল আমেরিকার কাছে। তারপর পাকিস্তান এখন দাবি করছে, পাকিস্তানের সেই অনুরোধ, ইজরায়েল মেনে নিয়েছে।

    সম্পর্কে নয়া মোড়? ইরান যুদ্ধে পাকিস্তানের 'অনুরোধ' রাখছে ইজরায়েল!রিপোর্ট বলছে..TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo (REUTERS)
    রয়টার্সকে পাকিস্তানের এক অফিশিয়াল জানিয়েছেন, ‘আমরা আমেরিকাকে জানিয়েছি যে, যদি ওই দুই নেতাকেও হত্যা করা হয়, তাহলে কথা বলার জন্য (যুদ্ধবিরতির আলোচনা) কেউ বেঁচে থাকবেন না। তখনই ইজরায়েলকে তা বলে আমেরিকা আর ইজরায়েল তা মেনে নেয়।’ প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই দুই ইরানি নেতা কারা? জানা যাচ্ছে, এই দুই ইরানি নেতা হলেন ইরানের সংসদের স্পিকার মহম্মদ বাঘের কালিবাফ, অপরজন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি। জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানের ইসলামাবাদে এই ইরান যুদ্ধের মধ্যস্থতার আলোচনা হতে চলেছে। সেখানে আমেরিকা ও ইরান দুই দেশের প্রতিনিধিরা থাকতে চলেছেন। মার্কিন দেশ থেকে আসতে পারেন সেদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। ইরানের তরফে আরাঘাচির নাম শোনা যাচ্ছে।

    এদিকে, রয়টার্সের রিপোর্ট বলছে, ওই পাকিস্তানি অফিশিয়ালের দাবি, ওই দুই ইরানি নেতাকে নিকেশ করার জন্য স্ট্রাইকের বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল ইজলায়েল। তবে পাকিস্তান এতে নাক গলাতেই, ইজরায়েলের হিটলিস্ট থেকে নাকি আরাঘাচি ও কালিবাঘের নাম সরে যায়। এর আগে, একটি রিপোর্ট দাবি করে যে, ইজরায়েল কালিবাফ ও আরাঘাচিকে সাময়িক স্বস্তি নাকি দিয়েছে ইজরায়েল। তারপরই পাকিস্তানের এই দাবির রিপোর্ট আসে। তবে প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তানের দাবি, এখন কি ঘুরপথে মেনে নিচ্ছে ইজরায়েল? দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কোন খাতে বইছে! নাকি মার্কিন চাপের মুখে পড়েই পাকিস্তানের দাবি মানার পথে হাঁটে ইজরায়েল? ইরান যুদ্ধের মাঝে এমন বহু কূটনৈতিক প্রশ্ন ঘুরপাখ খাচ্ছে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

